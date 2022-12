Mimo kryzysu niedroga odzież sprzedaje się bardzo dobrze

Hiszpański koncern Inditex, właściciel marki Zara miał w trzecim kwartale zysk netto na poziomie 1,3 miliarda euro. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego oznacza to wzrost o 6 procent.

Hiszpański gigant odzieży Inditex, właściciel tak znanych marek odzieżowych, jak Zara, Massimo Dutti, Bershka, Stadivarius, odnotował w trzecim kwartale 2022 roku czyli w okresie od sierpnia do końca października zysk netto na poziomie 1,3 miliarda euro. W porównaniu z analogicznym okresem roku minionego oznacza to wzrost o 6 procent.

W wyniku agresji wojsk rosyjskich na Ukrainę spółka została zmuszona do zamknięcia swojej działalności na terenie Rosji gdzie dysponowała 502 sklepami po raz wpisać w straty około 230 milionów euro. Pod koniec października spółka podała, że konglomerat handlowy Daher ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich kupi do końca roku całą rosyjską działalność wraz z zapasami magazynowi.

W ciągu pierwszych trzech kwartałów tego roku miała przychody netto przekraczające 23 miliardy euro wobec 19,3 miliardów euro w 2021 roku. W tym czasie zysk netto wyniósł 3,1 miliarda euro, a przed rokiem ro było 2,5 miliarda euro.

Zgodnie z opublikowanym komunikatem spółka zakłada, że cały rok finansowy 2022/2023 będzie udany i zakończy się co najmniej 10 procentowym wzrostem przychodów. Odporność spółki na zewnętrzne problemy związane ze spodziewaną recesją, wysoką inflacją jest nadal dobra. Problemem mogą być oczekiwania płacowe zgłoszone przez związkowców we Francji i Hiszpanii, którzy zapowiadają na 23 grudnia strajk we wszystkich sklepach. Domagają się podwyżek płac w obliczu powszechnego wzrostu cen

