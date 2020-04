Marek Piechocki, prezes LPP o koronawirusowym kryzysie: trzeba przetrwać ten sztorm

Kryzys, z jakim mamy do czynienia, założyciel i prezes Grupy LPP Marek Piechocki, porównuje do wielkiego sztormu, a siebie do kapitana, który swój okręt ma wyprowadzić z tej burzy. Bronić będzie jednego – bezpieczeństwa – firmy, ale przede wszystkim 25 tys. pracowników LPP. - Robimy wszystko, by zabezpieczyć ich miejsca pracy i uniknąć zwolnień grupowych – mówi w rozmowie z WNP.PL Marek Piechocki.

Przede wszystkim trzeba jednak pamiętać, że w czasie kryzysu „cash is king”. Dlatego jedyne, co się dla nas liczy w tej chwili, to zabezpieczenie płynności finansowej.Z jednej strony mamy wspomniane bezpieczeństwo zdrowia i życia pracowników, ale z drugiej liczy się bezpieczeństwo zatrudnienia, a to jest bezpośrednio związane z kondycją firmy. Jeżeli straci ona płynność, straci wówczas możliwość realizacji swoich podstawowych zobowiązań wobec pracowników i współpracowników.W tym miejscu muszę podkreślić, bo jestem z tego chyba najbardziej dumny, że przez 30 lat ani razu nie spóźniliśmy się z wypłatą wynagrodzenia. I ja – również teraz – przede wszystkim muszę dbać o to, żeby ta firma była płynna i realizowała swoje zobowiązania, terminowo wypłacała pensje, tak jak przez trzy ostatnie dekady. Przy tym wszystkim wszelkie inne projekty schodzą na dalszy plan. Najważniejsze jest teraz utrzymanie miejsc pracy a nie inwestycje.- To wszystko, co się teraz dzieje, porównałbym do wielkiego sztormu. Jesteśmy na jachcie w czasie burzy. To, co po niej zostanie, co uda się uratować, zobaczymy dopiero, gdy ta burza się skończy.Sytuacja na razie nie pozwala jeszcze na ocenę naszych działań, ich efekty zapewne zobaczymy dopiero we wrześniu. Na razie nie mamy prawie wcale przychodów. Szacuję, że straty zaczniemy liczyć dopiero w trzy, a może nawet sześć miesięcy po otwarciu sklepów.- W swoich prognozach zakładamy, że obostrzenia dla handlu zostaną zniesione pod koniec czerwca, czyli sklepy zostaną otwarte od 1 lipca. W pierwszym miesiącu od powrotu do działalności szacujemy 20 proc. przychodów z zeszłego roku. To oznacza, że tak naprawdę otwarcie sklepów będzie generować straty. Wzrosną koszty związane z ich działalnością, wrócą czynsze, potrzebny będzie personel, przy tak niskich przychodach oznacza to dodatkowe straty przez pewien czas.Dodatkowo wiadomo, że klienci nie od razu ruszą masowo na zakupy. Pozostanie pewien rodzaj strachu, bariery przed bezpośrednim kontaktem. Myślę, że dopóki nie będzie szczepionki na COVID-19, to te obawy będą trwały i na bardzo długo zmienią preferencje konsumentów.Już teraz mówi się, że mamy do czynienia z największym od czasu wielkiego kryzysu spowolnieniem gospodarczym. To oznacza wzrost bezrobocia, co pociągnie za sobą spadek siły nabywczej całego społeczeństwa. Ludzie staną się o wiele bardziej rozważni, jeśli chodzi o decyzje zakupowe, w szczególności jeśli chodzi o kupowanie mody. Będą mniej skłonni do wydawania pieniędzy, bo po prostu będą ich mieli mniej. To w połączeniu z obawami przed kontaktami bezpośrednimi oznacza, że powrót do normalności będzie trudny.- Sytuacja każdego przedsiębiorstwa jest indywidualna. Zależy od tego, jak kto się zabezpieczył, jaką gotówką dysponował w momencie startu kryzysu, jak bardzo był zadłużony.LPP jako firma była dosyć dobrze przygotowana. Na kryzys szykowaliśmy się już od końca 2018 r., co prawda trudno to, z czym mamy obecnie do czynienia nazwać kryzysem. Szykowaliśmy się na spadek obrotów o 20-30 proc., a nie o prawie 100 proc., jak to obecnie wygląda.