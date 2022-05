Marek Piechocki: Jako LPP popełniliśmy największą liczbę błędów wśród polskich firm

Ostatnie dwa lata do dla LPP czas licznych turbulencji. Gdańska firma odzieżowa wychodzi z nich nieco pokiereszowana, ale ciągle silna. O konsekwencjach pandemii, wojny na Ukrainie, o inwestycjach, strategii rozwoju i zarządzaniu firmą zatrudniającą ludzi na całym świecie, rozmawiamy z jej prezesem i współzałożycielem, Markiem Piechockim.

Komu i za ile? Wiele osób zadaje sobie dziś pytanie, kto kupi rosyjski biznes LPP i jaki będzie koszt tej transakcji.

Dla LPP pewne jest, że uszczupli swój stan posiadania: "Stracimy setki milionów, ale pogodziliśmy się z tym, wpisaliśmy to w potencjalne straty. Większym problemem jest to, że buduje się coś przez 20 lat i nagle trzeba się z tym pożegnać".

Każdy koniec oznacza nowy początek. Co planuje Marek Piechocki, jakie emocje towarzyszą tym planom? O tym w wywiadzie dla WNP.PL.

Panie Marku - celowo nie używam zwrotu "prezes", bo wiem, że pan go nie lubi - pozwoli pan, że na początek zapytam: czy pan dobrze sypia? Ja, z każdą podwyżką raty kredytu, coraz słabiej - a pan ma na głowie trochę więcej zmartwień…

- Nigdy nie miałem problemów ze snem - może po prostu szybko śpię (śmiech). Ale mówiąc poważne: czasy są trudne i tak, jak panią przejmuje wysokość rat kredytu, tak mnie martwi fakt, że za miedzą mamy wojnę - i to wywołuje pewien rodzaj niepokoju; tutaj nie różnię się szczególnie od reszty społeczeństwa.

Turbulencje, których - niestety - mieliśmy ostatnio dosyć dużo, bo na początku 2020 r. COVID 19, teraz wojna i jej wpływ na biznes, w którym mieliśmy dość duży udział (w Rosji blisko 600 sklepów, w Ukrainie ponad 150), nie pozwalają spokojnie spać.

To kolejna już nasza rozmowa. Pamiętam, jak podczas jednego z poprzednich wywiadów mówił pan, jak ważne w prowadzeniu takiego biznesu jak pański, jest umiejętność przewidywania kryzysów. O ile kryzys rzeczywiście można przewidzieć, o tyle trudniej już określić jego potencjalną skalę… Tymczasem najpierw była pandemia, a teraz trwa wojna na Ukrainie i jej bolesne konsekwencje.

- To nie tak, że byliśmy tak przewidujący, by akurat przewidzieć pandemię, każdy natomiast przedsiębiorca - mniej więcej co 10 lat - powinien być przygotowany na kryzys. Poprzedni zdarzył się w 2009 r.; nie jest wielką filozofią dodać 10 lat i założyć, że kolejny będzie w 2019 lub 2020 r...

Ponieważ spodziewaliśmy się kryzysu, już od 2018 r. zaczęliśmy kumulować duże kwoty i - w efekcie - gdy kryzys nadszedł, byliśmy do niego względnie przygotowani. Dzięki temu wyszliśmy z niego dość mocni.

Czytaj też: LPP rusza na podbój nowych rynków po problemach na Ukrainie

Jeśli pani zapyta, czy byliśmy przygotowani na to, co dzieje się obecnie, to odpowiedź brzmi "nie". Mentalnie nie wydawało nam się możliwe, że coś takiego się zdarzy, że 70 lat po wojnie będziemy mieli nowy konflikt zbrojny... Nie byliśmy przygotowani ani do wybuchu konfliktu, ani do tego, że stracimy 25-30 proc. naszych sklepów.

Dotkliwa strata…

- Bardzo, ale - z drugiej strony - trzeba spojrzeć na to tak, że są działania, na które mamy wpływ i takie, na których wpływu nie mamy. Staram się propagować wśród wszystkich, których znam - to dotyczy i moich dzieci, i pracowników firmy - żeby koncentrować się tylko na tym, na co mamy wpływ, a tym, na co wpływu nie mamy, nie umartwiać się za bardzo, nie przejmować.

