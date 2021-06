LPP wdraża kolejne zielone standardy opakowań i materiałów

Spółka LPP, jako pierwsza polska firma, rozpoczęła współpracę z organizacją Canopy, działającą na rzecz ochrony zagrożonych lasów. Partnerstwo to wzmocni działania polskiej spółki realizowane zgodnie z jej strategią zrównoważonego rozwoju, szczególnie te dotyczące opakowań i użytkowania materiałów pochodzenia celulozowego - bardziej przyjaznych środowisku.

Dalsze efekty

- Będziemy towarzyszyć naszym dostawcom w wypracowywaniu rozwiązań, by uniknąć wykorzystywania w produkcji materiałów pochodzących ze źródeł zagrażających lasom i związanym z nimi ekosystemom - dodaje dyrektor Jankowska-Tomków. – Dotyczy to zarówno opakowań dla naszych wyrobów, jak i tkanin.LPP już w tym roku preferować będzie zakup tkanin z celulozy, które co najmniej w połowie składają się z włókien pochodzących z recyklingu czy odpadów rolniczych.- W przypadku stwierdzenia, że którykolwiek z naszych produktów wytworzono z surowców pochodzących z zagrożonych lasów czy z nielegalnego wyrębu, zaangażujemy naszych dostawców do zmiany praktyk i wyeliminowania tych materiałów - zaznacza Dorota Jankowska-Tomków.Podjęte działania w ciągu 3 lat mają doprowadzić do osiągnięcia średniej zawartości włókien z recyklingu w papierach i opakowaniach LPP na poziomie co najmniej 50 proc.Polska spółka odzieżowa zakłada też, że dzięki doświadczeniu Canopy wdroży nie tylko kolejne, ekologiczne standardy działalności, ale będzie wspierać rozwój innowacyjnych, neutralnych dla środowiska źródeł pozyskiwania surowców.Patrz też: LPP proponuje rekordową dywidendę