Najmłodsza marka CCC szykuje kolejną niespodziankę. Tak się buduje off-price po polsku

Najmłodsza marka grupy CCC, sieć sklepów HalfPrice, przygotowuje się do otwarcia kolejnego piętra w swoim flagowym sklepie w Warszawie. Przy Marszałkowskiej powstanie prawdziwy dom handlowy jednej marki - tak jak na ulicach handlowych Londynu czy Nowego Jorku. - Dopiero zaczynamy podbój świata off-price - zapowiada w rozmowie z WNP.PL wiceprezes zarządu HalfPrice ds. sprzedaży Joanna Czyżewska.

Sieć HalfPrice właśnie obchodziła pierwsze urodziny. W rok otworzyła 67 sklepów stacjonarnych na 7 rynkach i sklep online, w których markowe produkty można kupić znacznie taniej.

W jaki sposób luksusowe marki w takich cenach trafiają na półki polskich sklepów, mówi w rozmowie z WNP.PL Joanna Czyżewska.

- Musimy bardzo szybko rosnąć, by móc osiągnąć skalę, która pozwoli nam negocjować jeszcze lepsze oferty dla naszych klientów - stwierdza wiceprezes zarządu HalfPrice ds. sprzedaży.

Rok temu HalfPrice zadebiutował na polskim rynku, otwierając pierwsze sklepy w modelu off-price. Dziś ma już 67 sklepów stacjonarnych na 7 rynkach i sklep online. W rok wasze sklepy odwiedziło 16,2 mln klientów. Kim są wasi klienci, którzy przekonali się do stosunkowo nieznanego w Polsce formatu off-price?

- W HalfPrice kupują wszyscy. Nasza oferta jest skrojona pod każdego "bargain huntera", czyli łowcę okazji, bez względu na wiek czy płeć.

Mamy klientów, którzy są totalnymi "smart shopperami", którzy trafiają do nas po to, by kupić marki premium w bardzo dobrej cenie. Trafiają do nas też ludzie, którzy są modowymi "freakami", dla których najważniejsza jest unikalność. Jest też bardzo duża grupa osób, które są nastawione przede wszystkim na atrakcyjne ceny. W ten sposób ubierają się u nas całe rodziny i nie tylko ubierają, bo kupują też sprzęt sportowy, wyposażenie wnętrz…

Skąd zatem biorą się te atrakcyjne ceny? Jak udaje się ściągnąć marki premium i sprzedawać je znacznie taniej?

- To jest właśnie najważniejsza część konceptu off-price. Mówimy, że jesteśmy sklepem dla łowców i łowczyń okazji, a tak naprawdę sami jesteśmy łowcami okazji.

Cały ten bargain czy treasure hunting zaczyna się już na poziomie działu zakupów. Zadaniem naszych kupców jest wyszukiwanie ofert, utrzymywanie bardzo dobrych relacji z dostawcami i negocjowanie z nimi najlepszych cen. Muszą przy tym robić to bardzo szybko, bo cały ten biznes taki jest. Trzeba szybko podejmować decyzję, by złapać ofertę zanim zniknie z rynku.

I właśnie te okazje, złowione przez naszych kupców, spływają do sklepów, by mogli polować na nie nasi klienci.

Jak duży jest ten zespół "łowców okazji"?

- Dział zakupów jest strategiczną częścią naszej firmy, dlatego nie chciałabym zdradzać zbyt wielu szczegółów z tej naszej firmowej kuchni. To jest nasza największa przewaga, bo dzięki dobrym kupcom, którzy potrafią „wywęszyć” oferty, jesteśmy w stanie zapewnić klientom najlepszej jakości markowe produkty, zawsze do 80 proc. taniej.

Mogę powiedzieć, że od startu HalfPrice wielkość naszego działu zakupów systematycznie rośnie i jest to zespół, który na pewno będziemy wzmacniać.

Gdzie zatem "węszą" wasi kupcy? Innymi słowy, jak i skąd luksusowe marki trafiają na półki polskich sklepów?

- Tu także nie ograniczamy się w żaden sposób – rozmawiamy ze wszystkimi, w kraju, zagranicą, bezpośrednio z markami czy ich pośrednikami.