To, co wydarzyło się w konsekwencji wybuchu konfliktu w Ukrainie, dotknęło nas bardzo poważnie, co najlepiej widać po spadku kursu akcji z kilkunastu do 8 tys. zł. Ale - z drugiej strony - już nieraz wpadaliśmy jako firma w różnego rodzaju turbulencje. Kiedy jednak tak sobie patrzę na jej kondycję, to chyba nie idzie nam najgorzej…

A propos giełdy... Notowania LPP - właściwie poza marcowym odbiciem - od początku roku dynamicznie spadają.

- Nie mam z tym problemu, bo kurs jest pewnym odzwierciedleniem tego, co robią zarządy firm; zresztą w tej chwili wszystkie rynki giełdowe notują spadki. Sądzę, że nasze wynikają stąd, że ci, którzy nas przecenili uznali, że skoro straciliśmy 25 proc. przychodów, to również dla nich będzie to dużą stratą, co wcale nie jest oczywiste.

Staramy się nadrobić nasze straty na nowych rynkach europejskich, będziemy próbowali rozwijać się też w Europie Południowej. Z drugiej strony: myślę, że wiele osób nie ma świadomości, że w tym roku otworzymy największą liczbę 550 sklepów. To ponad jedna trzecia tego, co posiadamy obecnie.

Czas pokaże, jak nam to wszystko wyjdzie... Na razie chyba nie jest źle. Wstępne wyniki za pierwszy kwartał były dwa razy lepsze niż w zeszłym roku.

Pandemia zamknęła państwa sklepy, ale potem przyszło wielkie odbicie i określanie "wielkie" nie jest tu gigantomanią…

- Zgadza się, najpierw była pandemia, potem zeszłoroczne wielkie odbicie, szaleństwo zakupów wynikające z odroczonego popytu...

Teraz mieliśmy wrócić do normalności, ale zaczęła się wojna. W efekcie cierpimy na pewien brak stabilizacji. Myślę sobie jednak, że dużą umiejętnością, czy cechą LPP, jest zdolność przystosowywania się do nowych warunków.

Chyba zawsze pokazywaliśmy, że szybko potrafimy adoptować się do nowego otoczenia, do nowej sytuacji. Czy znowu będziemy umieli to zrobić?

Odpowiedź przyniesie przyszłość, ale jak pani sobie pomyśli, że jeszcze przed pandemią nasz udział sprzedaży e-commerce był na poziomie 12 proc., a dzisiaj sięga 30 proc., to zrozumie pani, jak dużych zmian organizacyjnych to od nas wymagało.

Wszystko to nie zdarzyło się samo. Wynik sam się nie zrobił. Jego osiągnięcie wymagało z naszej strony bardzo dużych nakładów osobowych i inwestycyjnych.

Skupienie na e-commerce - a właściwie na omnichannelu - wiązało się ze zmianą struktury organizacyjnej firmy. Połączyliśmy działy e-commerce z działem sprzedaży sklepowej - i to wszystko owocuje konkretnymi rezultatami.

Nasi najwięksi konkurenci światowi, którzy byli skoncentrowani na sprzedaży stacjonarnej, niestety są dziś jeszcze dosyć daleko w e-commerce, przyjmując sobie za cel 24 proc. udziału sprzedaży internetowej na rok 2024.

Skąd ta dysproporcja?

- Myślę, że wynika z faktu, że zarząd LPP jest dosyć mocno zaangażowany operacyjnie, czyli bardzo dobrze rozumie klienta i jego potrzeby. W efekcie łatwiej nam kreować strategię, kiedy znamy tak wiele operacyjnych detali.

Niemałe znaczenie ma tu także staż. Ludzie, którzy pracują w LPP nierzadko są z nami od początku istnienia firmy; podobnie jest z zarządem. Wszystkim zależy, żeby firma funkcjonowała i przetrwała jak najdłużej. Dlatego wszyscy są tak mocno zaangażowani.

