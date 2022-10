LPP zwiększa sprzedaż i podtrzymuje cele

Grupa LPP podsumowała trudne, bo naznaczone wojną pierwsze półrocze roku finansowego 2022/23. Utrata wschodnich rynków mocno odbiła się na biznesie modowej firmy, ale LPP nie zmienia celów na ten rok. Prognozuje 16 mld zł przychodów i 1 mld zł inwestycji.

Jak poinformowała w raporcie okresowym Grupa LPP, największy wpływ na wyniki finansowe firmy miała sytuacja związana z wybuchem wojny w Ukrainie oraz zaniechanie działalności operacyjnej na terenie Rosji i w dalszej konsekwencji sprzedaż rosyjskiego biznesu LPP inwestorowi z Azji.

Wybuch wojny w lutym tego roku zamknął również sklepy LPP w Ukrainie, zarówno internetowe jak i stacjonarne, których ponowna działalność wciąż nie wróciła w pełni do poziomu sprzed wojny.

Według informacji firmy, obecnie ze 159 wszystkich działających przed wybuchem wojny sklepów otwartych zostało ponownie 96 salonów, zaś sklepy internetowe wznowiły sprzedaż, ale z ograniczeniami.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że utracone wschodnie rynki odpowiadały za 30 proc. przychodów LPP. Mimo tego gdańska grupa odzieżowa wypracowała w pierwszym półroczu roku obrotowego 2022/2023 przychody o ok. 23 proc. wyższe, które sięgnęły ponad 7 mld zł. W ubiegłym roku było to prawie 6 mld zł.

Co ciekawe, największy udział w tym wzroście miała nie flagowa marka modowej grupy - Reserved, ale Sinsay z segmentu value-for-money. To efekt rozwoju powierzchni sklepowej tego brandu oraz większego zainteresowania klientów niższym segmentem cenowym w obliczu galopującej inflacji. Internet z kolei wypracował ponad 2 mld zł przychodu.

Jak podkreśla LPP, ograniczona możliwość sprzedaży w Rosji i w Ukrainie, które były rynkami o stosunkowo wyższych marżach handlowych), spowodowała wzrost zapasów i konieczność dokonania większych akcji promocyjnych kolekcji wiosna/lato wszystkich marek, co było czynnikiem wpływającym na wynik marży brutto na sprzedaży, który w I półroczu kształtował się na poziomie 51,6 proc., tj. o 3,9 p.p. mniej niż rok wcześniej.

Wzrosły również koszty operacyjne poniesione przez Grupę w I półroczu 2022 roku z powodu wyższych kosztów najmu, a także słabnącej złotówki. Nie bez znaczenia był także wzrost płacy minimalnej, wyższe koszty energii i usług obcych.

"W rezultacie powyższych, w większej mierze nietypowych czynników w okresie rozliczeniowym,

Zamiast Rosji nowe rynki. LPP w Grecji, we Włoszech, ale też na północy

Grupa LPP osiągnęła zysk netto z działalności kontynuowanej w wysokości 564, 8 mln zł,a w związku ze stratą netto na działalności zaniechanej w wysokości 50,7 mln zł zysk netto grupy za I półrocze 2022/23 wyniósł 514,2 mln zł, wobec 480,6 mln zł rok wcześniej"- czytamy w raporcie okresowym LPP.

Odpowiedzią LPP na kryzys wywołany wojną, który doprowadził do utraty wschodnich rynków, była reorientacja biznesu w stronę nowych kierunków, o czym w niedawnej rozmowie z WNP.PL mówił pełnomocnik zarządu LPP Przemysław Mitraszewski.

- Z perspektywy czysto biznesowej skutki wojny z pewnością są poważniejsze niż skutki pandemii, bo są nieodwracalne. W pandemii co prawda z dnia na dzień zostaliśmy odcięci od 90 proc. przychodów, ale była to sytuacja przejściowa. Teraz wiemy, że te blisko 30 proc. przychodów ze wschodnich rynków utraciliśmy trwale, a dla nas był to kluczowy kierunek - mówił WNP.PL.

Zamiast w Rosji, teraz biznes LPP rozwijać się będzie na południu Europy, między innymi we Włoszech i w Grecji.

- Są to zupełnie nowe i inne od wschodnich rynki, rządzące się swoimi prawami. Włochy to kolebka mody, do której wchodzimy odważnie, otwierając swój salon przy głównej ulicy w Mediolanie. W Grecji wystartowaliśmy na razie ze sklepem internetowym, który bardzo dobrze funkcjonuje - dodał nasz rozmówca, zaznaczając, że mówienie tylko o wejściu do Europy Południowej jest pewnym uproszczeniem.

LPP stawia także mocno na rynki, na których jest obecne od dawna, takie jak Niemcy czy Wielka Brytania, gdzie do tej pory działał flagowy sklep Reserved przy Oxford Street. Teraz LPP szuka tam nowych lokalizacji, zerkając również w kierunku północnym, gdzie wkrótce pojawić się mogą nowe lokalizacje, np. w Finlandii.

- Zamknęły nam się drzwi na Wschodzie, dlatego nie mamy wyjścia, musimy działać tam, gdzie jest bezpiecznie - mówił nam Przemysław Mitraszewski.

Geopolityka, kryzys, inflacja. Sporo zagrożeń dla biznesu modowego

Jak podkreślają analitycy giełdowi, z którymi rozmawiał portal WNP.PL, LPP i tym razem pokazała, że potrafi działać elastycznie. Jednak zagrożeń dla biznesu w nadchodzących miesiącach tego roku nie brakuje.

W raporcie okresowym LPP do największych ryzyk, które mogą się odbić na wynikach kolejnych kwartałów, zalicza przede wszystkim ryzyko makroekonomiczne. Pogarszająca się koniunktura gospodarcza, inflacja może mieć negatywny wpływ na wyniki działalności i sytuację finansową grupy. Do tego dochodzi utrzymujące się ryzyko geopolityczne i wiszące w powietrzu zagrożenie rozlania się konfliktu zbrojnego na kolejne kraje.

Dla działalności LPP, której łańcuchy dostaw sięgają Azji, znaczenie ma też wciąż niepewna sytuacja związana z pandemią koronawirusa, a także ryzyko walutowe. Firma rozlicza się głównie w euro, co przy słabnącej złotówce przekłada się negatywnie na wyniki firmy. Nie bez znaczenia pozostają też rosnące koszty prowadzenia biznesu.

LPP podtrzymuje plan osiągnięcia 16 mld zł sprzedaży w tym roku i 1 mld zł inwestycji

Wypracowane w pierwszym półroczu roku obrotowego 7 mld zł przychodów oznacza, że do rocznego celu LPP będzie musiał teraz jeszcze dołożyć. Przypomnijmy, że firma zakładała na rok finansowy 2022/2023 wypracowanie 16 mld zł. Jednak mimo wszystkich perturbacji i potencjalnych ryzyk, wciąż ten plan podtrzymuje.

"Plany sprzedażowe na rok finansowy 2022/23 (z wyłączeniem Rosji i częściowo rynku Ukrainy) wskazują na możliwość osiągnięcia 16 mld zł sprzedaży, tj. wzrostu o około 13 proc. r/r, z czego w kanale sprzedaży internetowej przekroczenie poziomu 5 mld zł" - informuje w raporcie LPP.

Jednocześnie firma zastrzega, że biorąc pod uwagę obecną sytuację geopolityczną na wschodzie Europy, poziom niepewności i niestabilność gospodarczą na wszystkich rynkach oraz wzrost inflacji przy wciąż rosnącej na rynku presji kosztowej, w 2022/23 roku należy spodziewać się spadku marży handlowej i operacyjnej.

Nie przełoży się to jednak na ograniczenie inwestycji. LPP planuje utrzymać poziom zaangażowania inwestycyjnego na 2022/23 w wysokości 1,0 mld zł.