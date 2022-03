LPP zamknęła we wtorek ostatni swój sklep w Rosji

Firma odzieżowa LPP - właściciel marek Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay - poinformowała we wtorek o zamknięciu ostatniego salonu w Rosji. 4 marca LPP zawiesiło w Rosji działalność operacyjną.

Jak poinformowała na swojej stronie internetowej firma, zakończyła operacyjne czynności konieczne do zamknięcia salonów w Rosji i we wtorek został zamknięty ostatni z nich. Tym samym, zgodnie z wcześniejszą deklaracją, od środy wszystkie sklepy marek należących do LPP na rynku rosyjskim będą zamknięte - zaznaczyło LPP.

4 marca, uwzględniając ograniczenia nałożone na Rosję przez UE, LPP podjęło decyzję o zawieszeniu działalności operacyjnej w Rosji, w tym o zatrzymaniu rozwoju swoich marek w tym kraju, oraz wstrzymaniu dostaw towarów do Rosji. Firma zamknęła także sprzedaż internetową wszystkich swoich marek.

Jednak jak okazało się wciąż tam działała. Wielu klientów uważa to za skandal, a pod adresem firmy w mediach społecznościowych posypały się niewybredne określenia. Pojawiły się także głosy o bojkocie firmy.

Na te zarzuty odpowiedziała sama spółka.



- Dokonując wszelkich działań związanych z wygaszaniem naszej działalności operacyjnej, musimy brać pod uwagę bezpieczeństwo spółki. Otrzymaliśmy już bowiem z rosyjskiej prokuratury zawiadomienia dotyczące potencjalnego uruchomienia postępowań karnych przeciwko władzom LPP – poinformowała spółka w komunikacie przesłanym portalowi wirtualnemedia.pl.



W dalszej części komunikatu napisano: "dodatkowym elementem, który uwzględniamy w naszej strategii sukcesywnego wychodzenia z rynku rosyjskiego, jest zapowiedziana przez władze Rosji nacjonalizacja majątków przedsiębiorstw zachodnich, które zamknęły swoje sklepy lub złożyły już takie deklaracje. Nie zmienia to jednak naszej decyzji zakomunikowanej na początku marca o docelowym całkowitym zawieszeniu działalności operacyjnej LPP w Rosji".

LPP jest notowana na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w ramach indeksu WIG20 oraz należy do indeksu MSCI Poland. Sprzedaje kolekcje na 25 rynkach stacjonarnych, posiada sieć ponad 2 tys. salonów sprzedaży. Jak informuje LPP, firma dystrybuuje rocznie przeszło 259 mln sztuk odzieży na trzy kontynenty, zatrudnia 27 tys. osób w biurach i strukturach sprzedaży w Polsce, krajach Europy, Azji i Afryki.

