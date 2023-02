Monnari poprawiło przychody

Notowana na warszawskim parkiecie odzieżowa spółka Monnari zwiększyła w 2022 roku przychody o prawie 25 procent w ujęciu rok do roku.

Z szacunkowych danych finansowych wynika, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży Monnari w czwartym kwartale 2022 roku wyniosły ok. 93,5 mln zł, więcej o 11,7 proc. w ujęciu rok do roku. W całym 2022 roku grupa Monnari wypracowała przychody w wysokości 288,4 mln zł, co oznacza wzrost o 24,5 proc. w stosunku do 2021 roku.

Marża brutto na sprzedaży w czwartym kwartale 2022 roku wyniosła 58,6 proc., w porównaniu do 58,2 proc. w analogicznym okresie 2021 roku. W całym 2022 roku grupa Monnari osiągnęła marżę brutto na sprzedaży w wysokości 57,3 proc., oznacza wzrost o 2,6 pkt. proc. w stosunku do 2021 roku, kiedy to wyniosła 54,7 proc.

Na koniec 2022 roku grupa Monnari posiadała 244 salony sprzedaży o całkowitej powierzchni ok. 50,7 tys. m2, co oznacza wzrost powierzchni o ok. 19,3 proc. i wzrost liczby salonów o 43 w porównaniu do 2021 roku.

Kapitalizacja Monnari na GPW wynosi 145 mln zł, od początku roku kurs spadł o ponad 5,5 proc. W akcjonariacie spółki największy udział ma Mirosław Misztal (31,3 proc. akcji).

