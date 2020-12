Mimo kryzysu LPP przechodzi na zieloną stronę mocy

Mijający rok był dla nas ogromnym wyzwaniem. Z jednej strony walczyliśmy o zachowanie płynności firmy oraz miejsca pracy, z drugiej konsekwentnie realizowaliśmy cele, do których zobowiązaliśmy się w naszej strategii zrównoważonego rozwoju - mówi prezes LPP Marek Piechocki, podsumowując pierwszy rok realizacji strategii zrównoważonego rozwoju największej firmy odzieżowej w tej części Europy.

Jeszcze mniej plastiku

Zrównoważony rozwój w budynkach i sieci sprzedaży

Ostatnie miesiące to dla LPP również intensywny czas zwiększania udziału odzieży produkowanej z materiałów bardziej przyjaznych środowisku, czyli organicznych, pochodzących z recyklingu lub wykonanych w zrównoważonym procesie.W 2019 roku wszystkie marki LPP wprowadziły do sprzedaży bardziej zrównoważone kolekcje, sygnowane znakiem Eco Aware. Dzisiaj już 23 proc. produktów dostępnych w ich ofercie oznaczonych jest metką odzieży przyjaznej środowisku. Przoduje w tym zakresie Reserved – kolekcje tej marki w 33 proc. to produkty Eco Aware.- Nowa strategia zrównoważonego rozwoju LPP od początku miała być planem ambitnym, ale jednocześnie możliwym do zrealizowania. Dlatego przyjęliśmy, że w 2021 roku 25 proc. wyprodukowanej przez nas odzieży będzie bardziej przyjazna środowisku. Dziś z dumą możemy powiedzieć, że cel przyjęty dopiero na rok przyszły, już dziś udało nam się zrealizować niemal w całości i to pomimo obecnych trudności na rynku wywołanych pandemią. Od 2017 roku dokonaliśmy zasadniczej zmiany w tworzeniu oferty bardziej przyjaznej środowisku. To utwierdza nas w przekonaniu, że determinacja w realizacji wyznaczonych celów konsekwentnie przybliża nas do tworzenia coraz bardziej zrównoważonej mody, przyjaznej dla ludzi i środowiska – komentuje Marek Piechocki, prezes LPP.Odpowiedzialna produkcja to dla polskiej spółki także kwestia bezpieczeństwa chemicznego. LPP w 2020 roku jako pierwsza polska firma, dołączyło do globalnej inicjatywy ZDHC (Zero Discharge of Hazardous Chemicals).- Osiągnięcie pełnej zgodności z wytycznymi dot. substancji chemicznych wykorzystywanych przez branżę odzieżową to wieloetapowy proces i ogromne wyzwanie, szczególnie w tak rozproszonym łańcuchu dostaw. Trudno znaleźć dziś fabrykę szyjącą tylko dla jednego zamawiającego, dlatego jesteśmy przekonani, że wspólnym wysiłkiem wielu firm uda się wypracować standardy obowiązujące wszystkich producentów. Dziś możemy potwierdzić, że jesteśmy na etapie realizacji kolejnych założeń naszej współpracy z ZDHC, dzięki czemu już 25 fabryk w Pakistanie i 35 w Bangladeszu to zakłady produkujące kolekcje naszych marek zrzeszone w ramach tej inicjatywy. Co ważne, dzięki temu, że do ZDHC systematycznie dołączają nowi dostawcy, jesteśmy przekonani, że ta lista szybko będzie się wydłużać – komentuje Dorota Jankowska-Tomków, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju i zakupów LPP.Nadmierne wytwarzanie tworzyw sztucznych to wciąż jedno z najbardziej palących, globalnych wyzwań środowiskowych. LPP, jako firma działająca w handlu tradycyjnym i rozwijająca dynamicznie sprzedaż internetową, od kilku lat konsekwentnie pracuje nad ograniczeniem wprowadzania do obiegu opakowań i wypełniaczy wykonanych z jednorazowego plastiku. Dzięki temu, w mijającym roku firma zrealizowała zapisane w strategii cele dotyczące zupełnego wyeliminowania tego surowca z opakowań do wysyłki zamówień online marek Mohito i Reserved oraz wykorzystania folii z recyklingu w 100 proc. wysyłek zamówień online House, Cropp i Sinsay. 2020 rok to w przypadku zakupów online w Mohito i Reserved redukcja plastiku o kolejne 255 ton.Wszystkie te działania oraz wdrożone we współpracy z dostawcami opakowań nowe rozwiązania w sieci dystrybucji, to inwestycja o wartości 3,8 mln zł. Uwzględniając estymowany na koniec tego roku zakres redukcji, w ciągu ostatnich 4 lat, LPP udało się wyeliminować z obiegu łącznie aż 525 ton tego tworzywa.Dodatkowo zredukowano aż o 50 proc. liczbę opakowań plastikowych, w których dostarczane są do LPP próbki handlowe. W przypadku części dostawców jak np. tych z Bangladeszu, opakowania plastikowe zamieniono na worki materiałowe wielokrotnego użytku. Dzięki temu wyeliminowano z obiegu łącznie aż 5 ton plastiku.Równolegle LPP pogłębia swoje zaangażowanie w działania na rzecz racjonalnego zarządzania tworzywami sztucznymi i eliminacji odpadów plastikowych w wymiarze lokalnym. W 2020 roku spółka przystąpiła do Polskiego Paktu Plastikowego – krajowej inicjatywy na rzecz zamknięcia obiegu tworzyw sztucznych.Mając świadomość w jakim stopniu skala działalności firmy i rozbudowana sieć sprzedaży wpływa na jej otoczenie, LPP podjęło również szereg działań w zakresie ograniczenia dla środowiska skutków funkcjonowania salonów i budynków centrali firmy.Przyjęty w tym zakresie plan zakłada zmniejszenie zużycia energii poprzez wdrożenie nowego konceptu salonów opartego o inteligentny i energooszczędny system dotyczący takich elementów jak oświetlenie, ogrzewanie, wentylacja czy klimatyzacja.Zgodnie z szacunkami, sama zamiana oświetlenia na ledowe ma przynieść oszczędność zużycia energii na poziomie 15 proc. Ważną inwestycją w tym obszarze jest również wdrożenie certyfikatu BREEAM, który spółka planuje uzyskać dla nowego budynku centrali w Gdańsku w ramach kompleksu LPP Fashion Lab, który niebawem zostanie oddany do użytku.- Mijający rok był dla nas ogromnym wyzwaniem. Z jednej strony walczyliśmy o zachowanie płynności firmy oraz miejsca pracy, z drugiej konsekwentnie realizowaliśmy cele, do których zobowiązaliśmy się w naszej strategii zrównoważonego rozwoju. Nie chcieliśmy z nich rezygnować. Zależało nam na tym, aby pomimo trudności i walki z kryzysem dotrzymać słowa i nie zawieść oczekiwań naszych klientów, wobec których podjęliśmy te zobowiązania. Jesteśmy dumni, że konsekwentnie zrealizowaliśmy wszystkie cele przyjęte na 2020 rok, ale mamy świadomość, że przed nami jeszcze wiele wyzwań na drodze do zrównoważonego rozwoju – podsumowuje Marek Piechocki.