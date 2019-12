Marek Piechocki w wywiadzie dla WNP.PL: Jestem dumny z polskości

Nie bywa na ściankach, nie odbiera nagród, nie pokazuje twarzy, a jego zdjęcia próżno szukać w internecie. Bez oporu natomiast mówi o sobie, o rodzinie, o firmie. Marek Piechocki, twórca i współzałożyciel LPP, właściciela brandów Reserved, Mohito, Cropp, House i Sinsay, w rozmowie z WNP.PL, podkreśla dumę z bycia Polakiem i z tego, co stworzył. Jest z czego. LPP to dziś ponad 1700 salonów w 25 krajach, 25 tys. miejsc pracy, 210 mln. sztuk odzieży sprzedawanej rocznie. A to nie ostatnie słowo.

- Ja ciągle powtarzam, że w naszej branży jesteśmy numerem 27. w Europie - to jest stale wynik skromny. Oczywiście jesteśmy dumni z tego, co osiągnęliśmy. Bezwzględnie ta duma i radość nas rozpierają, ale jest takie zagrożenie, że popadnięcie organizacji czy ludzi w niej pracujących w samozadowolenie, powoduje uśpienie. Obecne czasy są wysoce wymagające, wysoce konkurencyjne i my musimy jeszcze bardziej się sprężać, a nie myśleć o tym, że teraz będziemy się relaksować czy pławić w pojęciach typu gigant. Liczby mówią same za siebie. Jeżeli nasi konkurenci mają 10-krotnie większe przychody, a zyski większe od naszych przychodów, no to gdzie nam do nich?- Bo z tej polskości jestem dumny.- Nie. Ja jestem dumny z polskości i chciałbym, żeby wszyscy zrozumieli - a niestety nie jest to jeszcze zbyt powszechne - że powinniśmy wspierać polskie firmy. Budujemy teraz ok. 30 tys. m kw. biur. W tych biurach są potrzebne biurka, krzesła, różnego rodzaju wyposażenia wnętrza. Jeżeli w porównywalnej cenie mam do wyboru polski Nowy Styl z Krosna i niemieckiego Stilwerka, to wybór jest dla mnie oczywisty. Dzięki temu pracownicy w Krośnie mają pracę, mają wkład w nasz budżet narodowy, lokalnie wiedzie im się lepiej i dlatego uważam, że powinniśmy to silnie wspierać, propagować, a niestety jako Polacy tego nie umiemy i nie robimy. Zachłystujemy się tym, co obce. To jest jeszcze trochę taka zaszłość z czasów komunizmu, kiedy polskie firmy miały słabej jakości produkty. Ale tak było za komuny, od tego czasu minęło 30 lat i polskie firmy robią wspaniałe rzeczy, odnoszą duże sukcesy i powinniśmy się wspierać, bo to kreuje dodatkowe miejsca pracy.LPP jest na Pomorzu. 80 proc firm, które nas zaopatruje jest z Pomorza, ale mamy też firmy z południa kraju. Sklepy, które budujemy, wykonuje ok. 300 podwykonawców. U nich pracuje prawie 3 tys. ludzi. Te 3 tys. osób płaci podatki, ubezpieczenia, zarabia. Oni co roku produkują wartość rzędu 700 mln zł, którą w postaci naszych sklepów eksportujemy do Finlandii czy innych krajów. I to buduje siłę gospodarki.A teraz pomyślmy, co by było, gdybyśmy nie wspierali LPP - nie kupując jej produktów, sabotując ją, co gdyby firma upadła? Pracę straciłoby mnóstwo osób. Dlatego uważam, że należy wspierać polskie firmy. Proszę się przyjrzeć - robią tak Niemcy, kupując tylko niemieckie samochody. Francuzi, nawet jak wiedzą, że niemieckie jest lepsze - kupują francuskie auta. Włosi też kupują włoskie samochody. Oczywiście to przykład - my nie będziemy kupować polskich, bo nie mamy przemysłu samochodowego, ale powinniśmy wspierać to, co mamy. Weźmy autobusy Solaris, które już nie są nasze. Za każdym razem, jak jakieś miasto ogłasza przetarg i składa zamówienie na zagraniczne autobusy, to myślę sobie, że to ogromna strata dla naszej gospodarki.Nasza firma jest firmą polską i tutaj