- Nie będzie powrotu do tego, co było. Po koronawirusie będzie zupełnie inny świat.Moim zdaniem cała ta burza skończy się gdzieś pod koniec tego roku. Do tego czasu będzie trwał pewien rodzaj zawieszenia, w którym inwestycje, prognozy, wszystko będzie wstrzymane. Dopiero później tak naprawdę będziemy się orientować, na czym stoimy. Jak funkcjonować będzie dalej gospodarka, czy będziemy chodzić do pracy, które firmy przetrwają, ile miejsc pracy uda się utrzymać.Myślę, że dopiero gdzieś w okolicach grudnia, stycznia zaczniemy szukać odpowiedzi na pytania o to, jak ta nowa normalność, która nas czeka, będzie wyglądać. W jakim miejscu, jako firma, się znajdujemy.- Jak powiedziałem, najważniejsze dla nas jest teraz bezpieczeństwo zdrowia i życia naszych pracowników. Ale z drugiej strony robimy również wszystko, by zabezpieczyć im miejsca pracy i uniknąć zwolnień grupowych.Mamy obszary, w których firma będzie się rozwijała w najbliższych miesiącach, chociażby e-commerce, ale i takie, w których tego rozwoju nie będzie. W pierwszej kolejności będziemy przenosić ludzi między tymi działami, tak by uniknąć redukcji etatów.Oczywiście nie chcę się zarzekać, bo jak wspomniałem, wciąż nie wiadomo, jak i kiedy ten kryzys się skończy, ale na dzisiaj nie ma takich planów i mogę zapewnić, że będziemy robili wszystko, żeby do tego nie doszło.- Tu niestety trzeba sobie zadać pytanie o rentowność. Nie chcemy utrzymywać sklepów nierentownych i przez to wspierać zagraniczne fundusze, które są właścicielami galerii handlowych. Myślę, że my, Polacy, musimy teraz bardziej dbać o siebie i swoje interesy. Jeśli sklep jest nierentowny, to właściciel tego lokalu powinien odpowiednio dopasować czynsz do przychodów w tym punkcie. W przeciwnym razie w miejscach, w których te czynsze są za wysokie, wypowiemy umowy, na co dzisiaj pozwalają przepisy.- Na całym świecie udział internetu w sprzedaży od 10 lat systematycznie rósł. W ubiegłym roku było to ok. 11-12 proc., również u nas. Teraz będziemy mieć do czynienia ze skokowym wzrostem.Z jednej strony wiele osób przez pandemię zostało zmuszonych do nauczenia się kupowania w sieci. Z drugiej strony sprzedaż w tradycyjnych kanałach, czyli sklepach stacjonarnych, jeszcze długo będzie utrzymywała się na znacząco niższym poziomie niż przed kryzysem chociażby przez obawy konsumentów, o których wspominałem wcześniej. Wszystko to przełoży się z pewnością na skokowy wzrost udziału internetu w sprzedaży, myślę, że nawet do 30 proc.- Mam wrażenie, że ceny akcji dzisiaj odzwierciedlają wiarę inwestorów w zarządy giełdowych firm, w to że potrafią przeprowadzić je przez kryzys i turbulencje, które nas jeszcze czekają.Nikt już teraz nie patrzy na bieżący rok, na to, jakie straty spółki w tym okresie zanotują. Ważniejsze jest to, żeby te firmy pokazały, że potrafią przetrwać kryzys i wygenerować realne, nowe zyski w 2021 r.- Mamy do czynienia z sytuacją szczególną i wyjątkową, którą mogę porównać do czasu wojny. Z tą różnicą, że w czasach wojen działały restauracje i kina. Gospodarka, choć przestawiona na potrzeby przemysłu zbrojeniowego, ale funkcjonowała. To, z czym mamy w tej chwili do czynienia, to całkowity paraliż. Dlatego rząd stoi obecnie przed wielkim wyzwaniem.Jak sobie z nim radzi? Na tyle, na ile mu pozwalają możliwości finansowe, ale nie odstajemy od tego, co robią kraje rozwinięte, dużo bardziej od nas zamożne. Pierwsze decyzje były dobre. My, jako cała branża, skorzystaliśmy ze wsparcia, chociażby systemu postojowego czy dopłaty do pensji w modelu 20-40-40, w którym państwo bierze na siebie 40 proc. kosztów wynagrodzeń.To, czego byśmy teraz oczekiwali, to pewnych regulacji dotyczących nieruchomości komercyjnych i stosunków między wynajmującymi a najemcami. To jeden z postulatów Związku Polskich Pracodawców Handlu i Usług, w którego jestem zarządzie.