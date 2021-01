Minister o buncie firm. „To nie spowoduje, że czas pandemii skończy się szybciej”

- Tworzymy aktualizacje protokołów sanitarnych bezpieczeństwa, które - mam nadzieję - będziemy mogli w poszczególnych obiektach gospodarczych wdrażać w przyszłym miesiącu - mówi w „Rządowej ławie” Olga Ewa Semeniuk, wiceminister rozwoju, pracy i technologii, przyznając, że w pierwszej kolejności otwarte zostaną sklepy wielkopowierzchniowe.

Coraz bardziej zadłużona

Najbliższe posiedzenie niższej izby parlamentu zaplanowano na 24 lutego. Czasu na wspólną pracę wydaje się, że jest sporo.- Takie okrągłe stoły były organizowane już na poziomie jednostek samorządu terytorialnego oraz z przedstawicielami danych formacji politycznych. Wtedy żadnych konstruktywnych pomysłów ze strony opozycji nie było. Kończyło się to tylko briefingami i konferencjami prasowymi, bez konstruktywnych rozwiązań - odrzuca możliwość stworzenia takiej specjalnej ustawy wiceminister Semeniuk.W „Rządowej ławie” z wiceminister rozmawiamy też o tarczy finansowej 2.0 - w kontekście ostatnich danych, które opublikował Eurostat. A wynika z nich, że o 252 mld zł w skali roku wzrósł dług publiczny Polski. I łącznie sięgnął już do 1307 mld zł, czyli do 56,7 proc. produktu krajowego brutto.W UE zadłużają się teraz wszyscy, ale jest kilkanaście krajów, które robią to na mniejszą skalę, a to może mieć wpływ na konkurencyjność naszej gospodarki w okresie pocovidowym.- Służba zdrowia w pewnym momencie może powiedzieć "dość". Tego chcemy uniknąć. Musi być wydolna, musi przyjmować pacjentów. Mają oni prawo do powszechnego wykorzystywania opieki zdrowotnej – odpowiada na to Olga Ewa Semeniuk, wiceminister rozwoju, pracy i technologii.