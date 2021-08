Modowa grupa z nowymi kolekcjami i nową strategią

Grupa VRG, do której należą takie marki, jak Vistula, Bytom, Wólczanka, Deni Cler Milano i W.Kruk, szykuje się do nowego sezonu jesień/zima. Cieniem na prognozach na II półrocze kładzie się jednak widmo kolejnej fali pandemii. Wyzwaniem jest także sytuacja w transporcie morskim, w którym ceny frachtu biją kolejne rekordy. To mogą odczuć klienci.

Nowa strategia już wkrótce

Nowe kolekcje

Widmo koronawirusa

Narzędziem od realizacji tego celu, jakim jest poprawa wyniku finansowego rok do roku, ma być także nowa strategia grupy kapitałowej VRG.- Obecnie zarząd finalizuje prace nad tym dokumentem. W przeciągu najbliższych kliku tygodni zostanie on poddany konsultacji w ramach rady nadzorczej. Strategia ma zostać przyjęta pod koniec III kwartału, dlatego myślę, że rynek pozna ją pod koniec września - zdradza Radosław Jakociuk.Na razie jednak modowa grupa szykuje się do nowego sezonu jesień/zima. O ile dla segmentu jubilerskiego Grupy VRG zmiany sezonów nie mają takiego znaczenia, o tyle odzieżowe marki szykują się do startu nowych kolekcji.- Tradycyjnie wejście kolekcji jesień/zima rozpoczyna się w połowie sierpnia, czyli już teraz. Natomiast skumulowany moment zmiany asortymentu nastąpi we wrześniu, wtedy klienci w naszych sklepach zastaną już całkowicie nową odsłonę jesienno-zimowej kolekcji - wyjaśnia Radosław Jakociuk.W kończącym się sezonie wyprzedaży, aby ograniczyć zjawisko ubytku marży, Grupa VRG wprowadziła do swoich sklepów kolekcje kapsułowe. Vistula wystartowała z kolekcją David Bowie By Vistula, a Bytom podjął współpracę z Muzeum Historycznym w Sanoku - i tak powstała kolekcja Beksińskiego, oparta na pracach malarskich znanego artysty.- Z pierwszych wyników sprzedaży jesteśmy bardzo zadowoleni. Zainteresowanie klientów pokazuje, że był to dobry kierunek - ocenia Radosław Jakociuk.Segment jubilerski, czyli marka W.Kruk, na jesień zaplanowała start nowej kampanii marketingowej; pojawi się także nowa kolekcja ambasadorska. Kluczowym jednak momentem dla tej części biznesu Grupy VRG pozostaje grudzień i szczyt zakupów świątecznych.- W tym roku jesteśmy bardzo dobrze przygotowani do tego sezonu, udało się mocno przyspieszyć procesy logistyczne. Ogólnie ten rok dla segmentu jubilerskiego zapowiada się doskonale. Wszystko wskazuje, że będzie on jednym z najlepszych w historii - dodaje wiceprezes VRG.Dobre nastroje w modowej grupie mogą jednak popsuć czynniki niezależne, takie jak kolejna fala pandemii, której nadejście prognozuje się właśnie na jesień. Globalne marki, których łańcuchy dostaw sięgają Azji, już odczuwają skutki kolejnych lockdownów w takich państwach, jak Wietnam czy Bangladesz. Czy dla marek VRG kłopoty w Azji mogą być zagrożeniem?Czytaj także: Koronawirus znów wstrzymuje fabryki. Kłopoty globalnych gigantów - Obecnie trudno jest o jednoznaczną odpowiedź na takie pytanie... Musimy pamiętać, że nasi dostawcy to nie tylko Azja, ale również Polska, inne kraje europejskie czy takie państwa jak Egipt, gdzie jeszcze żadnych perturbacji w związku z ponownymi lockdownami nie ma. Ponadto jeśli mówimy o nadchodzącym sezonie jesień/zima 2021, to tutaj takiego zagrożenia nie widać. Część kolekcji albo już jest dostarczona, albo jest w drodze. A zatem, ten impas lockdownu, który miałyby się w ciągu najbliższych tygodni pojawić, dla tej kolekcji zagrożeniem nie będzie - tłumaczy Michał Zimnicki, który w VRG nadzoruje również pion logistyki.Obecnie większym wyzwaniem jest sytuacja w transporcie morskim, w którym ceny frachtu biją kolejne rekordy.- Musimy się mierzyć z rosnącymi kosztami transportu - tak jak wszyscy dostawcy. Można oczywiście analizować alternatywne metody transportu, jak np. transport kolejowy, ale ten wciąż jest mało konkurencyjny cenowo w porównaniu do morskiego - tłumaczy wiceprezes VRG ds. finansowych.To złe wiadomości dla klientów: mogą dostrzec odbicie galopujących cen frachtu w cenach produktów, które będą chcieli kupić.- W obliczu nierównowagi podaży i popytu w transporcie kontenerowym jedynym obecnie rozwiązaniem dla całej naszej branży pozostaje przeniesienie przynajmniej części tych kosztów na finalny koszt produktu - przyznaje Michał Zimnicki.