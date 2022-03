Modivo z Grupy CCC stawia na zagraniczne rynki

Zagraniczna ekspansja jest jednym ze strategicznych celów należących do Grupy CCC marek eobuwie.pl oraz Modivo. - Do 2025 r. 80 proc. przychodów ma pochodzić z międzynarodowej działalności - mówi prezes zarządu Modivo Damian Zapłata. By to się udało, spółka powołała nowy dział odpowiedzialny za pozycję spółki na zagranicznych rynkach – International Business Unit. Do firmy dołączyli także nowi menedżerowie odpowiedzialni za zagraniczne rynki.

Chcemy w dalszym ciągu umacniać pozycję na rynkach zagranicznych - mówi prezes Modivo Damian Zapłata.

Nowy dział – International Business Unit - będzie realizować plany dotyczące zagranicznej ekspansji marek eobuwie.pl oraz Modivo.

Zarząd Modivo powołał country managerów dla Włoch, Czech i Słowacji oraz szefa ds. międzynarodowego rozwoju biznesu, nadzorującego pozostałe rynki.

Nowe osoby na pokładzie Modivo

Wsparcie obszarów technologii i sprzedaży

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl