Modowa grupa próbuje zaradzić problemom. Uwalnia setki milionów złotych

Przychody grupy CCC rosną w dwucyfrowym tempie. Problemem jednak pozostaje zadłużenie, którego obsługa w obecnych realiach sporo kosztuje.

Dlatego modowa grupa konsekwentnie realizuje plan, który ma poprawić wyniki i pozwolić wyjść na prostą. Jeden z jego elementów to redukcja zapasów, w których zamrożono potężny kapitał.

Wzorowo uwalnianie środków z zapasów udało się we flagowym szyldzie grupy - w CCC. Redukcja zapasów wyniosła tam prawie pół miliarda złotych. Kolejne setki milionów firma planuje uwolnić w innych swoich szyldach - eobuwie.pl i Modivo.

Grupa CCC mocno wzięła się za redukcję zapasów. Udało się to w imponujący sposób w szyldzie CCC, który przy wzroście przychodu o 21 proc. zredukował zapas o 32 proc. Za tymi procentami kryją się konkretne kwoty – mówimy o redukcji zapasów o 480 mln zł! Jak udało się to zrobić?

- Stoi za tym - bardzo konsekwentnie realizowany przez ostatnie dwa lata - kompleksowy program przyspieszenia rotacji. Począwszy od dopracowania procesu planowania zakupów, scenariuszowych prognoz sprzedaży, poprzez całościowe zarządzanie łańcuchem dostaw, podnoszenie doskonałości operacyjnej aż na analizie i poprawie miksu produktowego w poszczególnych kanałach skończywszy. Kluczowym elementem wspomnianego programu była i jest bardzo intensywna praca nad jakością i poprawą prognoz sprzedaży oraz planu zakupowego.

Kolejnym istotnym komponentem stało się przyspieszenie reakcji i dostosowanie zakupów do zmian na rynku. Wiadomo, że obecnie jedyną stałą pozostaje zmienność, której w ostatnich latach - zwłaszcza w branży retail - nie brakuje. Dlatego musieliśmy poprawić tu naszą elastyczność, dostosować się do zmienności rynku.

Z tym wiązało się udoskonalenie procesów wokół kalendarza handlowego, w którym znalazły się takie składowe, jak budowa nowego rozkładu wejść zapasu i sprzedaży kolekcji - tak, by dopasować się do momentów intensyfikacji sprzedaży. Co ważne: nie zmniejszamy zapasu w sklepach, ale optymalizujemy operacje i towar w magazynach. Ujednoliciliśmy także stocki online i offline.

Kolejnym obszarem, który poprawiliśmy, jest doskonałość operacyjna i zarządzanie czasem dostaw. Skrócenie go o każdy pojedynczy dzień to ok. 5-6 mln zł w zapasie mniej.

To wszystko to oczywiście pewnie nie więcej niż 20 proc. podjętych w ciągu ostatnich 2 lat działań w ramach kompleksowego programu obniżenia rotacji. Ale dzięki temu mamy obecnie o ok. pół miliarda zapasu mniej i efektywniej nim zarządzamy.

Pomimo ciężkiego otoczenia biznesowego w CCC marże idą w górę

Czy ta odrobiona lekcja pozwoli w przyszłości utrzymać zapasy na niskim poziomie?

- Tak, pod hasłem "odrobieniem lekcja" kryje się bowiem realizacja wspomnianego kompleksowego, kilkuletniego programu oraz wystandaryzowane procesy, które dzisiaj pozwalają nam, osiągać świetne rezultaty.

Pomimo tak ciężkiego otoczenia biznesowego w całym 2022 roku w szyldzie CCC podnosimy marże brutto - to prawie niespotykane na szerokim rynku. Nie byłoby to możliwe bez inwestycji, które wdrażamy konsekwentnie od 2018 roku.

Wypracowany model z pewnością pozwoli nam na dużą stabilność w dziedzinie zapasów - tak, aby planowanym przez nas dwucyfrowym wzrostom sprzedaży, nie towarzyszył wzrost wartości zapasów w magazynach - co jest ważnym wskaźnikiem efektywności procesowej i kapitałowej grupy. Myślę, że z perspektywy średniorocznego poziomu zapasów, w samym tylko szyldzie CCC uda nam się jeszcze uwolnić, poprzez dalszą redukcję, kolejne 80-100 mln zł. Powtarzam: patrząc na średnioroczne wartości, ponieważ immanentną cechą tego biznesu jest sezonowa zmienność poziomu zatowarowania.

Co więcej, te doświadczenia chcemy przełożyć również na inne nasze szyldy – HalfPrice a przede wszystkim Modivo i eobuwie.pl. Tam tę pracę już zaczęliśmy, ale jej efekty dopiero przed nami.

Jakiej skali redukcja zapasów w tych szyldach jest możliwa?