pozostanie. Zawsze bowiem będzie tak, że wszystkie firmy, mając swoje centrale w tych miejscach, z których pochodzą, mają w nich cały know-how. W centralach najlepiej się zarabia, w centralach powstają kreatywne rzeczy - to ta myśl, która jest najlepiej opłacana. To, że Mercedes posiada montownię w Polsce, to zbyt mało. Montownia wykorzystuje głównie pracę fizyczną polskich pracowników, tymczasem najwięcej płaci się za koncepcję, kreację i pomysł. Jeżeli będziemy tylko montownią dla Europy Zachodniej, pozostaniemy pracownikami najsłabiej opłacanymi, na najniższych szczeblach. Natomiast gdy będziemy mieli tu centrale i w Polsce będziemy kreować know-how, by później eksportować nasze polskie produkty, wówczas będziemy rosnąć w siłę. Dlatego wspieram to, co polskie i dlatego kupuję to, co polskie.- Proces wdrażania tego symbolu rozpoczął się ok. 2 lata temu. Zaczynamy mocno podkreślać, że jesteśmy polską, rodzinną firmą. Wie pani, ta rodzinność jest też próbą komunikacji, gdyż w Polsce firmy rodzinne są nowością. Wciąż w naszym kraju świadomość w tym temacie jest bardzo mała. To znów jest zaszłość z czasów komunizmu, kiedy były ograniczenia ustawowe mówiące, że prywatna firma może liczyć maksymalnie 6-8 osób. I dlatego byliśmy przyzwyczajeni, że firma rodzinna to najczęściej kwiaciarnia albo piekarnia za rogiem. Ale obecnie równie dobrze mogą to być duże przedsięwzięcia jak LPP.- Wiele osób zastanawia się, jak rodzinna firma może być tak duża albo jaka jest różnica pomiędzy firmą rodzinną a korporacją. Różnica jest fundamentalna, a polega na tym, że my nie mamy przed sobą perspektywy 3-5 lat, ale kolejnych pokoleń - 25 lat, 50 lat.Gdy myśli się z taką perspektywą, to człowiek skupia się nie na szybkich zyskach, ale na tym co zrobić, by ludzie tu pracujący byli zadowoleni, by chcieli związać się z firmą na długo, chcąc tworzyć z nami jej przyszłość. Z drugiej strony to daje poczucie, że firma zawsze będzie tu, w Polsce. Jej centrala nie przeniesie się do Barcelony czy gdziekolwiek indziej. Gdyby do tego doszło, to z czasem pewnie przeniosłyby się tam również najlepsze miejsca pracy. I nagle okazałoby się, że te 3000 zakładów kooperujących w Polsce musi zacząć szukać sobie zleceń gdzieś indziej. Dzięki temu, że zaczęliśmy się komunikować z mediami, możemy to wyjaśnić i pokazać, kim jesteśmy oraz jak działamy. I że nasza centrala zawsze będzie w Polsce.- Kiedyś mi się wydawało, i wierzyłem w to bardzo mocno, że wystarczy, bym robił swoją robotę dobrze. Zastanawiałem się właściwie, po co mam się komunikować z mediami. Przecież to w ogóle nie ma wpływu na nasze produkty, żaden z artykułów nie wpłynie na wzrost naszej sprzedaży. Myślałem sobie: po co nam to. Przecież wystarcza komunikacja, do której jesteśmy zobowiązani jako spółka giełdowa. Dyrektor finansowy spotykał się z inwestorami, tłumaczył im pewne kwestie, przedstawiał wyniki i na tym się kończyło. W pewnym momencie zaczęło do mnie docierać, że - równolegle - dwie rzeczy zaczęły się mocno zmieniać. Po pierwsze oczekiwania społeczne, po drugie wielkość naszej firmy. Wymagania wobec większych przedsiębiorstw są większe niż wobec tych mniejszych. Nikt nie interesuje się małą hurtownią lub to zainteresowanie - w porównaniu do firm, które mają większy wpływ na gospodarkę - jest znikome.Te dwie rzeczy dosyć mocno do nas zaczęły docierać i pomyśleliśmy sobie: nie mamy nic do ukrycia i musimy zacząć pokazywać to, co robimy, bo jesteśmy z tego dumni. Każdy kto przychodzi do naszej centrali mówi: oni mają ciągle uśmiechniętych ludzi. Jak przejdzie pani naszymi korytarzami, sama pani zauważy, że u nas jest nieco inaczej niż w pozostałych firmach.