LPP z biznesem logistycznym idzie poza Polskę

LPP Logistics, spółka zależna polskiego giganta odzieżowego, właściciela takich marek jak Reserved, Cropp, Mohito i Sinsay, wychodzi ze swoim biznesem poza Polskę, powołując dwie spółki w Rumunii i na Słowacji.

LPP Logistics od sierpnia 2022 r. odpowiada za operacje logistyczne Grupy LPP na terenie Polski.

Obecnie zarządza bezpośrednio pracą 5 krajowych obiektów o łącznej powierzchni blisko 340 tys. m2, a do końca roku gdańska spółka posiadać będzie 140 tys. m2 powierzchni magazynowej za granicą.

Polska firma powołała właśnie dwie spółki - LPP Logistics Romania s.r.l. oraz LPP Logistics Slovakia s.r.o. i przejęła pełną kontrolę nad Fulfillment Center na Słowacji, co pozwala jej na samodzielne operacje logistyczne e-commerce od zewnętrznego partnera.

Polski operator logistyczny wychodzi poza granice Polski

Z końcem kwietnia LPP Logistics utworzyło dwie spółki - LPP Logistics Romania s.r.l. oraz LPP Logistics Slovakia s.r.o. - odpowiedzialne za obsługę logistyczną na rynkach Europy Południowej i Środkowej. To odpowiedź na zainteresowanie modą w wydaniu gdańskiej firmy i wzrost znaczenia tego regionu w rozwoju grupy LPP.

- Dynamiczna ekspansja salonów stacjonarnych, rosnące wolumeny zamówień internetowych, a także plany rozwojowe grupy LPP na najbliższe lata skłaniają nas do pełnego wykorzystania potencjału logistycznego oraz zwiększania efektywności naszych działań w regionie Europy Południowej i Środkowej. Oznacza to bardziej skuteczne wykorzystanie regionalnej infrastruktury dystrybucyjnej oraz jej strategiczny rozwój. Powołanie spółek LPP Logistics Slovakia s.r.o oraz LPP Logistics Romania s.r.l umożliwia nam jak najlepsze dostosowanie struktur firmy oraz optymalizację zachodzących procesów do potrzeb rynków lokalnych. Na Słowacji objęliśmy bezpośrednie zarządzanie Fulfillment Center w Sered, przejmując pełną kontrolę nad operacjami logistycznymi e-commerce od zewnętrznego partnera. Nowa spółka w Rumunii to z kolei pierwszy krok do całkowicie samodzielnej obsługi wszystkich zachodzących procesów w naszym pierwszym, zagranicznym centrum dystrybucyjnym, którego otwarcie zaplanowane jest na czwarty kwartał tego roku - mówi Sebastian Sołtys, wiceprezes LPP Logistics.

LPP Logistics od sierpnia 2022 r. odpowiada za operacje logistyczne Grupy LPP na terenie Polski i obecnie zarządza bezpośrednio pracą 5 krajowych obiektów o łącznej powierzchni blisko 340 tys. m2. Do końca roku gdańska spółka posiadać będzie 140 tys. m2 powierzchni magazynowej za granicą.

- Dzięki powołaniu spółki w Rumunii, która będzie zarządzać powstającym tam centrum dystrybucyjnym o powierzchni 65 tys. m2, umocnimy swoją pozycję niezależnego operatora prowadzącego działalność w zakresie pełnej kontroli operacji logistycznych obiektu, odpraw celnych, transportu kontenerów z portu w Konstancy oraz organizacji transportu drogowego – dodaje Sebastian Sołtys.

Insourcing, czyli samodzielna realizacja operacji logistycznych da oszczędności

Na Słowacji LPP dotychczas współpracowało w procesach logistycznych e-commerce z zewnętrznym operatorem - Quehenberger Logistics GmbH. Teraz polska firma realizuje strategię tzw. insourcingu operacji logistycznych, czyli przejmowania i samodzielnego wykonywania wszystkich operacji, co pozwoli na ujednolicenie procesów w całej sieci dystrybucji, wprowadzanie usprawnień redukujących koszty operacyjne oraz wdrożenie spójnych standardów jakości obsługi na wszystkich rynkach, na których działa LPP Logistics.

- Samodzielna realizacja operacji logistycznych umożliwi nam osiągnięcie maksymalnego pułapu mocy produkcyjnych w ramach posiadanej już powierzchni magazynowej. Obecnie w całej sieci Fulfillment Centers obsługujemy ok. 2 mln zamówień tygodniowo. Dzięki optymalizacji procesów przez zaawansowaną i spójnie działającą infrastrukturę technologiczną spodziewamy się zwiększania naszego potencjału obsługi, a tym samym stopniowego wzrostu wolumenów zamówień internetowych - mówi Daniel Potoczniak, dyrektor ds. logistyki e-commerce LPP Logistics.

LPP to polska firma rodzinna, która przez 30 lat działalności stała się największą firmą odzieżową w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. LPP zarządza 5 markami modowymi: Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay, których oferta dostępna jest zarówno w sprzedaży stacjonarnej jak i online na blisko 40 rynkach na świecie. Spółka posiada sieć blisko 2000 salonów o łącznej powierzchni 1,6 mln m2 i każdego roku dystrybuuje odzież oraz akcesoria na 3 kontynenty.

LPP jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2001 roku; wchodzi w skład indeksu WIG20.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl