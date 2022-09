Mediolan, Londyn, a na tym nie koniec. LPP chce rosnąć mimo kryzysu

Po pandemii LPP musi mierzyć się z kolejną rewolucją w biznesie, wywołaną wojną. Jednak największa firma odzieżowa w tej części Europy już nie raz pokazała, że potrafi rosnąć w kryzysie.

- Z perspektywy czysto biznesowej skutki wojny z pewnością są poważniejsze niż skutki pandemii, bo są nieodwracalne - mówi WNP.PL Przemysław Mitraszewski, pełnomocnik zarządu LPP.

Gdańska firma, podobnie jak w pandemii, gdy szybko odbudowała utracone w sklepach stacjonarnych przychody poprzez sprzedaż online, i tym razem znalazła sposób na pokonanie kryzysu. Przeorientowała biznes, co oznaczało nie lada rewolucję, zwłaszcza w logistyce.

Zamiast w Rosji, teraz biznes LPP rozwijać się będzie na południu Europy, między innymi w Grecji i we Włoszech, gdzie salon polskiej firmy odzieżowej zostanie otwarty przy głównej ulicy w Mediolanie. LPP zerka również w kierunku północnym.

Mimo tej skali wyzwań, z którymi wiążą się niemałe koszty, LPP podtrzymuje prognozy dotyczące chociażby nakładów inwestycyjnych. - LPP jest spółką, która nie rzuca słów na wiatr - komentuje dla WNP.PL Sylwia Jaśkiewicz, analityk Domu Maklerskiego BOŚ.

Po wybuchu wojny ze względów bezpieczeństwa LPP – właściciel takich marek, jak Reserved, Sisnay, Cropp, House czy Mohito – czasowo zawiesiło działalność na terenie Ukrainy, a z końcem kwietnia, po uprzednim wstrzymaniu sprzedaży stacjonarnej i internetowej, podjęło kierunkową decyzję o sprzedaży całości biznesu w Rosji. W ten sposób LPP straciło rynki, które odpowiadały za 30 proc. przychodów i znów firma musiała wymyślić się na nowo.

- Z perspektywy czysto biznesowej skutki wojny z pewnością są poważniejsze niż skutki pandemii, bo są nieodwracalne. W pandemii co prawda z dnia na dzień zostaliśmy odcięci od 90 proc. przychodów, ale była to sytuacja przejściowa. Teraz wiemy, że te blisko 30 proc. przychodów ze wschodnich rynków utraciliśmy trwale, a dla nas był to kluczowy kierunek - mówi WNP.PL Przemysław Mitraszewski, pełnomocnik zarządu LPP.

Odpowiedzią LPP na utratę wschodnich rynków jest przeorientowanie firmy na nowe kierunki

Jednak gdańska firma, podobnie jak w pandemii, gdy szybko odbudowała utracone w sklepach stacjonarnych przychody poprzez sprzedaż online, i tym razem znalazła sposób na pokonanie kryzysu.

- Nauczyliśmy się, że nic nie trwa wiecznie - mówi Przemysław Mitraszewski.

Odpowiedzią na utratę wschodnich rynków ma być przeorientowanie firmy na nowe rynki i intensyfikacja działalności w tych krajach, gdzie LPP jest już obecne od dawna. Ta zmiana oznacza zwrot o 180 stopni.

Zamiast w Rosji, teraz biznes LPP rozwijać się będzie na południu Europy, między innymi we Włoszech i w Grecji.

- Są to zupełnie nowe i inne od wschodnich rynki, rządzące się swoimi prawami. Włochy to kolebka mody, do której wchodzimy odważnie, otwierając swój salon przy głównej ulicy w Mediolanie. W Grecji wystartowaliśmy na razie ze sklepem internetowym, który bardzo dobrze funkcjonuje - dodaje nasz rozmówca, zaznaczając, że mówienie tylko o wejściu do Europy Południowej jest pewnym uproszczeniem.

LPP zwiększy powierzchnię handlową o 15 proc. w przyszłym roku

LPP stawia także mocno na rynki, na których jest obecne od dawna, takie jak Niemcy czy Wielka Brytania, gdzie do tej pory działał flagowy sklep Reserved przy Oxford Street. Teraz LPP szuka tam nowych lokalizacji, zerkając również w kierunku północnym, gdzie wkrótce pojawić się mogą nowe lokalizacje, np. w Finlandii.

- Zamknęły nam się drzwi na Wschodzie, dlatego nie mamy wyjścia, musimy działać tam, gdzie jest bezpiecznie - podkreśla Przemysław Mitraszewski.