A jak w LPP wygląda proces decyzyjny? Ostateczne zdanie należy do Marka Piechockiego?

- Staram się, by decyzje były podejmowane wspólnie, bo wtedy czuję, że później wszyscy są bardziej zaangażowani w realizację przedsięwzięć. Nie pamiętam, naprawdę nie pamiętam, czy zdarzyło mi się podjąć autorytarną decyzję.

Jeśli pyta pani, czy ostatnie słowo należy do mnie, to odpowiem "tak", bo pewnie każdy prezes ma do niego prawo, ale nie pamiętam, czy kiedykolwiek z niego skorzystałem.

Staram się unikać tego jak ognia, bo uważam, że to demotywuje wszystkich, którzy uczestniczą w procesie decyzyjnym. Sądzę, że lepiej, kiedy decyzje są podejmowane kolektywnie - nawet jeżeli po drodze będziemy się kłócić, sprzeczać, bo każdy będzie patrzył na problem z innego punktu widzenia, z innej perspektywy. Kiedy już natomiast podejmiemy wspólnie decyzję, wychodzimy z pokoju i realizujemy ją bezdyskusyjnie. Tak to u nas działa.

Dotkliwe straty, trudne decyzje

Jak już mówimy o decyzjach - głównie tych trudnych - to jak było z Rosją? Trochę się państwu oberwało... Mówiono, pisano: LPP miało się wycofać, a nadal sprzedaje.

- Postrzeganie niektórych osób czy biznesów jest dosyć proste - zerojedynkowe. Jednak życie i praktyka nie są takie czarno-białe. Nikt nie wie, że od konkretnego kierownika sklepu dostawałem skany pism, w których był wzywany do prokuratury i ostrzegany, że jeśli zamknie sklep, to zostanie aresztowany.

To nie było proste... Dziś wszystkie sklepy są zamknięte i bardzo poważnie rozmawiamy na temat sprzedaży biznesu w Rosji.

Wydaje się, że to może nastąpić szybciej, niż przypuszczaliśmy. Ofert jest dużo i wszystko wskazuje, że już wkrótce sprzedamy tę część naszego biznesu. Nie będzie Reserved w Rosji; znaki towarowe marek LPP z tamtego rynku znikną.

Stracicie państwo?

- Stracimy - i to duże pieniądze, ale czy w ogóle jest możliwość funkcjonowania w Rosji w dzisiejszym otoczeniu społeczno-politycznym? Polska nie jest krajem, który może zachowywać się tak samo, jak Hiszpania czy Szwecja. Przez te państwa nie przejeżdżają tysiące czołgów jadących do Ukrainy... My jesteśmy w innej sytuacji i te antypatie będą odbijały się na biznesie.

Czy ktoś jest w stanie uwierzyć, że za 3-5 lat stosunki polsko-rosyjskie będą choćby neutralne? Chyba nie ma takiej osoby.

To, co na pewno udało się zrobić Rosjanom, to zaszczepić w Ukraińcach dozgonną nienawiść. My jesteśmy pewnym "przedłużeniem" Ukrainy, mówi się nawet o braterstwie. Na pewno jeszcze wiele lat mentalnie będziemy blisko Ukraińców, a stosunki polsko-rosyjskie pozostaną trudne.

Powiedział pan o stracie „dużych pieniędzy”. Jak dużych?

- Stracimy setki milionów, ale pogodziliśmy się z tym, wpisaliśmy to w potencjalne straty. Większym problemem jest to, że buduje się coś przez 20 lat i nagle trzeba się z tym pożegnać.

Sam jeździłem po miejscowościach, o których istnieniu na mapie mało kto wie, aby nadzorować sklepy - bez asysty, sam rezerwowałem bilety. Wszystko po to, by zobaczyć, czy na miejscu jest porządek. I teraz to wszystko musimy pogrzebać. Ale z drugiej strony - co możemy zrobić?