- Nie, nie mam (śmiech). Zasiedziałem się w jednym miejscu, ale już sobie obiecałam, że po przeprowadzce do nowego budynku, zmienię dział.- Krępuje, to jest naturalne, jesteśmy tylko ludźmi. Pierwsze dwa tygodnie, jak usiądę obok, są dla nich stresujące i to widzę. Ale to nie trwa długo. Nie da się żyć w stresie pół roku czy rok, trzeba do nowej sytuacji przywyknąć.- One są po prostu realistyczne. W historii LPP mieliśmy już okresy bardzo dużych wzrostów, które były niebezpieczne. Gdy organizacja rośnie zbyt szybko, to łatwiej popełnia błędy. Więc przy naszym rozmiarze myślę sobie: daj Boże, żeby to było 15 proc., to będziemy szczęśliwi.- Wie pani, że ja się kiedyś martwiłem, jak słowo honoru. Jak pani sobie przejrzy nasze wzrosty, to w 2003-2004 r. były na poziomie 30 proc. A potem dotknęło nas duże załamanie. Mieliśmy na przykład sporo wynajętych powierzchni, które nagle stały się mało rentowne. Gdyby teraz te wzrosty nagle poszybowały w górę, to przy 20-25 proc. byłbym poważnie zaniepokojony, jeśli nie przerażony.- Tak, e-commerce nam rośnie. Dosyć późno zaczęliśmy z kanałem online.- Tak, myślę, że około rok za późno. I to nie tylko my, ale cała branża. Nie mam z tego powodu wyrzutów sumienia, bo mało kto zorientował się, że trzeba przyspieszyć i podejść do sprawy bardziej poważnie. Jesteśmy na średnim poziomie. Mamy z kanału online trochę mniejszy udział w przychodach niż H&M, ale oni mają bardziej klasyczną odzież. Nasze wyniki są bardziej zbliżone do Inditexu, a że szybciej rośniemy, to za rok, może dwa nadgonimy, jeśli chodzi o procentowy udział sprzedaży online w całości sprzedaży.- To znaczy, że przechodzimy w lepszej jakości materiały i naturalnym jest, że te rzeczy są droższe. Jeżeli kupiec ma budżet zakupowy na danym poziomie i nagle kupuje w ramach niego mniej sztuk, to znaczy, że musi kupować je za wyższą cenę - to dla mnie oczywiste. A proszę mi wierzyć, kupcy swoje budżety wydają w całości, rzadko się zdarza, by było inaczej. Raz w miesiącu oglądam nasze kolekcje w salonach i widzę, że materiały zyskały na jakości. Pytam, jak klienci reagują na tę zmianę, ale słyszę, że produkt się sprzedaje.- To zaczyna się powoli zmieniać albo przynajmniej polaryzować. Są tacy, którzy chcą kupować bardzo tanio i przychodzą do dyskontów, ale też i tacy, którzy mówią: nie chcemy już średnich rzeczy, wolimy trochę lepszą jakość, a ta niestety kosztuje.Tu ma też miejsce takie złudzenie społeczne, które można zaobserwować na internetowych forach, gdzie ktoś narzeka na jakość tego czy innego ubrania, ale jednocześnie jest też presja, żeby ubranie było tańsze. To jest zamknięte koło - jakość idzie w parze z ceną. Oczekiwanie, że coś bardzo taniego będzie miało świetną jakość jest złudzeniem. Ja wiem, że zawsze poszukujemy i próbujemy w ramach danej ceny kupić jak najwyższą jakość, ale cudów nie ma. Nie kupi pani kaszmirowego swetra za 60 zł.- (śmiech) I to wtedy się nazywa „cashmere like acrylic”. Kiedyś byłem kupcem i wiem, że to nic innego, jak akryl, który udaje kaszmir.- Tak, jestem inżynierem budowlanym, wychowankiem Politechniki Gdańskiej. Jestem nawet w radzie uczelni. To jedyna organizacja, do której jestem zapisany.