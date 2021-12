LPP zainwestuje ponad miliard złotych w salony

Grupa LPP wypracowała w trzecim kwartale roku obrotowego 2021/22 zysk operacyjny na poziomie 817,3 mln zł oraz zysk netto jednostki dominującej w wysokości 627,6 mln zł. Rok wcześniej miała 301,2 mln zł zysku operacyjnego i 246,9 mln zł zysku netto jednostki dominującej. W planach jest zwiększenie powierzchni handlowej o 1/4.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Wzrost powierzchni o 25 proc.

EBITDA wyniosła 2,32 mld zł, w stosunku do 888,7 mln zł rok wcześniej, zysk operacyjny wzrósł do 1,5 mld, zł z 73 mln zł przed rokiem, a zysk netto sięgnął 1,1 mld zł, wobec 145,8 mln zł straty rok wcześniej.Marża brutto na sprzedaży po 9 miesiącach wyniosła 56,6 proc., co oznacza wzrost o 5,1 p.p. Jak podano w prezentacji, to efekt mniejszych rdr wyprzedaży, bardziej korzystnych cen zakupu kolekcji wiosennej, zamawianej w apogeum pandemii oraz mocnego popytu konsumpcyjnego.Wydatki inwestycyjne w trzecim kwartale 2021/22 wyniosły 409,9 mln zł, czyli ok. 129 proc. więcej rdr, natomiast narastająco w okresie trzech kwartałów 946,8 mln zł (wzrost o ok. 78 proc. rdr).Grupa LPP oferuje klientom produkty pod markami Reserved, Mohito, Cropp, House i Sinsay w sklepach stacjonarnych i internetowych, łącznie w 39 krajach. Sieć sprzedaży stacjonarnej to 2.125 sklepów o łącznej powierzchni 1.750,4 tys. m kw. w 26 krajach. Online grupa jest obecna na 31 rynkach.Czytaj: Czarne chmury nad LPP Celem na rok 2022/23 są dwucyfrowe wzrosty sprzedaży online (o 40 proc. rdr), utrzymanie gotówki netto i marży operacyjnej.Grupa LPP zakłada też na rok obrotowy 2022/23 wzrost powierzchni handlowej o 25 proc. rdr. Jak podano, miałaby wzrosnąć ona do 2,3 mln mkw., z tego 0,7 mln m kw. w Polsce, a 0,8 mln mkw. w krajach CIS.Wydatki inwestycyjne na rok obrotowy 2022/23 zaplanowane zostały na poziomie 1,25 mld zł, z czego 1,1 mld zł Grupa przeznaczy na salony.Planuje się też otwarcie salonów wszystkich pięciu marek LPP w Albanii. Będzie to 27. rynek stacjonarny grupy. Planowane jest otwarcie salonów o powierzchni ok. 6 tys. m kw. w drugiej połowie 2022/23.Celem na bieżący rok obrotowy 2021/2022 jest kontynuacja dwucyfrowego wzrostu powierzchni (1,9 mln m kw., +29 proc. r/r, w tym +53 proc. rdr w CIS, +19 proc. w Polsce, +22 proc. rdr w Europie), dynamiczne wzrosty online (4,0 mld zł sprzedaży, wzrost o 80 proc. rdr), dwucyfrowe wzrosty sprzedaży rdr i poprawa marży operacyjnej rdr. CAPEX ma wynieść 1,35 mld zł (z czego 1,0 mld zł przeznaczone jest na salony).Wśród wyzwań są zakłócenia w łańcuchu dostaw, kolejna fala zachorowań w czwartym kwartale 2021/22 i możliwe lockdowny, wzrost kosztów pracy, inflacja, wysoki kurs dolara, a niski rubla.