Czytaj też: LPP zachowuje optymizm, chociaż odpisy związane z Rosją będą ciążyć

I wcale nie boli najbardziej to, że tracimy biznes, ale organizację i ludzi. Pracują tam osoby, które są z nami 10-15 lat, ale i tacy którzy są z nami od początku. I to jest najbardziej przykre.

Właśnie, co z ludźmi, bo przecież biznes to nie tylko sklepy i powierzchnie handlowe, ale również kadry. Ile osób straciło, czy straci, pracę w związku z państwa exodusem z Rosji?

- O ludzi zadbamy. Mamy w tym doświadczenie - sprzedawaliśmy kiedyś Esotiq i Hendersona, z drugiej strony kupowaliśmy Artmana - i takie procesy mamy za sobą. Przez zapisy w umowach będziemy starali się zabezpieczyć ludzi, żeby uniknąć zwolnień grupowych.

Żaden kupujący - w przypadku tak dużej organizacji - nie pozwoli sobie natomiast, żeby na początek nie ustabilizować, oprzeć firmy na ludziach, którzy ją tworzą. To tak, jakby pani teraz powiedziała: kupię LPP i zwalniam połowę ludzi. To się nie uda. To nie ma sensu, szczególnie kiedy jest to dobrze działająca organizacja z dobrymi operacyjnie osobami.

Rosyjski oddział nie przynosił strat. Sprzedajemy go z powodów czysto politycznych, niezależnych od nas.

Zespół wymienia się, kiedy kupuje się firmę źle działającą, będącą bankrutem. Gdybym to ja kupował, wówczas jako menedżer zweryfikowałbym dokumenty, sprawdził, jak firma działała 2 lata temu, jakie były udziały kosztów, jak nią zarządzano.

Jakie wnioski przyniosłaby taka analiza biznesu LPP w Rosji?

- Że ludzie, którzy go tworzyli, to dobry zespół i nie ma podstaw, by go wymieniać.

Kiedy spodziewa się pan finalizacji transakcji? To są tygodnie, czy raczej miesiące?

- Nie umiem odpowiedzieć. To bardzo skomplikowane tematy. W grę wchodzą przepisy, prawnicy i masa różnego rodzaju zawiłości. Gdy nabywaliśmy Artmana, wówczas cały proces transakcji ciągnął się rok. To nie stragan z jabłkami... Gdy powie pani działowi IT, że potrzebuje natychmiastowej migracji systemów, bo dokonała pani transakcji, może się pani domyślić, co od nich usłyszy.

Rosja to nie jest łatwy temat i emocjonalnie mamy z tym duży kłopot - ja mam kłopot, wszyscy mają. Moją intencją jest przede wszystkim, by zadbać o ludzi. Oni są naprawdę dobrzy; znam ich tyle lat.

Wojna kiedyś się skończy, miejmy nadzieję, że jak najprędzej. Czy bierze pan pod uwagę scenariusz, w którym LPP wraca na rynek rosyjski?

- Nie wybiegam daleko w przyszłość, nauczyłem się natomiast po pandemii, że wszystko w życiu jest możliwe. Gdy po trudnym 2020 roku zobaczyłem, jakie mamy zyski w 2021 r. - pomyślałem sobie, że to nieprawdopodobne, aby w jednym roku zanotować 200 mln zł straty, a w kolejnym - zysk dwa albo trzy razy większy od najwyższego w historii firmy. To nie do pomyślenia! Dlatego dziś nie odpowiem na to pytanie.

Na pewno plama zostanie na długo. To tak, jak z człowiekiem, który poparzył ręce. Po takim doświadczeniu długo będzie chodził koło pieca i uważał, żeby znów się nie sparzyć, a my sparzyliśmy się dotkliwie, bo mocno stawialiśmy na ten rynek.

Prędzej widzimy możliwość inwestowania w Ukrainie, ale myślimy raczej o perspektywie 2-3 lat niż najbliższych miesięcy. Obecnie mamy tam otwartych ok. 30 proc. naszych sklepów. Sprzedajemy również dlatego, że Ukraińcy chcą, by ich gospodarka jak najszybciej wróciła do normy.