- Gdy zaczynałem, byłem sam. Sam wszystko kupowałem, sam byłem projektantem. Dlatego potrafię powiedzieć, czy coś jest dobre czy złe, wysokiej czy niskiej jakości. Spędziłem setki godzin w fabrykach, uczyłem się od doświadczonych technologów, którzy mieli już wtedy po 20-30 lat praktyki w zawodzie. To oni pokazywali mi, czym różni się konstrukcja materiału 140/110 łamane przez 60x60. Uczyli mnie że 60 to oznacza skręt nitki, która jest cieńsza niż 40x40, ale może być skręcana podwójnie itd., itd. Wszystkiego tego musiałem się nauczyć.- Dokładnie tak, praca u podstaw. Dlatego mój syn, jak przyszedł do firmy, mimo że pracował w dużym banku jako manager 40-osobowego zespołu, przez pierwszy rok pracował w LPP jako asystent kupca. Jeździł do fabryk kupować, negocjować. Jeżeli w tej branży chce się coś rozumieć, trzeba mieć dwie podstawowe rzeczy. Pierwsza to poczucie estetyki, ale to jest wrodzone. Można to rozwijać, edukować, ale trzeba mieć też wrodzony talent. A druga rzecz - trzeba poznać warsztat tak zupełnie od podstaw, żeby w przyszłości umieć ocenić, czy coś jest możliwe, czy też nie, czy jest dobrej jakości, umieć zadać właściwe pytanie. To buduje autorytet. Myślę, że dzięki temu nasi kupcy czy projektanci mają dla mnie trochę szacunku - bo nie tak łatwo mnie zagiąć (śmiech).- Nie, ja w ogóle nie zakładałem, że oni będą pracować w tej firmie. A jeśli zechcą, to najpierw muszą przepracować minimum 2 lata w zewnętrznej organizacji, żeby zdobyć doświadczenie. Przekonanie, że wchodząc do tej firmy z nazwiskiem Piechocki, ma się pewnego rodzaju fory, jest błędem. Nie chcemy mieć w naszej organizacji ludzi, którzy żyją tylko z forów, ale takich, którzy coś do niej wnoszą. Marcin się stara, ale czy osiągnie sukces - życie pokaże. Na razie próbuje i mierzy się z wyzwaniami. Teraz jest odpowiedzialny za dwa brandy - Sinsay oraz Mohito i musi pokazać w nich wyniki.- Myślę, że nie mniej. Gdy rozmawialiśmy z członkami rodziny o założeniu fundacji rodzinnej i przeniesieniu do niej aktywów firmy, by uchronić ją przed sytuacją, jaka m.in. dotknęła ITI, czyli przed ryzykiem zbycia czy podziału tych aktywów w przyszłości, zrozumiałem, że moje dzieci nie mogą być tylko skromne. Muszą też nauczyć się zarządzania dużymi pieniędzmi, które kiedyś się pojawią.Moje dzieci nigdy nie miały dostępu do dużych pieniędzy, bo jak się ma skromne kieszonkowe w Warszawie, a trzeba z tego zapłacić jeszcze stancję, jedzenie, przejazdy, życie, to nie można świata zawojować, trzeba dosyć krótko trzymać wydatki. Moje dzieci zawsze musiały zarabiać na swoje potrzeby.- Z czasem pojawia się taki przykry moment, gdy trzeba powiedzieć rodzinie, że firma jest ważniejsza. Często zdarza się, gdy ktoś pozyskuje duże pieniądze i ma władzę, że szybko woda sodowa uderza mu do głowy. Zwykle taki człowiek kończy gorzej, niż gdy zaczynał. Widać to często na przykładach loterii – człowiek jest np. przykładnym pracownikiem, wygrywa 10 mln zł lub euro i po 2 latach staje się bankrutem czy pijakiem. Tak kończy 95 proc. wygrywających. Ja dlatego mówię, że firma jest najważniejsza, bo nie możemy w niej nepotycznie lokować ludzi słabszych od tych, którzy pracują w LPP. To byłoby duże zagrożenie zarówno dla rodziny, jak i dla firmy. W tym sensie jest ona ważniejsza od rodziny.- Wiem i dlatego mówię, że to jest przykre.