Najłatwiej kupuje się w Europie, bo na wspólnym rynku jest zdecydowanie mniej problemów formalnych, ale sporo ofert ściągamy także spoza Europy, nawet z bardzo daleka. W miarę jak będzie rósł dział zakupów, będziemy zapewne wychodzić na coraz dalsze rynki, by móc rozszerzać jeszcze bardziej nasze możliwości.

Tak naprawdę dopiero zaczynamy podbój tego świata off-price i w porównaniu do gigantów rynku, głównie amerykańskich, skala naszego działania jest jak na razie skromna. A skala w tej branży ma największe znaczenie.

Dlatego musimy bardzo szybko rosnąć, by móc osiągnąć skalę, która pozwoli nam negocjować jeszcze lepsze oferty dla naszych klientów.

Ile marek składa się teraz na waszą ofertę?

- Mówimy, że ponad 1000, choć tak naprawdę ta liczba nie ma dla nas dużego znaczenia. Tym właśnie format off-price różni się od tradycyjnego modelu full-price, w którym buduje się określone portfolio marek.

My sprzedajemy wszystkie marki z różnych kategorii. Kupując ofertę, koncentrujemy się na Fashion Quality Brand Price (z ang. moda, jakość, marka, cena - przyp. red.), dbając, by przynajmniej trzy z tych kryteriów były spełnione. Liczba marek zmienia się jak w kalejdoskopie.

Jak jest w modelu off-price z tą jakością? Pojawiają się opinie, że atrakcyjne ceny to głównie wynik sprowadzania towarów II kategorii…

- W HalfPrice mamy tylko towar pierwszej kategorii. Gdybyśmy jednak nawet mieli towar II kategorii, to byłby on odpowiednio oznaczony, bo nie moglibyśmy sprzedawać takich produktów bez informowania klienta.

Okazje, czyli atrakcyjne ceny wynikają z modelu naszego konceptu. Jeśli towar nie rotuje, to znaczy, że nie znalazł jeszcze swojego łowcy. Wtedy jeszcze bardziej uatrakcyjniamy cenę i albo ktoś go wtedy pokocha, albo dalej zwiększamy poziom korzyści, aż się sprzeda.

W sieci HalfPrice ma być 100 sklepów do końca tego roku. Czy ten plan jest aktualny?

- W tej chwili bardzo mocno stawiamy na ekspansję za granicą. Bardzo wierzymy w nowe rynki, bo jesteśmy na nich pionierami modelu off-price. Dbamy jednocześnie o polski rynek – to tu jesteśmy dziś najbardziej obecni.

100 sklepów będzie na pewno do końca roku w naszej sieci na siedmiu rynkach, na których teraz działamy.

Czym różnią się zagraniczne rynki od polskiego?

- Ciężko porównywać austriacki rynek z chorwackim czy słoweńskim, one się bardzo różnią, jednak to, co je łączy, to konieczność pracy u podstaw. Trzeba klientom przedstawić ten koncept i zbudować świadomość, w jaki sposób się kupuje w modelu off-price. W Polsce ta praca była już wykonana i od pierwszego dnia klienci wiedzieli, jak polować na okazje. Na rynkach zagranicznych wygląda to inaczej. Klienci podchodzą do samego konceptu z pewnym niedowierzaniem. Ale już nasza w tym głowa, żeby skutecznie zaprosić ich do świata HalfPrice.

Ruszyliście też ze sklepem internetowym. Jakie są wyniki sprzedaży online?

- Wzrosty są bardzo duże. Od startu, czyli od grudnia 2021 roku, klienci złożyli już 50 tysięcy zamówień online. Cieszymy się bardzo dużym zainteresowaniem klientów, zwłaszcza że jest to nowość. Robienie sklepu internetowego w modelu off-price jest bardzo trudne, udało się to niewielu graczom, praktycznie tylko w Stanach Zjednoczonych, na których się zresztą wzorowaliśmy.

Z czego wynika ta trudność?

- Ze specyfiki modelu off-price, w którym zamawia się i sprzedaje małe partie towarów, praktycznie pojedyncze sztuki. Nie jest to łatwe w internecie, dlatego nie wszyscy to robią.