Nowe wyzwania, ambitne założenia

Powiedział pan o nowych 550 sklepach LPP - uruchomionych tylko w tym roku. Ambitne plany.

- To już się dzieje. W pierwszym kwartale otworzyliśmy 40 sklepów: 10 Cropp, 10 House, na potęgę przybywa też salonów naszej najmłodszej marki, czyli Sinsay.

Wierzymy w wielokanałowość, w omnichannel. Chcemy dać klientowi możliwość wyboru, pomacania produktu. Owszem, internet zwiększa swój udział, ale ja wierzę, że to będzie podobnie jak z książkami. One w pewnym momencie ustąpiły e-bookom, ale ten szał minął. Człowiek chce czuć papier, chce go dotknąć...

Moim zdaniem podobnie stanie się ze sklepami - nie będzie superrozwoju sieci sklepów, a ci, którzy budują centra handlowe, nie będą mieli szybko zwrotów na swoich inwestycjach. Ale to nie znaczy, że ich nie będzie: będą istniały i pełniły podobne funkcje jak kiedyś, a nawet będą musiały pełnić ich więcej.

Jakie konkretnie?

- Dzięki temu, że inwestujemy w technologie, nasz sprzedawca będzie oferował rzeczy, których nie ma na miejscu, ale będzie miał dostęp do nich w systemie.

Obecnie jesteśmy w stanie dostarczać towar nawet w ciągu kilku godzin, gdyż w wielu sklepach oferujemy już bezpośrednią wysyłkę do klienta towarów zamówionych przez internet. Jeżeli mamy np. Black Friday, sprzedaż jest kilkanaście razy większa niż w normalny dzień.

Żadne centrum dystrybucyjne nie jest w stanie na raz wysłać tak dużej puli towaru, bo nie ma tylu ludzi. Mając możliwość wysyłania bezpośrednio ze sklepów, działamy tak, jakbyśmy mieli kilkaset małych magazynów rozproszonych po całym kraju.

Zdarza się panu jeszcze odwiedzać sklepy, by "podglądać" jak pracują?

- A dlaczego miałbym tego nie robić?

Z braku czasu, bo ma pan od tego ludzi…?

- Chyba nigdy nie miałem takiego podejścia, że mam "od czegoś" ludzi. Nie wiem, czy ktokolwiek u nas ma takie podejście, czy w firmie jest tego typu mentalność... To forma wywyższania się z klucza. Mam oczywiście asystentkę i mówię czasem: "Agnieszka pomóż mi, bo nie daję rady" - i są rzeczy, w których mi pomaga, ale nie wyręcza.

A do sklepów, owszem, jeżdżę. Niedawno byłem w niespełna 15-tysięcznym Golubiu-Dobrzyniu. Przy czym rzeczywiście tego czasu mam mało; teraz priorytetem jest transakcja w Rosji.

Każdy koniec oznacza nowy początek. Zamiast Rosji: Grecja, Włochy, Hiszpania, czyli zupełnie nowe rynki.

- Zaczynamy od Grecji i Włoch, gdzie otworzymy pierwsze sklepy, a w połowie 2023 r. chcemy poprzyglądać się rynkowi hiszpańskiemu, by w 2024 r. być może rozpocząć tam już działalność.

To nie tak, że jak odcięto nam Rosję, to nie mamy się gdzie rozwijać. Jak już wspomniałem, w tym roku planujemy otworzyć 550 sklepów, czyli 30 proc. tego, co obecnie mamy, w kolejnych latach 600 rocznie. To, co dzieje się za wschodnią granicą, zmusiło nas do szybkiego ruchu w inną stronę i już to robimy.

Czytaj też: LPP rozbudowuje powierzchnię magazynową

Oczywiście nowe rynki będą wymagać ogromnego zaangażowania - integracji systemów IT, wdrożenia POS-ów (terminali do obsługi kart płatniczych - red.), adaptacji do lokalnego prawa. To nie tak, że wyjdziemy na ulicę i będziemy sprzedawać nasze rzeczy. Trzeba założyć spółkę, zarejestrować ją, zatrudnić dyrektora, znaleźć lokale. To wszystko zajmuje kilka miesięcy.