- Tak, nie raz. Ale są rozumnymi ludźmi i prowadzimy wewnętrzne dyskusje. Dziś mamy taką sytuację, że ja jestem głową rodziny, jestem dosyć surowy i wymagający, ale tak naprawdę już dziś musimy przewidzieć, co będzie z dziećmi Marcina, Piotra itd. Jesteśmy obecnie na etapie wyboru, kto o czym będzie decydował w przyszłości itd. Żeby nie było tak, że kochający rodzice i akcjonariusze wsadzą do LPP swoje dziecko, twierdząc, że jest lepsze od któregoś z pracowników. Na takie rzeczy nie pozwolę.Podobnie jest z fundacją rodzinną. Fundacja wspiera edukację i ma za zadanie wyrównywać szanse moich, ich dzieci - bez względu na to, ile będą ich miały. Za tę edukację płaci fundacja. Natomiast to też trzeba szczegółowo opisać, bo zagranicą są również kiepskie i drogie szkoły. Musimy ustalić kiedy i na jakich zasadach fundacja będzie finansowała edukację. Wspólnie ustalamy, że muszą to być dobre szkoły, dzieci muszą mieć bardzo dobre wyniki, pokazywać świadectwa itp.- To jest trudne, ja wiem, ale tak trzeba. Zacząłem to sobie bardzo mocno uświadamiać ok. 4-5 lat temu. Moje dzieci były wychowywane w myśli, że muszą znaleźć sobie pracę, a nie otrzymać ją zwyczajnie od ojca. Były zaskoczone, gdy 4-5 lat temu dowiedziały się, że dostaną coś po mnie. Były przekonane, że wszystko przekażę do jakiejś fundacji i będą musiały budować swoją przyszłość samodzielnie. Zawsze powtarzałem: jak sobie pościelisz, tak się wyśpisz, jesteś produktem własnych wyborów. To nie jest tak, że czegoś moim dzieciom brakowało. U nas zawsze edukacja nie miała granic finansowych, dlatego Piotr studiował w Barcelonie, w jednej z 5 najlepszych szkół w Europie, Marcin z Jagodą nie chcieli być daleko od domu, dlatego studiowali w Warszawie. Każde z nich miało możliwość wyboru. Zawsze wychodziłem z założenia, że jeśli tylko chcą się uczyć, to edukacja jest dla nich za darmo.Nie mówiłem im, że kiedyś cokolwiek dostaną, bo zawsze byłem przekonany, że dzieci muszą się nauczyć być samodzielne. Dlatego, gdy im zakomunikowałem, że wszystkiego nie przeznaczę na cele charytatywne, że chcę, by te pieniądze budowały rodzinną firmę - byli mocno zdziwieni.Ale od tego czasu wspólnie przeczytaliśmy wiele książek na temat firm rodzinnych. Spotykamy się na różnych forach po to, żeby się tego nauczyć. W Polsce firmy rodzinne to nowość. Z drugiej strony - każda rodzina jest inna, ale czytając, dociekając, można uniknąć pewnych kłopotów w przyszłości. Nadal się kochamy, nadal jesteśmy sobie bliscy, ale jesteśmy w tej szczególnej sytuacji, że mamy koło siebie duże przedsiębiorstwo, za które jesteśmy odpowiedzialni. Pracują tu tysiące ludzi i smutno byłoby, gdyby to splajtowało.Żadne z moich dzieci nie jest zmuszane, żeby tu pracować. Marcin podjął samodzielną decyzję rezygnacji z kariery menedżerskiej w banku. Podjął takie ryzyko i takie wyzwanie. Zawsze mówię na spotkaniach z nowymi pracownikami - każdy powinien robić to, co lubi. Jeśli tak nie jest, nie odniesie sukcesu i zapewne szybko pożegna się ze swoją pracą. To samo dotyczy moich dzieci. Zawsze im powtarzałem: jak chcecie, możecie być przedstawicielami zawodów, które nie najlepiej zarabiają. Najważniejsze, by praca przynosiła Wam radość. To są ich wewnętrzne wybory.- Chyba nie było takiego momentu, żebym zachłysnął się sukcesem. Zawsze czułem i byłem przekonany, że jesteśmy małą firmą w stosunku do całej reszty. Oczywiście czasami są takie momenty, kiedy sobie myślę: o Boże, jak fajnie, jest zimno i są dobre wyniki sprzedaży kolekcji zimowej, a nagle przez 2 kolejne tygodnie świeci słońce i muszę zejść na ziemię.- Jak jest tak ciepło jak w ostatnim czasie, cudów nie ma i nie będę oszukiwał - odczuwamy to w sprzedaży. Ale wrzesień był bardzo dobry, także to się zaraz zbilansuje. Jestem spokojny, nie ma dramatu, nie ma strachu w naszym fachu (śmiech).