My, jako część Grupy CCC, mogliśmy skorzystać z jej narzędzi i kompetencji, żeby ten e-commerce uruchomić i jest to w tej chwili bardzo duże koło napędowe tego konceptu. Udział sprzedaży online w szyldzie HalfPrice stale rośnie – z początkowych 2 proc. do obecnych 6-10 proc.

Ta specyfika modelu off-price utrudnia nie tylko e-commerce. Co z logistyką?

- Korzystamy z różnych synergii w ramach Grupy, logistyka jest jednym z takich obszarów. Nasz magazyn jest zlokalizowany w Polkowicach - tam, skąd wychodzą m.in. wysyłki e-commerce CCC.

Jednak nawet pomimo tych synergii, to było duże wyzwanie dla całej Grupy, bo logistyka w off-price jest zupełnie inna niż w full-price. Nie operujemy zamawianymi z wyprzedzeniem produktami, których określoną ilość transportujemy z punktu A do punktu B. W off-price towar kupowany jest jednego dnia, a tydzień później wjeżdża do magazynu. Nawet opakowania są wyzwaniem, bo o ile w przypadku butów mamy do czynienia z ustandaryzowanymi pudełkami, to przy tak wielu kategoriach produktów – od odzieży, przez obuwie, po wyposażenie domu – mówimy o zupełnie innych i różnych gabarytach.

Off-price jest treningiem elastyczności, ta różnorodność produktów była swoistym sprawdzianem dla logistyki Grupy CCC, który dzięki współpracy i synergiom zdaliśmy. Teraz tylko te oceny systematycznie poprawiamy.

Wspomniała pani o różnorodności kategorii. Czy tu HalfPrice szykuje jakieś nowości?

- Odzież, obuwie, wyposażenie domu, zabawki, akcesoria… Z głównych kategorii mamy wszystko, teraz będziemy pogłębiać ofertę w każdej z nich. Przykładowo, w segmencie wyposażenia domu będziemy myśleć o gabarytowych produktach, czyli meblach.

Dział Home nie był od początku dla nas priorytetem, ale teraz będziemy bardzo mocno go rozszerzać.

Przygotowujemy się właśnie do otwarcia kolejnego piętra w naszym sklepie na Marszałkowskiej w Warszawie, które będzie przeznaczone właśnie na dział Home. Po jego otwarciu flagowy sklep HalfPrice będzie zajmował łącznie 3 kondygnacje, a jego powierzchnia wzrośnie z obecnych 2800 metrów do 3800 metrów.

To będzie już prawdziwy dom handlowy pod szyldem HalfPrice. Kojarzymy takie z ulic handlowych Londynu czy Nowego Jorku. W dobie pocovidowej optymalizacji powierzchni handlowych nie boicie się takich rozmiarów sklepów?

- Nie boimy się dużych rozmiarów sklepów. One muszą być duże, by robić odpowiednie wrażenie. Muszą dawać poczucie niekończącej się oferty, niezliczonej ilości kategorii, marek i okazji. Tak, by klient mógł się wręcz w nich zgubić i… wrócić do nas po więcej.

W Stanach Zjednoczonych, które są mekką off-price'u, te sklepy mają od 3 do 5 tys. m kw.

A propos amerykańskich gigantów off-price. W Polsce musicie konkurować z jednym z nich – TK Maxx, który otworzył tutaj właśnie 50. sklep. Jak wygląda wasza rywalizacja?

- Szanujemy naszą konkurencję. TJX, do którego należy TK Maxx, to prekursor konceptu off-price. Jednak nie koncentrujemy się na ich działaniach, a na własnych. Na rynku jest wystarczająco dużo miejsca dla wszystkich, zwłaszcza w modelu off-price, bo klienci poszukują w tych czasach okazji do tzw. smart shoppingu.

Chcemy wnieść naszą świeżość w ten koncept, zaproponować nasz customer experience, który klienci pokochają. Nasze sklepy są jasne, wesołe, klienci dobrze się w nich czują i dlatego do nas wracają. To jest teraz dla nas najważniejsze.

