Monnari wraca do wyników sprzedażowych sprzed pandemii

Firma odzieżowa Monnari, mimo trudności związanych z kryzysem gospodarczym i wojną na Ukrainie, wraca do wyników sprzed pandemii COVID-19. W całym 2022 roku przychody firmy ze sprzedaży towarów wyniosły 283 mln zł i były wyższe o 2 proc. wobec ostatniego przed pandemią roku 2019.

Monnari Trade to polskie przedsiębiorstwo handlu detalicznego z siedzibą w Łodzi, notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, zajmujące się głównie projektowaniem i sprzedażą odzieży damskiej. Odzież sprzedawana pod marka Monnari jest produkowana przez zewnętrzne podmioty.

Monnari odrabia straty i osiąga lepsze wyniki niż przed pandemią Covid 19

Firmy poinformowała, że na jej wyniki w 2022 r. bardzo negatywnie przełożyły się konsekwencje wojny na Ukrainie, deprecjacja złotówki oraz galopująca inflacji.

W skali makro nastąpił natomiast wzrost wynagrodzeń i PKB w Polsce, co przełożyło się na polepszenie koniunktury i zwiększenie konsumpcji.

Rok 2022 był pierwszym, w którym wszystkie sklepy działały już stacjonarnie. Przychody spółki wróciły do wyników sprzed pandemii. W całym 2022 roku przychody firmy ze sprzedaży towarów wyniosły 283 545 tys. zł i były wyższe o 2 proc. wobec ostatniego przed pandemią roku 2019, kiedy spółka osiągnęła 278 208 tys. złotych.

Monnari nie zakłada wypłaty dywidendy akcjonariuszom w tym roku

- Monnari nie zakłada wypłaty dywidendy w tym roku - stwierdził przedstawiciel firmy w trakcie konferencji prezentującej wyniki firmy za 2022 rok.

Przychody netto ze sprzedaży wyniosły 287 730 tys. złotych w 2022 roku i były o ok. 24 proc. wyższe niż w roku 2021, kiedy wyniosły 231 600. Z kolei zysk netto w 2022 roku wzrósł o 210 proc. w stosunku do 2021 roku z 18 480 tys. zł do 57 443.

Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne (SG&A) wyniosły 144 196 i były o ok. 25 proc. wyższe niż w 2021 roku, kiedy wyniosły 115 076.

- EBITDA (zysk operacyjny przedsiębiorstwa przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych zobowiązań oprocentowanych, podatków, amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz amortyzacji rzeczowych aktywów trwałych - przyp. red.) grupy za 2022 rok wyniosła 36 mln zł, natomiast rentowność EBITDA utrzymała podobny poziom 12,5 proc. - czytamy w informacji spółki.