- To prawda, miałem cykora. Gdy dyrektor finansowy w marcu mówi, że jego prognoza cash flow zakłada, że we wrześniu może być niebezpiecznie i nie wypłacimy wynagrodzeń pracownikom - a ja przez 30 lat nigdy nie spóźniłem się z wypłatami, nawet o jeden dzień - to można mieć poczucie strachu i wątpliwości, czy będzie dobrze. Z drugiej strony dobrze, gdy człowiek ma pół roku na przygotowanie się. Wówczas można wykonać wiele ruchów, które spowodują, że pesymistyczny scenariusz się nie zdarzy. Ale faktycznie sytuacja nie była wesoła.Jak pani popatrzy na nasze wyniki giełdowe, tam nie ma co się czarować. Wyraźnie widać, że między 2014-2016 z roku na rok spadały nam zyski. Przychody rosły o te 5-10 proc., ale tak naprawdę potrzebujemy rentowności firmy po to, żeby finansować tego typu przedsięwzięcia jak Brześć Kujawski czy nowa hala w Pruszczu Gdańskim, które kosztują setki milionów złotych.Zysk firm jest głównie po to, żeby móc się rozwijać, żeby przeć do przodu. Jeżeli firma się nie rozwija, to tak naprawdę stoi w miejscu. Cały świat biegnie do przodu - zmienia się technologicznie, jakościowo, wartościowo i każdy, kto stoi w miejscu, cofa się. Żeby posuwać się do przodu i przyciągać najlepszych, musimy inwestować, wkładać wielkie pieniądze czy w centra dystrybucyjne, czy w przedsięwzięcia informatyczne, w sklepy. A tak naprawdę wszystko po to, żeby klient był jeszcze bardziej zadowolony. To mnie samego czasem szokuje. Tak wielkie, skomplikowane maszyny, 350 specjalistów z branży IT, którzy są wykładowcami na politechnikach, matematycy, informatycy tworzący sztuczną inteligencję - to wszystko po to, żeby klient był zadowolony i otrzymał czego oczekuje.- Sama automatyka to 400 mln zł.- Ale zmieniają się warunki zewnętrzne, rosną koszty pracy i będą wzrastać. To dzieje się szybciej niż zakładaliśmy. Widać w jakim kierunku to zmierza i nie ma co się łudzić, że praca będzie tańsza - ona będzie jeszcze droższa. Będzie rosła jeszcze szybciej niż w Europie Zachodniej, dlatego musimy postawić na bardzo dużą automatykę. To nie spowoduje oczywiście, że nagle w Brześciu z 1000 osób, które planowaliśmy zatrudnić, zaangażujemy 200. Tak się nie stanie. Zatrudnimy 1000 osób, ale dzięki automatyzacji będziemy w stanie dystrybucję realizować szybciej i wydajniej.- Ja na tego typu uwarunkowania zewnętrzne patrzę jak na zjawisko, na które nie mam wpływu. To trochę jak z pogodą. Muszę być jak najlepiej przygotowany i zrobić wszystko, żeby zwiększyć wydajność naszych procesów, żeby zminimalizować wpływ tego zjawiska. To nas zmusza do głębszego myślenia o tym, czy nie robimy rzeczy zbędnych, niepotrzebnych, czy nie marnujemy czasu na poszczególne procesy. To jedyne, co możemy zrobić.- Absolutnie, my mamy problem, żeby tych ludzi pozyskać.- Ale to już trwa od kilku lat i nie ma nic wspólnego ze wzrostem płacy minimalnej. My zaczynaliśmy od sklepów Reserved, które miały po 200-400 m kw. Dzisiaj optymalne powierzchnie to 2000 m kw. Kiedyś w dużym mieście, jak Gdańsk, mieliśmy 7-10 sklepów rozlokowanych w kilku miejscach. Dzisiaj stawiamy na duże centra handlowe, w których mamy sklepy po 2500-3000, a nawet 4000 m kw, co powoduje, że część z tych małych jest zamykana. Ale ludzie, którzy tam pracowali, przechodzą do dużych salonów. Jeżeli jakiś nasz sklep się zamyka - a jesteśmy firmą, która ma kilka brandów - wówczas pozostałe sklepy mówią: dawaj tych ludzi, bo mamy braki. Zresztą sama pani wie, jakie są dziś problemy z rękami do pracy.