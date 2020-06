Monnari Trade rozwojem e-commerce odpowiada na kryzys

W pierwszym kwartale 2020 roku przychody Monnari Trade obniżyły się o 7,7 proc. do 53,8 mln zł. Monnari ma w planach rozwój kanału e-commerce i sieci franczyzowej. Spółka kontynuuje działania zmierzające do ograniczania kosztów i dostosowania się do funkcjonowania w nowych warunkach rynkowych.