- W eobuwie.pl i Modivo widać potencjał do zmniejszenia poziomu zapasów, przy naszych założeniach przychodowych, o jakieś 300-400 mln zł. Pomagać tutaj będą doświadczenia z programu redukcji zapasu przeprowadzonego w CCC.

Jeśli chodzi o HalfPrice, który przez kolejne lata będzie rósł najbardziej dynamicznie, sytuacja jest trochę inna. Będziemy dążyć, by przy istotnie rosnących przychodach (a ambicje tu mamy duże) poziom zapasów pozostał na możliwie niezmiennym poziomie.

Omnichannel, czyli wielokanałowość się napędza wzrosty sprzedaży

Mówiąc o przyrostach sprzedaży… CCC zanotowało w ostatnim kwartale 26-procentowy wzrost sprzedaży z m2. Jaki udział miał w tym wzroście kanał online, jaki sieć stacjonarnych sklepów?

- Za 2/3 udziału w tym wzroście odpowiada e-commerce, a za 1/3 - sklepy stacjonarne CCC. Przy tym dla nas te dwa kanały są nierozerwalnie połączone. Myślę, że żaden z nich nie pokazałby takiej dynamiki wzrostów, gdyby nie był powiązany z drugim.

Sklepy stacjonarne i kanały e-commerce wzajemnie się bardzo pozytywnie sprzęgają i właśnie dzięki temu ósmy kwartał z rzędu odnotowaliśmy wzrost sprzedaży z m2 (rok do roku) w CCC do historycznie najwyższego poziomu. I liczymy na dalsze wzrosty.

Udało nam się zbudować bardzo nowoczesny model sprzedaży. W 2019 r. jeszcze w ogóle nie mieliśmy e-commerce, a w 2022 r. staliśmy się liderem omnichannelowości.

Nie chciałbym, żeby zabrzmiało to buńczucznie, ale naprawdę w tym zakresie mamy czym się pochwalić na polskim i europejskim rynku. Stosujemy wiele rozwiązań, które bardzo mocno nas wyróżniają i pozwalają osiągać takie wzrosty sprzedaży.

Przykładem tej omnichannelowości są także hybrydowe sklepy, które łączą dwa światy - sprzedaży internetowej i stacjonarnej. Jak ten format się sprawdza?

- W naszym ekosystemie mamy dwa typy hybrydowych sklepów. Pierwszym są stacjonarne sklepy eobuwie.pl, które - jak pokazują wyniki i rosnąca sprzedaż - sprawdziły się świetnie i są dochodowe. Wejście internetowego sklepu do stacjonarnej sprzedaży się zdecydowanie powiodło.

Drugim typem hybryd są sklepy CCC, w których wydzielono strefy eobuwie.pl - i oba te szyldy działają na tej samej powierzchni handlowej. Efekty tego połączenia są bardzo dobre. Tworzone w ten sposób huby obuwnicze wzmacniają ruch kliencki i owocują wyższymi przychodami przy mniejszym poziomie zatowarowania. Koncept jest relatywnie świeży, ma dopiero 4 miesiące, ale jego wyniki są więcej niż obiecujące.

Jak zatem CCC będzie rozwiać swoją sieć sklepów stacjonarnych po optymalizacji w minionych miesiącach? Jaki udział w niej będą miały właśnie te hybrydy?

- W naszym przekonaniu wielkość sieci CCC jest obecnie optymalna. Oczywiście naturalnym elementem prowadzenia tego biznesu pozostają optymalizacje, dopasowywanie wielkości, relokacje – zależy nam aby nieustannie być w najlepszych miejscach – ale netto w tym roku otworzymy maksymalnie 10 sklepów.

Znacznie ważniejsza jest dla nas teraz - wspomniana już - cyfryzacja sklepów i spięcie ich z całym naszym omnichannelowym ekosystemem. W ten sposób chcemy podnosić sprzedaż z m2, co - w powiązaniu z wysoką dyscypliną kosztową - pozwala sukcesywnie podnosić rentowność CCC.

Po dodaniu do tego omawianej na początku efektywności kapitałowej i rotacji zapasów oraz wysokiej dyscypliny kosztowej (rok do roku spadek kosztów o 3 proc.), ten szyld będzie bardziej pozytywnie kontrybuował do wyników całej Grupy w 2023 r.

Jeśli chodzi o dodawanie do stacjonarnych sklepów rozwiązań omnichannelowych, m.in. właśnie poprzez otwieranie stref eobuwie.pl, to - w zależności od tego, jak ten koncept się przyjmie - planujemy kilkadziesiąt, może nawet więcej takich otwarć. Tego rodzaju huby obuwnicze to ciekawe rozwiązanie dla klientów.

