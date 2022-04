LPP zachowuje optymizm, chociaż odpisy związane z Rosją będą ciążyć

Dla odzieżowej grupy LPP najbliższe miesiące upłyną pod znakiem reorientacji prowadzenia zagranicznych biznesów. W ramach nowych projektów na rozwój sieci salonów na rynkach poza Rosją i Ukrainą przeznaczonych zostanie 630 milionów złotych. Plany sprzedaży na okres 2022/2023 zakładają wzrost do 16 miliardów złotych, z czego w kanale internetowym przekroczenie 5 miliardów złotych.

W kolejnych kwartałach 2022 roku w LPP mogą pojawić się kolejne odpisy ze względu na prowadzoną działalność w Rosji.

Ze względu na duże zapasy towaru w magazynach część kolekcji wiosennej będzie oferowana jesienią, konieczne będą dodatkowe promocje.

Obecnie nie jest planowany skup akcji własnych i w przyszłości też raczej nie zostanie zrealizowany.

Wysoki, dwucyfrowy wzrost przychodów LPP w rocznym okresie rozliczeniowym okresie od lutego 2021 roku do stycznia 2022 roku wynikał między innymi z realizacji tak zwanego odłożonego popytu i zjawisko to było zauważalne na niemal wszystkich rynkach, gdzie grupa jest obecna. Dotyczyło to sprzedaży w sklepach stacjonarnych i online.

Grupa LPP w okresie 2021/2022 miała przychody na poziomie 14,03 miliarda złotych, wobec 7,85 miliarda w porównywalnym, minionym okresie. Wypracowała zysk netto na poziomie 953,5 miliona złotych, wobec straty 190,1 miliona złotych rok wcześniej.

Wynik byłby zdecydowanie lepszy, gdyby nie zdecydowano się dokonać znaczących odpisów z tytułu utraty wartości aktywów na Ukrainie i w Rosji. Wybuch konfliktu wojennego doprowadził do niemal kompletnego wstrzymania działalności w 159 salonach sprzedaży na Ukrainie, co zostało wycenionych na 156 milionów złotych i ujęte jako straty, poza tym dokonano odpisów na towary zgromadzone w magazynach na 117 milionów złotych. Część odzieży i bielizny przekazano lokalnej społeczności, w tym także żołnierzom walczącym z rosyjskimi oddziałami wojskowymi.

Nieco inaczej przedstawia się sytuacja na rynku rosyjskim. Tam zamknięte zostały 553 salony, z czego odpisy dotyczyły 251 sklepów oraz wartości części zgromadzonego towaru. Na ten moment rozliczono 335 milionów strat z Rosji, ale można się spodziewać w kolejnych kwartałach, że kwoty te ulegną znaczącemu zwiększeniu. Obecnie aktywność w tym kraju jest zamrożona i decyzje odnośnie przyszłych rozwiązań będą podejmowane w kolejnych kwartałach.

- Mamy obecnie ponadprzeciętnie wysokie stany zapasów w naszych magazynach. Oceniamy je na około 3,8 miliarda złotych. Wynikają one głównie z naszych problemów na wschodzie. Pamiętajmy, że dotychczas rynek wschodni stanowił o prawie 30 proc. naszych przychodów. Zastosujemy zatem strategię marketingową znaną z czasów pandemicznych, czyli część kolekcji wiosennej zaoferujemy do sprzedaży w jesieni, wprowadzimy także działania promocyjne. Będziemy przez to mieli nieco niższe marże, ale dostrzegamy na rynkach mniejszą konkurencję, stąd przeceny nie wpłyną przesadnie negatywnie na nasze wyniki - powiedział podczas konferencji wynikowej wiceprezes firmy Przemysław Lutkiewicz.

Pomimo wyłączenia z aktywności rynków wschodnich, spółka podtrzymała plany zwiększenia poziomu przychodów w kolejnym okresie sprawozdawczym 2022/2023 o 13 procent do 16 miliardów i przekroczenie poziomu 5 miliardów z kanału internetowego. W tym czasie wydatki inwestycyjne wyniosą 1 miliard złotych, w tym 630 milionów przeznaczonych zostanie na rozwój sieci salonów, której jednak powierzchnia, ze względu na wstrzymanie handlu na wschodzie, spadnie o kilka procent.

Plany zakładają dalszy rozwój, ekspansję na nowe kraje. W tym roku poniesione zostaną nakłady w Albanii, a także we Włoszech, Grecji i na Cyprze. Logistyka pochłonie 220 milionów złotych wydatków, modernizacja i rozbudowa biur - 80 milionów złotych, a systemy IT będą kosztować dodatkowo 70 milionów złotych. Rozwijana ma być sprzedaż online w Niemczech i Wielkiej Brytanii. Rozwój w grupie w najbliższych miesiącach skupi się na promocji i otwieraniu nowych sklepów poświęconych markom Sinsay i Reserved.

Spółka na bieżąco monitoruje koszty prowadzenia biznesu, w tym szacuje, że na budowę nowego sklepu trzeba będzie przeznaczyć w tym roku o 15-20 procent więcej środków. Nieuniknione są także podwyżki cen sprzedaży w Polsce; to powinien być przedział 6-12 proc. W ocenie LPP nowa kolekcja spotkała się z dobrym odbiorem klientów, co oznacza, że I kwartał obecnego roku obrachunkowego, kończący się w kwietniu, powinien być udany.

Analizując sytuację związaną z zaburzeniem ogólnoświatowego łańcucha dostaw, spółka postanowiła przyspieszyć dostawy kolekcji z Chin. Kontenery już wypłynęły z portów. W przypadku innych producentów z Bangladeszu i Wietnamu żadne problemy nie są awizowane. Planowane jest natomiast zwiększenie wykorzystania tureckich szwalni na potrzeby produkcji wyrobów o wyższej jakości.

- Nie planujemy na tę chwilę skupu akcji własnych. Ten projekt był planowany na początku pandemii, kiedy trudno było przewidywać sytuację rynkową i wyceny akcji na giełdzie. Nie skorzystaliśmy z tego rozwiązania i raczej w przyszłości nie będzie to realizowane - powiedział wiceprezes Przemysław Lutkiewicz.

Zgodnie z propozycją zarządu, spółka chce przeznaczyć na dywidendę 648,3 miliona złotych z zysku za rok obrotowy 2021/2022, co oznacza wypłatę 350 złotych na dywidendę. Zostanie ona wypłacona w dwóch transzach - 6 czerwca i 30 sierpnia tego roku.

Na koniec stycznia 2022 roku LPP działał w 39 krajach, sieć sprzedaży stacjonarnej liczyła 2244 sklepy w 26 krajach, a oferta online była dostępna na 33 rynkach.