I jest sporym wyzwaniem - zarówno od strony organizacyjnej i kadrowej, tej ludzkiej. Jak to jest, gdy LPP wchodzi na nowy rynek lub zmienia strategię działania? Towarzyszy temu niepokój, czy może pewien rodzaj ekscytacji?

- To na pewno jest wyzwanie, ale w LPP zawsze staraliśmy się stawiać przed ludźmi nowe cele, żeby jednak nie tkwić w starym. Obecnie też widzę rodzaj poruszenia, podniecenia - jedziemy Grecji, do Włoch, całe IT zastanawia się jak uruchomić systemy, jak zaplanować działania. Ludzie już zapominają o starym i patrzą w kierunku nowego, ale uwaga - to stare też musi funkcjonować, dobrze funkcjonować - w efekcie pojawia się kolejne wyzwanie.

No tak, przecież nie wystarczy otworzyć sklep i umieścić w nim kolekcję, ale tak naprawdę stworzyć na nowym rynku nową firmę.

- Dokładnie. Jak mówiłem: najpierw trzeba stworzyć spółkę i znaleźć dyrektora, który będzie ją prowadził. Ten dyrektor musi znaleźć sobie lokalną księgowość, równolegle ktoś z innego działu musi dowiedzieć się, jakie na danym rynku panują zasady prawne, jeśli chodzi o rejestrację sprzedaży. Są też systemy lokalne, które trzeba zintegrować z naszymi, żeby wiedzieć, co się sprzedaje.

Trzeba też zweryfikować, czy nie ma ograniczeń importowych. Dla przykładu: w Egipcie, gdzie mamy franczyzobiorcę, aby sprzedawać torbę trzeba spełnić wymóg, że produkt ten wytrzyma 8-kilogramowe obciążenie. W Europie mamy Unię Europejską, ale tak naprawdę każdy kraj ma swe indywidualne zasady.

O ile w przypadku odzieży sprawa jest dość prosta, o tyle przecież mamy w asortymencie także akcesoria, buty, kosmetyki. To wszystko ma kontakt z ciałem i na wszystko potrzebne jest pozwolenie, a w każdym kraju będzie to wyglądało inaczej. To naprawdę ogrom spraw, o których trzeba myśleć, i które należy zrobić.

Zatem Grecja, Włochy, potem Hiszpania. Macie państwo zakusy na kolejne rynki?

- Na razie myślimy o tych. Do 2024 r. będziemy mieć co robić. Staramy się planować działania tak, by w perspektywie 3 lat mieć możliwość otwierania 600 sklepów rocznie. Planowanie tego, co będzie dalej, byłoby zgadywaniem.

Nowa strategia zarządzania

Wróćmy na polski rynek. Zakończyliście państwo budowę magazynu w Brześciu Kujawskim, obecnie wznoszony jest obiekt na Podkarpaciu. Będą kolejne?

- Realizujemy te inwestycje, bo chcemy być blisko klienta i - wraz ze wzrostem firmy - zbudujemy magazynów dużo więcej. Jeżeli będziemy intensywnie rozwijać się w Grecji i Włoszech, wówczas musimy wybudować centrum dystrybucyjne w Rumunii - na wzór tego w Brześciu Kujawskim.

Zakładam, że - czy nam się to podoba, czy nie - będziemy musieli rozwijać sieć logistyczną. Zresztą w tym celu wyodrębniliśmy LPP Logistics - by łatwiej było pozyskiwać ludzi i aby LPP nie kojarzyło się jedynie z firmą odzieżową. I nam się to udaje. Pośród firm logistycznych, wyłączając Amazona, jesteśmy prawdopodobnie w pierwszej trójce w kraju, więc to dosyć duże przedsięwzięcie.

O ile firma ma wpływ na organizację sieci magazynów, na logistykę itp., o tyle sprawne działanie łańcuchów dostaw już nie do końca. Jak zakłócenia w łańcuchach dostaw wpłynęło na państwa politykę zarządzania zapasami?