- Na pewno czekają nas, jako gospodarkę, wyzwania. Fakt, że będziemy się przekształcali z gospodarki konkurującej niskimi kosztami pracy na gospodarkę opartą na kreatywności, jest dla mnie kwestią konieczną i oczywistą. Nie możemy być tylko montownią dla fabryk czy producentów. Musimy jednak myśleć, żeby sprzedawać tę wartość dodaną. Zawsze jest pytanie, czy tempo, w którym to robimy, nie będzie za szybkie? To trochę tak, jak mówiłem o tempie naszego wzrostu. Ale to jest zawsze znak zapytania. To trochę jak z przedsięwzięciami gospodarczymi - kto nie ryzykuje, nie pije szampana.- Boże, nie wiem, ja nic innego nie umiem (śmiech), nie jestem nawet biznesmenem, ale zwykłym rzemieślnikiem-przedsiębiorcą. Jak sobie pani poczyta o wielu biznesmenach, to oni mają różne biznesy, a my mamy tylko ten jeden, odzieżowy. I faktycznie trzy lata temu zainwestowaliśmy nadwyżkę kapitału w branżę hotelarską, w której mój najstarszy syn mocno się aktywizuje, ale zrobiliśmy to dopiero po ponad 25 latach i mamy do tego dedykowanego jednego członka rodziny. Natomiast ja znam się na tym, jak produkować kolekcje, jak zadowalać klientów w obszarze odzieżowym. To jedyne, co umiem i dlatego jestem producentem, przedsiębiorcą, rzemieślnikiem, a nie biznesmenem.Pomysły, by inwestować w kolejne biznesy, pojawiają się, gdy firmy mają duże nadwyżki lub nie mają perspektywy rozwoju i szukają innych branż. My po pierwsze aż tak dużych nadwyżek finansowych nie mamy, a po drugie nasz rozwój wymaga kolejnych nakładów kapitałowych, w szczególności, gdy budujemy sklepy na Ukrainie, w Rosji, a każdy z nich kosztuje ok. 2 mln euro. Nasz capex sklepowy wynosi 700 mln zł. To kwoty takiego rzędu.- To jest zakazane! (śmiech) Wyznanie i sympatie polityczne zostawiamy przed drzwiami.- Przyznam szczerze, że w ogóle tego nie śledziłem. Nie należymy do żadnych organizacji i jak popatrzy pani na moje wyniki z tych 30 lat, to wydaje się, że skupienie się wyłącznie na tym co robimy, przynosi dobre efekty. Dlatego chcę przy tym pozostać, chcę być daleko od jakichkolwiek innych organizacji. Być może nie wnoszę wiele do gospodarki w części dyskusyjnej, ale z drugiej strony w części praktycznej do gospodarki wnoszę wiele, płacąc 900 mln zł różnych podatków, kreując tysiące miejsc pracy - czy bezpośrednio w LPP, czy w pośrednich firmach. To jest mój wkład w polską gospodarkę i uważam, że ten wkład rozumiany jako praca u podstaw też jest jakąś wartością i chyba nie gorszą niż wnoszą ci, którzy dyskutują na forach i się kłócą - niech się kłócą. My się kłócimy o to, czy lepiej sprzedaje przykładowo Rosja czy Ukraina. To jest nasz focus.- Sprzedaje nieźle (śmiech), nawet bardzo dobrze. Wie pani, dla nas najważniejsze jest, czy dany sklep sprzedaje więcej niż w zeszłym roku. Nazywamy to „sprzedażą w sklepach porównywalnych”, bo wiemy dobrze, że koszty lokalne - energii, wynagrodzeń i wszystkiego, co dzieje się dookoła, podlega inflacji. Żeby to pokryć, musimy mieć wzrosty i Londyn ma w tym zakresie bardzo dobre wyniki.- Ciężko powiedzieć. Mówiąc, że Londyn ma dobre wyniki, mam na myśli, że z każdym rokiem są one lepsze, ale ciągle jeszcze dokładamy tam do biznesu, choć ten bardzo dobrze performuje. W Londynie bardzo dużo się uczymy. To miejsce, które stawia przed nami dużo większe wymagania. Ten sklep jest kompletnie inny niż wszystkie, które mamy, nawet te niemieckie - Hamburg czy Monachium. Londyn jest poza ligą. Jest bardzo dobry operacyjnie, wysyłamy tam ludzi z naszych najlepszych sklepów - ze Złotych Tarasów, z Petersburga czy z Moskwy - na 2-3-tygodniowe szkolenia. Potem te dobre praktyki wdrażamy w pozostałych sklepach. To swego rodzaju centrum szkoleniowe. Sklep na Oxford Street podnosi nam poziom działania całości firmy.- Oczywiście, że ten sklep przynosi nam też prestiż, bo wszyscy patrzą w kierunku Londynu, mając świadomość, że sklep na Oxford Street jest jednak pewną ikoną - mimo że salon w Monachium sprzedaje bardzo podobnie. Ja jednak patrzę na to tak, że nie można myśleć o czymś, jak o jednorodnym działaniu. Na sam koniec są inne czynniki - poza prestiżem - jak np. presja wywierana przez rynek londyński, żeby być jeszcze modniejszym, bo tam wszystko zmienia się szybciej. My to widzimy, ewidentnie, że każdy z naszych konkurentów - czy H&M czy Zara - przywiązują do swoich londyńskich sklepów dużo większą wagę niż do wszystkich pozostałych w innych stolicach. W związku z tym my też musimy do tego przywiązywać dużo większą wagę.Sklep na Oxford Street przynosi nam prestiż, ale wpływa też na kreowanie mody i autentycznego produktu dla klienta. Jest też ten element operacyjny, czyli sprawność operacyjna na poziomie sklepów. W dzisiejszych czasach staramy się mieć w salonie 100 proc. konkretnej kolekcji, ale jeżeli mamy 4 rozmiary, przychodzi klientka i bierze do przymierzalni 2 rozmiary, to przez 20 minut tego produktu na poziomie sklepu nie ma, co jest dla nas w pewnym sensie stratą.- Bo tak jest! (śmiech) My nauczyliśmy się tego w Londynie. Normą jest, że kobiety biorą do przymierzalni po 10-15 sztuk, a zostawiają sobie dwie. Tam też nauczyliśmy się, że musimy mieć w każdym sklepie stanowisko, które nazywa się „runner” i tych runnerów jest kilku. Oni muszą dbać o to, by odzież, którą klient zostawił w przymierzalni, sprawnie rozlokować z powrotem na wieszakach na sali sprzedaży. Dzisiaj jak klientka przychodzi do sklepu i nie widzi swojego rozmiaru, nie szuka, nie pyta. To zdarza się wyjątkowo rzadko. Tym samym taką klientkę tracimy. Ona nie chce marnować czasu na zadawanie pytań. Nauczyliśmy się tego w Londynie, wcześniej nie mieliśmy tej świadomości.- Bezwzględnie. Musi ona towarzyszyć każdemu menedżerowi. I dlatego nie mam biura i siedzę z moimi ludźmi. Nie robię tego, bo lubię kontrolować to, co robią, ale żeby czasami - nierzadko przez przypadek - dowiedzieć się, dlaczego tak długo siedzą, co się wydarzyło, jakie mają problemy. To nie jest tak, że usłyszymy coś od kogoś, zapraszając go na spotkanie i zadając pytania. Drugie tyle usłyszymy na korytarzu czy w kantynie. Dlatego jako zarząd nie zamykamy się w gabinetach z sekretarkami, które bronią do nas dostępu. Jesteśmy z ludźmi, jesteśmy operacyjni i mocno zaangażowani - w różnych obszarach i w różnych miejscach.- Świat się zmienia, żyjemy w dobie internetu i ten fakt mocno odczuwa cały handel detaliczny. Dużym wyzwaniem jest dbałość o ekologię. To są dwie rzeczy, które w najbliższych latach będą miały wpływ na nasz biznes, ale jakoś nie wierzę w to, że ludzie przestaną się ubierać. Będą to robić inaczej, mogą się ubierać rzadziej, ale to, że kobiety będą chciały być jeszcze piękniejsze, co do tego nie mam wątpliwości. Są zagrożenia, są wyzwania, ale z optymizmem patrzę w przyszłość i mam nadzieję, że kolejne moje pokolenia będą prowadzić firmę odzieżową dalej i ona nie splajtuje. To tak jak pytam Marcina: jakie masz marzenia, czego pragniesz, co chcesz zawodowo robić w przyszłości?- „Chciałbym zostawić tę firmę większą niż jest dzisiaj. Nie chciałbym zniszczyć tego, co zbudowałeś”.- Żeby tak się stało.