Marki premium pomogły answear.com zwielokrotnić zyski

Przychody i zyski answear.com - spółki oferującej sprzedaż online odzieży i produktów home&lifestyle - wystrzeliły w pierwszym kwartale tego roku. Spółka zwiększyła udział marek premium w ofercie, co doprowadziło do wzrostu średniej wartości zamówienia.

Spółka answear.com zanotowała w pierwszym kwartale 2023 roku EBITDA (zysk przed opodatkowaniem, amortyzacją i odliczeniem odsetek) w wysokości 15,3 mln zł - o 335,9 proc. wyższy, niż w I kwartale poprzedniego roku.

Zysk netto wyniósł 3,4 mln zł. W I kwartale ubiegłego roku spółka zanotowała stratę w wysokości 3,3 mln zł. Przychody spółki wzrosły o 52,1 proc. rdr. do 271,1 mln zł.

W I kw. 2023 r. answear.com zwiększał udział marek premium w ofercie, który na koniec minionego kwartału wyniósł 59 proc. wobec 54 proc. w zeszłym roku. Doprowadziło to do wzrostu średniej wartości zamówienia, która wyniosła 335 zł - to oznacza wzrost o 20 zł względem całego 2022 r.

Nowe rynki odpowiadały za 9,4 proc. sprzedaży w okresie trzech pierwszych miesięcy 2023 r.

"W minionym kwartale spółka rozpoczęła również proces nabycia Fashion Trends Group, w skład którego wchodzą marki Sneakerstudio i PRM. Answear.com dzięki przejęciu rozszerzy swoją działalność o nowy segment i grupy klientów - w szczególności Gen Z oraz klientów zainteresowanych produktami premium oraz luksusowymi" - czytamy w komunikacie spółki.

"Rosnące przychody ze sprzedaży pozwoliły spółce na zwiększenie budżetu marketingowego do poziomu 40,5 mln zł w I kw. 2023 r. wobec 28,5 mln zł w analogicznym okresie zeszłego roku. W raportowanym okresie spółka przeprowadziła szeroko zasięgową kampanię medialną, również na nowo otwartych rynkach" - głosi komunikat answear.com.

Answear. Com to spółka z branży e-commerce oferująca modę i produkty home&lifestyle w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Spółka jest notowana na GPW od stycznia 2021 roku. Największym udziałowcem jest Forum X FIZ, który posiada 58.9 proc. udziałów w kapitale.

