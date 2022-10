Moda ma się zmienić. Na razie pierze wizerunek

Czy przemysł odzieżowy może i zechce zmienić się tak, by uporać się ze swoim śladem węglowym? Odpowiedź to zrównoważona moda. Wszystko w rękach klientów.

Nie ma ścisłej definicji zrównoważonej mody, co powoduje, że pod ten termin podpina się działania pozorne, obliczane na efekt marketingowy (greenwashing) .

Nie wyobrażam sobie, żeby marka nazywała się zrównoważoną tylko dlatego, że nie używa produktów zwierzęcych, ale np. bardzo źle traktuje swoich pracowników - mówi Katarzyna Zajączkowska, autorka podcastu i książki "Odpowiedzialna moda".

Nie można wymagać od branży mody tego, by się zmieniła, dając jej tylko okrągłe definicje. Marki chcą się zmieniać, ale potrzebują dokładnych wskazówek.

Sektor tekstylny na świecie odpowiedzialny jest za 10 proc. emisji gazów cieplarnianych, 31,6 proc. rocznych odpadów mikroplastików i 20 proc. globalnych zanieczyszczeń wody. Dane są wstrząsające i branża modowa ma tego świadomość. Dlatego chce i musi się zmieniać. Odpowiedzią ma być zrównoważona moda.

Zrównoważona odzież? Co to znaczy?Jednej definicji nie ma

Zofia Piwowarek, Head of Climate Positive Programme w United Nations Global Compact Network Poland, odpowiada: - Zrównoważona moda może oznaczać kwestie związane ze środowiskiem. To mogą być kwestie walki o prawa człowieka, to mogą być również kwestie walki o prawa kobiet, które stanowią ponad 80 proc. pracowników branży i które szyją dniami i nocami.

I przestrzega: - Brak ścisłej definicji powoduje, że pod ten termin podszywają się różne zachowania greenwashingowe, które mają na celu tylko zwiększenie sprzedaży.

Agnieszka Oleksyn-Wajda, dyrektorka Instytutu Zrównoważonego Rozwoju w Uczelni Łazarskiego w Warszawie, dodaje: - O zrównoważonej modzie będziemy mówić wtedy, kiedy dojdziemy do modelu cyrkularnego, będziemy mieć trwałe produkty i gdy jako konsumenci zmienimy nasze zachowania zakupowe.

Kamil Mirowski z Zalando powołuje się na przeprowadzone przez firmę ogólnoeuropejskie badania. Wynika z nich, że 50 proc. konsumentów nie wie, czym jest zrównoważona moda, a 70 proc. uważa, że termin ten wpędza ich w poczucie winy.

- Badaliśmy lukę pomiędzy deklaracją a zachowaniem konsumentów. Nie występuje ona wtedy, gdy pyta się konsumentów, a na ile przy zakupach rozważają trwałość produktu czy jego wartość. W przypadku pojęcia zrównoważonej mody przepaść jest ogromna; klienci w teorii doceniają etykietę pełną certyfikatów, ale tylko co piąty konsument kieruje się nimi przy zakupie - mówi Kamil Mirowski.

Mirowski postuluje, by ogólne pojęcie zrównoważonej mody zastąpić danymi opartymi na faktach. Wymienia przykłady: jak bardzo coś jest trwale, czy w procesie produkcji ucierpiały zwierzęta, ile zużywa się wody, czy produkt nadaje się do recyklingu.

- Wtedy konsumentowi łatwiej podjąć decyzję. My takie informacje od zeszłego roku zamieszczamy przy każdym produkcie, i to może się znaleźć np. w cyfrowym paszporcie produktu - dodaje.

Jest już unijna Strategia na rzecz Zrównoważonych Wyrobów Włókienniczych w Obiegu Zamkniętym

Paszportów produktów jeszcze nie ma, ale są proponowane przez Komisję Europejską w Strategii na rzecz Zrównoważonych Wyrobów Włókienniczych w Obiegu Zamkniętym. Chodzi tu o wyroby tekstylne, odzieżowe, obuwnicze oraz skórzane. W Unii Europejskiej odzież stanowi największy w nich udział, bo jest to aż 81 proc.

Opublikowana 30 marca 2022 r. strategia zawiera katalog działań mających na celu dostosowanie ekosystemu tekstylnego do wymogów zrównoważonej produkcji i konsumpcji. Zakłada się, że do 2030 r. większość wyrobów włókienniczych wprowadzanych na rynek europejski będzie cechowała się trwałością, nadawała się do recyklingu, będzie wolna od niebezpiecznych substancji, a ich produkcja odbywała się będzie z poszanowaniem środowiska i w sposób etyczny.

"Duże pieniądze obligują do większej odpowiedzialności"

Katarzyna Zajączkowska, autorka podcastu i książki "Odpowiedzialna moda", mówi, że moda zrównoważona to taka, która jest świadoma wpływu, jaki ma na świat i ludzi. - Wszystkie podmioty zaangażowane w proces produkcji i dystrybucji muszą to wiedzieć - wyjaśnia.

