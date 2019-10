LPP wdrożyło RFID w sieci Reserved. To najszybsza wdrożenie tej technologii na świecie

Gdańska firma odzieżowa LPP kontynuuje inwestycje w nowe technologie - właśnie zakończyła najszybsze na świecie wdrożenie elektronicznych metek (tzw. RFID) w sieci Reserved w Polsce.

RFID umożliwia pełną kontrolę każdego produktu w łańcuchu dostaw, w tym między innymi sprawdzenie zawartości paczki z ubraniami bez konieczności jej otwierania. Zbiera informacje o rozmieszczeniu towaru na sali sprzedaży i w części magazynowej, dzięki czemu pracownicy sklepu mogą szybciej uzupełnić asortyment o brakujące modele, kolory i rozmiary ubrania. Pozwala to na zniwelowanie efektów utraconego potencjału sprzedaży, tj. sytuacji, gdy klient opuszcza sklep nie dokonując zakupu, ponieważ nie znalazł interesującego go produktu, koloru lub rozmiaru, choć ten znajdował się na zapleczu sklepu.Elektroniczna metka pozwala lepiej dopasować indywidualną ofertę każdego sklepu do gustów odwiedzających go klientów, dzięki możliwości zbierania informacji o ich preferencjach. Usprawnia też proces obsługi klienta, dzięki naliczaniu produktu na kasie już w momencie zdjęcia klipsa antykradzieżowego.W przyszłości RFID pozwoli na realizację dostaw zamówień złożonych online bezpośrednio z salonu znajdującego się najbliżej klienta, zamiast z magazynów centralnych. Oszczędzi to czas, ograniczy koszty, a także zmniejszy wpływ na środowisko związany z transportem pojedynczego zamówienia.Wdrożone przez LPP rozwiązanie umożliwia wprowadzenie w przyszłości inteligentnych przymierzalni, które poinformują klientów na przykład o dostępnych rozmiarach lub doradzą, jakie dobrać dodatki do mierzonej właśnie odzieży.