- Rzeczywiście, kiedyś byliśmy mocno radykalni jeśli chodzi o przeceny po zakończeniu sezonu. Teraz widzimy, że niektóre towary niekoniecznie trzeba przeceniać; można z nimi poczekać pół roku, gdy znów nadejdzie sezon na ich sprzedaż.

Wiosna i jesień są pogodowo podobne, dlatego zdarza się że produkty z kolekcji wiosennych pojawiają się w naszej ofercie ponownie przykładowo we wrześniu czy październiku.

Takie podejście powoduje też, że jesteśmy bardziej przyjaźni dla środowiska, a w LPP bardzo mocno stawiamy na zrównoważony rozwój. Zatem jak spojrzymy na to z trzech stron, takie podejście wydaje się korzystne dla każdego - dla środowiska, dla klienta, bo dłużej ma dostęp do danej oferty i dla nas, bo mamy możliwość sprzedaży towaru w pierwszej cenie.

Ja jednak myślę, że jedna z tych trzech stron mimo wszystko czeka na atrakcyjne przeceny…

- Ja to wiem (śmiech), ale potem obrywa nam się od organizacji ekologicznych, że napędzamy konsumpcjonizm, za dużo sprzedajemy, a przez to więcej rzeczy ląduje na wysypiskach śmieci. Staramy się zaspokoić wszystkie strony. Przeceny oczywiście będą, bo są naturalnym elementem wpisanym w branżę odzieżową, w ich DNA, ale będzie ich mniej.

Jak już jesteśmy przy promocjach i cenach towarów, proszę powiedzieć, czego możemy - jako konsumenci, spodziewać się w związku ze wzrostem kosztów pracy, cen energii i sytuacją ekonomiczną na świecie? Będzie dużo drożej?

- Będziemy bronili się przed gwałtownym podnoszeniem cen produktów, by klienci w jak najmniejszym stopniu odczuli jakiekolwiek zmiany, ale czy nam się uda zupełnie tego uniknąć?

Takiej gwarancji nikt dziś pani nie da. Widać inflację, wzrosty kosztów chociażby w samym transporcie. Musimy być konkurencyjni w stosunku do innych z bardzo prostego powodu - żeby naszych konsumentów było stać na nasze towary i nie mamy tu za bardzo innego wyjścia.

Pytanie: jak to zrobić?

- Na początek będziemy próbowali zmniejszać pozycje kosztowe wewnątrz organizacji. Sinsay ma na przykład cały zespół ludzi, którzy zastanawiają się, jak sprawić, by do tego samego kontenera pakować więcej towaru i zaoszczędzić na transporcie, przewożąc umownie mniej tak zwanego powietrza. Jest wiele działań, które można podejmować, by zachować wysokość cen. Czasami schodzimy z marży.

Wróćmy jeszcze do łańcuchów dostaw. W Polsce podobno pandemii już nie ma, ale znów słyszymy o Szanghaju, o kolejnych zakażeniach i lockdownach. Czy obecna sytuacja epidemiczna w Chinach zagraża państwa biznesowi?

- Rzeczywiście są tam kłopoty, władze na miesiąc zamknęły porty. Raz na dwa tygodnie mam spotkanie z naszym szefem biura w Szanghaju. Chińczycy są faktycznie zdenerwowani.

Ostatni lockdown, jakiego doświadczyli był dużo “mocniejszy” niż ten w czasie pandemii w 2020 roku. Chiny mają swoją politykę „zero covid” - w mojej ocenie przesadzoną, ale nie możemy nic z tym zrobić.

Zdaniem naszego szefa logistyki nie powinniśmy mieć większych problemów z transportem. Może dojść do 10-procentowego opóźnienia dostaw, ale to nie będzie miało większego wpływu na nasz biznes.

Logistyka to mocna strona LPP. Podobnie, jak IT.