- Namówił mnie jeden z kolegów z zarządu związku, który przekonał mnie, że trzeba coś zrobić, by ratować małe polskie firmy. Mamy szczególną sytuację, w której zagrożonych jest wiele przedsiębiorców. Dorabiali się przez ostatnich 20-30 lat, mają po pięć, dziesięć, dwadzieścia sklepów i jeśli teraz faktycznie rząd im nie pomoże, nie nastąpi jakakolwiek zmiana w prawie, to grozi im plajta.LPP to duża firma, takie przedsiębiorstwa zawsze mają większą siłę negocjacyjną i większe możliwości formalno-prawne, by walczyć o swoje. Dlatego postanowiliśmy zrobić coś razem. Obecnie w zarządzie Związku mamy przedstawicieli takich wielkich firm jak LPP czy 4F, ale też mniejszych, jak Tatuum, Kazar czy Lancerto. Członkami związku zostało w sumie ponad 200 firm, które zatrudniają 300 tys. osób.Biznes jest dziś w bardzo trudnej sytuacji i zaangażowaliśmy się w te wspólne działania, by uświadomić rządzącym, że branża wymaga wsparcia, a polskie firmy, które borykają się z praktycznym zakazem prowadzenia działalności, wymagają ochrony.Apelujemy nie tylko o wsparcie rządu, ale także o równomierne rozłożenie odpowiedzialności pomiędzy najemców i wynajmujących.- Prowadzimy intensywne rozmowy. Sytuacja rzeczywiście jest trudna. Mam wrażenie, że wynajmujący za bardzo nie chcą uczestniczyć w kosztach tego całego kryzysu. Skłonność do kompromisu wydaje się być bardzo mała po ich stronie. To może spowodować bankructwa całej masy małych firm.Dziwię się takiemu nastawieniu, bo galeria nie będzie funkcjonować bez dużej liczby właśnie małych sklepów. Dlatego odwołujemy się do rozsądku i rozwagi. Jeżeli nie chcemy, żeby te miejsca pracy zniknęły z rynku, konieczna będzie jakaś regulacja prawna i tu jest miejsce na interwencję rządu.Natomiast wydaje się to uczciwe i sprawiedliwe, żeby właściciele lokali w centrach handlowych również ponieśli częściowo koszty tego kryzysu. W przeciwnym razie grozi nam fala wypowiedzeń umów, a to jest najgorsze z możliwych rozwiązań, dlatego musimy dojść do kompromisu. O to walczymy i dlatego zaangażowałem się w pierwszy w życiu związek.- Jest bardzo wiele przykładów tego, że biznes w Polsce potrafi się zjednoczyć w trudnym momencie. LPP mocno zaangażowało się w akcję „Jesteśmy Razem. Pomagamy”, którą zainicjował Leszek Gierszewski, prezes spółki Drutex z Bytowa. W ramach tej inicjatywy przedsiębiorcy niosą pomoc finansową i rzeczową placówkom służby zdrowia, organizacjom pozarządowym, ale też osobom poszkodowanym skutkami pandemii. Różnego rodzaju firmy, duże, małe, średnie, każdy chce pomóc.Kolejny przykład biznesowej solidarności to odpowiedź na rzucone przez rząd hasło, że potrzebuje maseczek. I nagle się okazało, że członkowie naszego związku są w stanie zorganizować produkcję rzędu 2,5 mln maseczek wielokrotnego użytku miesięcznie! Ruszyły szwalnie i teraz dostarczamy tego typu sprzęt w różne miejsca w całym kraju. Ta umiejętność solidaryzowania się w trudnych momentach jest pozytywną, polską cechą.- Fakt, LPP jest firmą znaną z maseczek (śmiech). Rzetelnie sprowadziliśmy do kraju i zrobiliśmy wielką dystrybucję maseczek po szpitalach. Mamy listę ponad 300 różnych ośrodków i celowo występujemy do małych miejscowości, takich jak Sochaczew czy Kościerzyna, gdzie braki są największe. Są to też domy opieki społecznej na Pomorzu.W tej chwili przyjeżdża kolejny kontener i kolejne maseczki trafią do potrzebujących. Mamy dość sprawne logistycznie przedsiębiorstwo i jesteśmy w stanie dobrze i skutecznie przeprowadzić tego typu dystrybucję.- W czasach wolnej gospodarki rynkowej po raz pierwszy przeżywamy taki kryzys, coś, co tak przekrojowo dotknęło cały kraj, co więcej, co odbiło się na całej Europie i świecie. Staram się nie skupiać na czarnych scenariuszach i spoglądać na sytuację optymistycznie. Myślę, że coś z tej solidarności, z którą mamy teraz do czynienia, zostanie na dłużej. Współczesny kapitalizm już zaczyna nabierać takiego bardziej ludzkiego wymiaru. Wierzę, że pozostanie z nami pozytywna refleksja z tego kryzysu.