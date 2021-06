LPP wypłaci megadywidendę mimo straty

Zarząd LPP poinformował we wtorek, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie wypłaty akcjonariuszom dywidendy za rok obrotowy od 1 lutego 2020 do 31 stycznia 2021 w wysokości 450 zł na akcję. To oznacza, że do akcjonariuszy trafi aż 833,6 mln zł!

Walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki powołało również do zarządu Marcina Piechockiego, młodszego syna twórcy odzieżowej firmy - Marka Piechockiego.

Sukcesja w toku