We wzrostach sprzedaży solidny udział miała aplikacja CCC. Czy planowane są nowe jej wersje?

- Nasza aplikacja cały czas jest ważnym kanałem sprzedaży - pozwala nam bardzo dobrze komunikować się z klientem. Obserwujemy, że prawie połowa naszych konsumentów przed dokonaniem zakupów w sieci stacjonarnej weryfikuje ofertę właśnie w aplikacji. To obecnie dwa połączone światy; sklep jest przedłużeniem aplikacji, a aplikacja - przedłużeniem sklepu. Te światy muszą współgrać.

Dziś, zaledwie 3 lata od uruchomienia e-commerce, mamy 11 mln samych pobrań aplikacji i ok. 40-50 proc. sprzedaży online pochodzi właśnie z tego kanału.

CCC koncentruje się są na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej

Rozmawiając o rozwoju sieci sprzedaży, muszę zapytać o plany ekspansji zagranicznej CCC…

- Konsekwentnie od 2019 r. koncentrujemy się na tych rynkach, na których jesteśmy obecni. Europa Środkowo-Wschodnia pozostaje z perspektywy liczby i siły konsumenta wystarczająco dużym rynkiem, by zapewnić optymalną dochodowość biznesu; tu jesteśmy rozpoznawalni i mamy swoje kluczowe przewagi. Dlatego cały czas intensyfikujemy i optymalizujemy naszą obecność w CEE.

Na czym polega ta optymalizacja?

- Mam na myśli chociażby przejęcie franczyzy w krajach bałtyckich. W państwach krajach, w których natomiast nie mamy jeszcze dzisiaj sprzedaży online, konsekwentnie cyfryzujemy sprzedaż, by to uzupełnić.

Warto także dodać, że w kontekście dalszego, konsekwentnego wzrostu sprzedaży/m2 CCC, największy potencjał widzimy właśnie w rynkach zagranicznych.

CCC gotowe, by nawet przy słabszym rynku osiągnąć na nim jeszcze więcej

Zgodnie z przyjętą strategią CCC - jako cała grupa, łącząca w sobie zarówno szyld CCC, jak i Modivo, i Halfprice - mocno stawia na modę. Czy to oznacza także zmiany dla najstarszego, obuwniczego szyldu CCC?

- Każda nasza linia biznesowa ma swoją historię. CCC jest i pozostanie obuwnicze. Jednak to właśnie te dwie pozostałe linie biznesowe będą teraz najszybciej rosnąć. W przypadku Modivo mówimy o przyrostach rzędu 70 proc., a w przypadku Halfprice – 130 proc. Dlatego siłą rzeczy będziemy stawać się coraz bardziej modowi.

Zgodnie z naszą strategią w okolicach 2025 r., co najmniej 1/3 naszej sprzedaży to będą inne kategorie niż obuwie (obecnie stanowią one ok ¼ asortymentu). Taka dywersyfikacja daje nam większą odporność na sezonowość w branży obuwniczej, ale przede wszystkim otwiera przed nami dużo większy rynek (rynek odzieżowy jest 4-5 razy większy niż obuwniczy) i potencjał dalszego wzrostu.

Mówiąc o 2025 r.: jakie prognozy CCC widzi dla rynku obuwia w regionie?

- Jeżeli chodzi rynek obuwniczy, jest on obecnie pod istotnym wpływem osłabienia siły nabywczej konsumenta. Prognozy mówią, że będzie wciąż rósł, ale nie liczbą transakcji, ale cenami, które przez inflację są coraz wyższe. Ta sytuacja ma szansę istotnie się odmienić dopiero w przyszłym roku.

W takim otoczeniu wierzymy w siłę naszego modelu omnichannelowego. Nie ma też dzisiaj na rynku obuwniczym gracza, który oferowałby tak dobre przełożenie jakości do ceny, jak my. Mając świadomość, jak głęboką transformację produktową i brandingową przeszliśmy przez ostatnie 3 lata, ile wysiłku i inwestycji w to włożyliśmy, liczymy, że będziemy rosnąć szybciej niż ten rynek – tak jak w ostatnich trzech latach.

Czyli w te trudne czasy CCC wkracza odchudzone i sprawniejsze, gotowe by rosnąć szybciej niż rynek?

- Doszlifowaliśmy bardzo mocno cyfrowy model sprzedaży. Z bardzo dobrym miksem produktowym we wszystkich kategoriach jesteśmy gotowi, by - nawet przy słabszym rynku - osiągnąć na nim jeszcze więcej.

Jesteśmy już za "górką inwestycyjną", po zbudowaniu wszystkich potrzebnych kompetencji, by utrzymywać wzrost przychodów i marż, co przy zachowaniu wysokiej dyscypliny kosztowej i efektywności kapitałowej da nam bardzo pozytywne wyniki.