Szczegółowych danych na temat liczby sklepów na nowych rynkach nie chce jeszcze zdradzać: - Jest za wcześnie, bo wciąż trwają analizy dotyczące ruchu w poszczególnych lokalizacjach czy dostępności lokali. Jedno jest pewne – w przyszłym roku planujemy zwiększyć powierzchnię handlową o 15 proc.

Rewolucja w logistyce i decentralizacja. LPP inwestuje w magazyny w Polsce i za granicą

Nowe kierunki rozwoju dla tak dużej firmy, jaką jest LPP, nie są jednak prostą sprawą.

- Zmiana oznaczała przede wszystkim kompletną rewolucję w logistyce. Od kilku lat mocno inwestujemy w ten obszar i rozwijamy nasze obiekty logistyczne, które zaopatrują sklepy internetowe. W obsłudze nowych rynków pomogą nam działające fulfillment center na Słowacji i w Rumunii, gdzie teraz będziemy budowali drugi taki obiekt - wylicza Przemysław Mitraszewski.

W ten sposób LPP stawia na decentralizację, czyli budowę obiektów magazynowych blisko rynków, na których działa. W Polsce też się sporo dzieje. W Brześciu Kujawskim na początku roku ruszyło centrum dystrybucyjne o powierzchni 75 tys. m kw. i pojemności składowej do 40 mln sztuk towaru. Na początku września tego roku w Pruszczu Gdańskim uruchomiono nowy magazyn dedykowany e-commerce. Kolejna inwestycja logistyczna realizowana jest w Jasionce na Podkarpaciu.

- Logistyka jest podstawą naszego biznesu. Dlatego w sierpniu tego roku wydzieliliśmy z naszej struktury niezależną spółkę logistyczną – LPP Logistics – zarządzającą obecnie obiektami magazynowymi o łącznej powierzchni blisko 400 tys. m kw. Na razie koncentruje się ona wyłącznie na obsłudze logistycznej Grupy LPP, zapewniając kompleksowe usługi magazynowe, frachtowe oraz dystrybucyjne. W przyszłości nie wykluczamy jednak świadczenia takich usług dla innych podmiotów - mówi Przemysław Mitraszewski.

Globalne łańcuchy dostaw wciąż są pod presją nieprzewidywalnych wydarzeń

Na zwiększeniu mocy operacyjnych nie kończą się logistyczne wyzwania. Globalne łańcuchy dostaw wciąż są pod presją nieprzewidywalnych wydarzeń, głównie w Azji – koronawirus w Chinach, powódź w Pakistanie. Kraj ten jest piątym na świecie producentem bawełny i niedawne monsunowe opady zatopiły prawie 1/3 kraju i upraw. Takie nieprzewidywalne wydarzenia również skłaniają LPP – firmę, której łańcuchy dostaw sięgają Azji – do zmian.

- Rzeczywiście, zaczynamy szukać nowych dostawców, np. bawełny – z Afryki. Mamy tam już podpisane pierwsze kontrakty. Co ważne, są to kontrakty z certyfikatem CmiA (z ang. Cotton made in Africa), które gwarantują, że jest to surowiec pozyskiwany w zrównoważony sposób - mówi Przemysław Mitraszewski.

Jak dodaje, faktycznie łańcuchy dostaw się skracają, LPP ma już kontrakty podpisane na produkcję w Turcji. Nie bez znaczenia są tu też galopujące koszty transportu.

Mimo perturbacji wywołanych wojną, LPP utrzymuje plan inwestycji za 1 mld zł

Wiosną, gdy już wiadomo było, że firma musi spisać na straty cały swój biznes na Wschodzie, nakłady inwestycyjne na ten rok szacowane były na 1 mld zł, a przychody na 16 mld zł.

Prognozy dotyczące CAPEXu na kolejny rok 2023/2024 pozostają na podobnym poziomie.

Zamknięcie wschodnich rynków oraz konieczność reorientacji i zmiany kierunków rozwoju firmy to nie jedyne wyzwania, z jakimi musi mierzyć się teraz LPP. Inflacja napędzana galopującymi cenami surowców i spowolnienie gospodarcze to też skutki wojny, które zmieniają diametralnie otoczenie rynkowe.

- Aktualnie w sprzedaży nie odczuwamy jeszcze, żeby klienci zaczęli oszczędzać. Niewątpliwie wzrost kosztów operacyjnych i funkcjonowania jest istotny; oprócz inflacji dochodzą jeszcze wahania kursów walutowych, które też mają dla nas znaczenie. Zamawiamy i kupujemy za granicą, a sprzedajemy na wielu rynkach - mówi Przemysław Mitraszewski.