Dodaje, że kluczowa jest przebudowa systemu fast fashion na slow fashion - a tu większe wyzwanie stoi przed dużymi firmami. - Duże pieniądze obligują do większej odpowiedzialności. Nie wyobrażam sobie, żeby marka nazywała się zrównoważoną tylko dlatego, że nie używa produktów zwierzęcych, ale np. bardzo źle traktuje swoich pracowników - podkreśla Katarzyna Zajączkowska.

Bruksela w opublikowanej w marcu strategii chce także przeciwdziałać niszczeniu i spalaniu niesprzedanych i zwróconych produktów tekstylnych.

Dlaczego cały czas dochodzi do niszczenia odzieży przez jej producentów? Magdalena Niewelt, adwokatka, członkini International Fashion Law Association (INFLAA), autorka „Paragrafów mody”, tłumaczy, że głównym powodem jest... podatek VAT.

- Firma może zniszczyć odzież i tego podatku nie zapłaci. Tymczasem gdy odda ją jako darowiznę, będzie musiała go uiścić. Firmy boją się też, że mogą zostać obarczone karą administracyjną za niewłaściwe składowanie - stwierdza Magdalena Niewelt.

Marta Karwacka, Senior Manager, Sustainability Consulting w Deloitte, zauważa: - Pracujemy z różnymi firmami i obserwujemy zmianę. Menedżerowie wysokiego szczebla wiedzą, że muszą się zająć tematem zrównoważonego rozwoju także w sektorze mody. Po to są strategie ESG, strategie zrównoważonego rozwoju, żeby każdy w danej organizacji rozumiał, na czym polega problem. Na tych filarach trzeba budować rozwój, bo teza, że wartości tylko generują koszty, to stare myślenie o biznesie, którego jedynym celem jest szybki zysk. A tak naprawdę taka zmiana to inwestycja w siebie.

Rynek odzieży używanej to też problem. Śmieci zasypują Afrykę

Roxy Travera, influencerka modowa z Wielkiej Brytanii i założycielka Fashion For Future, nie ma złudzeń: konsumenci na Wyspach są mało zainteresowani tym, co stoi za markami modowymi. Zauważa jednak, że choć szybka moda to nic dobrego, to rynek odzieży używanej też stanowi problem. Wielka Brytania jest ogromnym eksporterem odzieży używanej. Jej odbiorcą jest m.in. Polska, ale też kraje afrykańskie. Tymczasem w samej Ghanie 40 proc. używanej odzieży finalnie ląduje na wysypiskach śmieci.

Jakie jest rozwiązanie? - To np. idea Fashion For Future. Chcemy poprzez nią edukować ludzi, prowadzimy też sklep, gdzie można za darmo wymienić się ubraniami, ale też naprawiać je. To działanie przyjazne środowisku - tłumaczy.

Zosia Zochniak, założycielka Ubrania do oddania (to platforma, która umożliwia pozbywanie się zalegającej w szafach odzieży i nadawanie jej nowego życia), zgadza się z tezą, że na poziomie deklaracji chcemy więcej. Praktyka jednak jest inna. - Gdy potrzebujemy 5 par legginsów dla dzieci do przedszkola, sięgamy po produkty najtańsze. Ekologia przegrywa z ekonomią - ubolewa.

Dostrzega jednak jaskółki zmiany - np. fakt, że coraz więcej marek stawia na odzież z drugiego obiegu, wprowadzając je ponownie na rynek. Przykładem może być współpraca Ubrań do oddania z outdoorową marką 4F. Ci pierwsi naprawiają odzież, jaka do nich trafia, a 4F ponownie ją sprzedaje.

Zuzanna Krzątała z Vogue Poland zwraca uwagę na potencjał, jaki daje projektowanie 3D.

- Nie wszystko musi być wyprodukowane, możemy pomyśleć, jak ograniczyć marnotrawstwo, wykorzystując np. wirtualne przymierzalnie i redukować w ten sposób ślad węglowy, który wynika z tego, że ludzie masowo zamawiają rzeczy we wszystkich rozmiarach i kolorach, bo później wszystko sobie zwrócą. A bywa, że zamawiają rzeczy, aby sobie zrobić zdjęcie i wrzucić na media społecznościowe. To są ubrania w pewnym sensie de facto jednorazowe, instagramowe - ubolewa.

Kiedyś kupowało się rzeczy na lata, nie na sezon. Czy jest szansa, by wrócić do takiego modelu? Czy nowe regulacje unijne w tym pomogą? Na pewno tak, jeśli szybka moda zostanie zmuszona do wzięcia pełnej odpowiedzialności za swój wpływ na środowisko i rynek pracy, np. w krajach azjatyckich.

- Nie można wymagać od branży mody tego, by się zmieniła, dając jej tylko okrągłe definicje. Marki chcą się zmieniać, ale potrzebują dokładnych wskazówek i środków finansowych - podkreśla Zofia Piwowarek.

Dodajmy, że Komisja Europejska przewiduje wsparcie dla rozwoju technologii, procesów naprawiania, sortowania, recyklingu w ramach programów Horyzont Europa, LIFE, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

