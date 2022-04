LPP zarobiło prawie miliard złotych na popandemicznym ożywieniu

Grupa LPP w roku obrotowym 2021/22 zarobiła na czysto 953,5 mln zł wobec 190,1 mln zł straty przed rokiem. Grupa zanotowała również rekordowe przychody – wynika z rocznego sprawozdania finansowego opublikowanego przez LPP w środę.

LPP mocno wyśrubowało ubiegłoroczne wyniki dzięki popandemicznemu ożywieniu. - Już od pierwszego kwartału ubiegłego roku nasza sprzedaż zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i online wyraźnie poprawiła się. Dwucyfrowe wzrosty sprzedaży stacjonarnej i równie wysoka dynamika w kanale online utrzymywały się niezmiennie przez 12 miesięcy. Dzięki temu w 2021 roku wypracowaliśmy najwyższe przychody w historii spółki wynoszące 14 mld zł – wyjaśniał w liście do akcjonariuszy Marek Piechocki, prezes LPP.

Dodał że ów 80-proc. wzrost sprzedaży (w 2020 roku przychody wyniosły „zaledwie” 7,8 mld zł) został wypracowany przy zachowaniu wysokiej marży, która przekroczyła 57 proc.

Grupa LPP w roku obrotowym 2021/22 zanotowała 953,5 mln zł zysku netto wobec 190,1 mln zł straty przed rokiem. Zysk operacyjny EBIT wzrósł do 1,479 mld zł ze 153 mln zł. EBITDA (zysk przed opodatkowaniem, odsetkami i amortyzacją) grupy wyniosła blisko 2,63 mld zł, co oznacza wzrost o 114,2 proc. rok do roku.

Zarząd grupy, mimo że spodziewa się, iż rok obrotowy 2022/23 będzie cięższy, oczekuje jednak wzrostu przychodów o ok. 13 proc. do ok. 16 mld zł (z czego 5 mld zł ma pochodzić z kanałów internetowych) oraz spadku marży handlowej i operacyjnej.

- Biorąc jednak pod uwagę obecną sytuację geopolityczną na wschodzie Europy, niestabilność gospodarczą na wszystkich rynkach oraz wzrost inflacji przy wciąż rosnącej na rynku presji kosztowej, w 2022/23 roku jako grupa spodziewamy się spadku marży handlowej i operacyjnej – zaznaczyła spółka w raporcie.

LPP nie zamierza jednak zwalniać tempa inwestycji. - Chcemy utrzymać wysoki poziom zaangażowania inwestycyjnego na 2022/23 w wysokości 1 mld zł, w tym ok. 630 mln zł na rozwój sieci salonów stacjonarnych, której jednocześnie powierzchnia ze względu na wstrzymanie rozwoju w rejonie wschodnim ulegnie zmniejszeniu w roku 2022/23 o około 4 proc. - napisano.