- Na pewno podstawą naszego biznesu są piękne kolekcje - po to ludzie do nas przychodzą, ale - z drugiej strony - ta piękna kolekcja umieszczona w złym miejscu, czy zatrzymana w magazynie, nie sprzeda się. Jestem głęboko przekonany, że prócz dużej zdolności tworzenia pięknych kolekcji, jesteśmy ekstremalnie silni po stronie logistycznej i informatycznej. Te dwie dziedziny są z sobą bardzo mocno związane - nie ma logistyki bez informatyki.

W tej chwili jesteśmy jedną z większych firm informatycznych w kraju. Nasza Silky Coders, której jedynym właścicielem jest LPP, to samodzielna spółka zatrudniająca już 600 osób, a kolejne są rekrutowane. Sam zespół zajmujący się data science liczy dziś ok. 70 osób. Chyba nie ma w Polsce drugiej firmy, która miałaby tylu specjalistów od danych.

Biznes potrzebuje wsparcia

Miniony rok obrotowy 2021/22 był dla państwa bardzo udany pod względem finansowym, w efekcie czego LPP zasiliło budżet państwa daninami o równowartości blisko 1,6 mld zł. To dużo.

- Chyba tak, choć jak jadę do urzędu skarbowego, nikt nie rozwija przede mną czerwonego dywanu (śmiech). Rzeczywiście ten nasz wkład do budżetu jest istotny. Mimo to czasami myślę, że niestety nasze społeczeństwo nie dostrzega tego, że kreacja miejsc pracy to dla firmy cała masa podatków. W Polsce często postrzega się przedsiębiorców jako tych, którzy wyzyskują.

Pamiętam taką sytuację sprzed lat... Pojechałem do Niemiec zatrudnić szefa naszej niemieckiej spółki, który wcześniej pracował w dużej firmie siostrzanej OTTO Hauptkatalog. Martin powiedział mi wówczas, że był to stabilny pracodawca, dzięki któremu mógł zarabiać, zapewnić dzieciom dobre wykształcenie, jeździć na wakacje, zapłacić czynsz itd. Mówił o swoim pracodawcy trochę w taki sposób, że miał to wszystko dzięki niemu.

Pomyślałem sobie wtedy: czy w Polsce ktoś słyszał, że to dzięki pracodawcy można mieć dobre życie? Niestety, poparcie dla rozwoju biznesu w Polsce jest dużo mniejsze niż w Europie Zachodniej, a to powoduje, że biznes słabiej się rozwija.

Jak już mówimy o rozwoju biznesu, który jest sumą dobrych i złych decyzji, to proszę mi powiedzieć, czy często zdarza się panu żałować decyzji? Długo ogląda się pan za siebie po porażce?

- Patrzę na to w ten sposób, że - podejmując decyzję - każdy z nas popełnia pewną liczbę błędów. Widzimy je, analizujemy, ale staramy się nie biczować, nie rozpamiętywać ich, bo wtedy kolejnym ludziom łatwiej podejmować ryzyka.

Każda decyzja jest obarczona jakimś ryzykiem i czasami mówię, że jeśli chodzi o handel detaliczny, to jako LPP popełniliśmy największą liczbę błędów wśród polskich firm. A dlatego, że szybko wyciągaliśmy z nich wnioski; jesteśmy tu, gdzie jesteśmy.

Czytaj też: LPP: Na prośbę lokalnych władz wznowiliśmy działalność kilkudziesięciu sklepów na Ukrainie

Nie karzemy ludzi za porażki, wszystkich traktujemy jednakowo. Tytuł, stanowisko pochodzenie nie mają dla nas znaczenia. Osobiste wyniki i to, co tworzy dana osoba, świadczy o jej wartości.

Mamy w LPP mnóstwo ciekawych osób, ale są tu nie dlatego, że są ciekawsze od swoich koleżanek i kolegów, ale dlatego, że projektują piękne rzeczy, które się sprzedają. Nieważne, czy jesteś Polakiem, Chińczykiem, Rosjaninem czy Ukraińcem, wierzącym, niewierzącym... Wszyscy jesteśmy równi. Błędy i złe decyzje są wpisane w biznes i nikogo za to nie piętnujemy. Grunt, by wyciągać z nich wnioski.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl