LPP wypłaci blisko 800 mln zł dywidendy

Walne zgromadzenie akcjonariuszy LPP, właściciela takich marek jak Reservet, House, Crop i Sinsay, podjęło decyzję o wypłacie akcjonariuszom dywidendy za rok obrotowy od 1 lutego 2022 do 31 stycznia 2023 w wysokości 430 zł na akcję.

Na dywidendę trafić ma zysk netto w kwocie 534,25 mln zł, powiększony o kwotę 263,47 mln zł przeniesioną z kapitału zapasowego.

Walne wyznaczyło 10 lipca 2023 roku jako dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy. Wypłata dywidendy nastąpi w dwóch równych transzach (po 215 zł na akcję): pierwsza transza zostanie wypłacona 14 lipca 2023 roku, druga transza - 10 października 2023 roku.

30 czerwca, na zamknięciu giełdy kurs akcji LPP wyniósł 14 010 zł.

W roku obrotowym 2022/2023 polska grupa modowa wypracowała najwyższą w swojej historii sprzedaż prawie 16 mld zł i zysk netto na poziomie przeszło 1 mld zł.

- W nowy rok finansowy weszliśmy z pakietem kolejnych doświadczeń i niełatwych wyborów, ale też z determinacją do zapewnienia firmie stabilności i bezpieczeństwa. Zamykamy go z kolei z poczuciem dobrze wypełnionego obowiązku wobec akcjonariuszy i naszych partnerów biznesowych, osiągając najwyższą w historii grupy sprzedaż prawie 16 mld zł i zysk netto na poziomie przeszło 1 mld zł - napisał pod koniec kwietnia w liście do akcjonariuszy prezes LPP Marek Piechocki.

LPP to polskie przedsiębiorstwo zajmujące się projektowaniem, produkcją i dystrybucją odzieży. Właściciel pięciu rozpoznawalnych marek modowych: Reserved, House, Cropp, Mohito i Sinsay, których oferta dostępna jest dziś w sprzedaży stacjonarnej i online na blisko 40 rynkach na świecie.

Spółka jest jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od maja 2001 roku (wówczas pierwszy kurs akcji spółki wynosił 48 zł).

Największym udziałowcem jest Semper Simul Fundation związana z rodziną Marka Piechockiego, która posiada 31,2 proc udziałów (dają one 60,8 proc. głosów na WZA).