LPP może spokojnie patrzeć na kryzys energetyczny dzięki zielonej energii

Firma może za to spokojnie patrzeć na kryzys energetyczny, którego jesteśmy świadkami, dzięki podpisanemu rok temu długoterminowemu kontraktowi na dostawy zielonej energii. Była to jedna z największych w Polsce umów PPA (power purchase agreement), na mocy której LPP będzie przez 10 lat kupować po atrakcyjnej, bo ustalonej w ubiegłym roku, cenie energię produkowaną w farmach wiatrowych giełdowej spółki Figene Capital.

- Upiekliśmy dwie pieczenie na jednym rożnie. Mamy zagwarantowaną cenę w 10-letnim kontrakcie PPA i w dodatku będzie to zielona energia, co ma znaczenie z perspektywy naszej strategii, która zakłada osiągnięcie celu neutralności emisyjnej do 2050 r. - mówi Przemysław Mitraszewski.

Ta zielona energia oczywiście nie pokryje całego zapotrzebowania energetycznego firmy. 10-letni kontrakt zabezpieczy głównie budynki biurowe oraz Centrum Dystrybucyjne LPP, ale firma inwestuje też w inne, odnawialne źródła energii. Panele fotowoltaiczne instalowane są na dachach magazynów, również sklepy – tam, gdzie pozwalają na to umowy z centrami handlowymi – podpinane są do OZE.

Jak podkreśla Przemysław Mitraszewski, zrównoważony rozwój, który został wpisany w strategię, jest bardzo ważny dla firmy.

- W pandemii zarząd firmy powiedział wyraźnie, że nie zmieniamy planów odnośnie celów zrównoważonego rozwoju. To jest fundament, który musi być i jest realizowany, bez względu na trudne czasy, w jakich przyszło nam działać - podkreśla pełnomocnik zarządu LPP.

Niebawem, 6 października, poznamy wyniki polskiego producenta odzieży za I półrocze. Z oczywistych względów nasz rozmówca nie może zdradzić, jakie one będą.

- Chcemy cały czas rosnąć. Przez to, że zamknął się dla nas wschodni rynek, być może ten wzrost nie będzie tak duży, jak gdyby to się nie wydarzyło, ale mamy pomysły na dalszy rozwój, które będziemy realizować - podsumowuje Przemysław Mitraszewski.

LPP jest w stanie działać elastycznie i szybko zmieniać model biznesowy. To znów się przydało

Jak przy tylu perturbacjach LPP udaje się rosnąć, dowiemy się właśnie 6 października, przy okazji publikacji wyników firmy. Jednak analitycy są spokojni o to, co pokaże odzieżowy gigant z Gdańska.

- LPP jest spółką, która nie rzuca słów na wiatr. Jeżeli zamierza wygenerować 16 mld zł przychodów w tym roku, to tak się zapewne stanie. Spółka pokazała, że jest w stanie działać bardzo elastycznie i potrafi dość szybko zmieniać model biznesowy, co jest najważniejsze w biznesie, w obliczu tak zmieniającego się otoczenia - mówi Sylwia Jaśkiewicz, analityk Domu Maklerskiego BOŚ.

Jej zdaniem na szczególne uznanie zasługuje konsekwentne zwiększanie przychodów w sytuacji, gdy w wyniku wojny firma straciła niemal 30 proc. przychodów.

Analityczka dobrze ocenia obrany kierunek na południe Europy, który ma zastąpić zamknięte przez wojnę wschodnie rynki.

- Firma jest w stanie prowadzić sprzedaż online w całej Europie, ale na rynkach, na których nie ma sieci stacjonarnej jest to trudniejsze, bo wymaga dużych nakładów marketingowych na zwiększenie rozpoznawalności marki. Dlatego otwieranie sklepów stacjonarnych na nowych rynkach na południu Europy w mojej ocenie jest dobrym ruchem, który poprawi również wyniki e-commerce - ocenia Sylwia Jaśkiewicz, dodając, że rozwój w kierunku omnichannelu będzie w tym przypadku generował większe rentowności i przychody.

Analityczka zwraca też uwagę na rozwój marek z niższego segmentu cenowego, takich jak Sinsay, co w dobie inflacji i spowolnienia gospodarczego ma biznesowy sens.

Jednak tak szybki wzrost ma swoją cenę. Otwieranie nowych rynków i uruchamianie sklepów kosztuje, co przekłada się negatywnie na rentowność firmy w krótkim okresie, umożliwiając rozwój w dłuższym.

Po stronie ryzyk nasza rozmówczyni wymienia też wahania kursów walutowych, zawyżone zapasy, czyli towar, którego firma będzie musiała się pozbyć poprzez głębsze wyprzedaże.

- W wynikach za II kwartał będą już widoczne zarówno wyprzedaże, jak i rezultaty transakcji sprzedaży aktywów w Rosji. Warto obserwować to, co firma wówczas pokaże - podsumowuje Sylwia Jaśkiewicz.

