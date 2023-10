Największa polska firma modowa nie zatrzymuje się. Tak chce podbić Europę

800 mln zł na inwestycje w sieć sprzedaży i ponad 500 sklepów w samej tylko Europie Południowej oraz sklep online w Bośni i Hercegowinie - taki plan na ten rok ma największa polska firma odzieżowa LPP.

Po debiucie Reserved, flagowej marki LPP w Mediolanie, widać zainteresowanie polską modą na włoskim rynku, mówi w rozmowie z WNP.PL Przemysław Mitraszewski, dyrektor ds. relacji zewnętrznych, pełnomocnik zarządu LPP.

W tym roku gdańska firma planuje także powiększyć swoją sieć salonów, koncentrując się na Europie Południowej, gdzie do końca roku działać będzie ponad 500 sklepów. O Polsce LPP też nie zapomina.

Ekspansji sieci sprzedaży towarzyszyć muszą inwestycje w logistykę. Już za moment w IV kwartale bieżącego roku uruchomimy centrum dystrybucyjne w Rumunii – podkreśla Przemysław Mitraszewski.

Największa polska firma odzieżowa LPP, do której należą takie marki jak Reserved, Mohito, Cropp, Sinsay i House, we wrześniu zadebiutowała ze swoją flagową marką we Włoszech i to od razu w stolicy mody, jak nazywany bywa Mediolan. To tam, przy prestiżowej ulicy handlowej Vittorio Emanuele II pojawił się szyld Reserved.

Podbój włoskiego rynku poprzedziły jednak solidne przygotowania.

- Włochy to kolebka mody, dlatego chcieliśmy już wcześniej poznać potrzeby klientów. Już w 2019 r. rozpoczęliśmy tam sprzedaż online. W grudniu 2022 r. weszliśmy do tego kraju z marką Sinsay. 15 września tego roku na głównej ulicy handlowej Vittorio Emanuele II w Mediolanie otworzyliśmy sklep Reserved, a w planach mamy również przedstawienie włoskiemu klientowi marki Mohito – mówi Przemysław Mitraszewski, dyrektor ds. relacji zewnętrznych, pełnomocnik zarządu LPP.

Jak dodaje, widoczne jest spore zainteresowanie obecnością polskiej marki na włoskim rynku, zarówno ze strony mediów, jak i klientów, jednak na podsumowania jeszcze za wcześnie.

- Pierwsze jaskółki wiosny nie czynią. To jest kolebka mody i bardzo wymagający rynek, dlatego też staramy się przygotowywać specjalne kolekcje na Mediolan i mam nadzieję, że to będzie udany debiut – dodaje nasz rozmówca.

Zobacz całą rozmowę z Przemysławem Mitraszewskim, dyrektorem ds. relacji zewnętrznych, pełnomocnikiem zarządu LPP:

Włochy to jeden z rynków, który ma zastąpić LPP rynek rosyjski, z którego polska firma wycofała się po wybuchu wojny na Ukrainie, ale nie jedyny.

- Zmieniła się strategia biznesowa firmy, z kierunku na Wschód orientujemy się teraz na Europę Południową i Zachodnią. Rumunia, Bułgaria, Serbia, Grecja i Włochy - to tam koncentrujemy obecnie naszą uwagę. Na inwestycje w rozwój całej sieci stacjonarnej przeznaczymy w tym roku 800 mln zł, w regionie SEE planujemy mieć ponad 500 salonów, a poza siecią stacjonarną w planach jest także sklep online w Bośni i Hercegowinie – wylicza Przemysław Mitraszewski.

Ponad połowa przychodów LPP już pochodzi zza granicy, ale firma nie zapomina o krajowym rynku

Obecnie już ok. 58 proc. przychodów LPP pochodzi z zagranicy i firma zakłada, że ten udział będzie nadal stopniowo rósł, co nie oznacza jednak, że potencjał do rozwoju na krajowym rynku został już wyczerpany.

- Nie zapominamy o Polsce, wręcz przeciwnie, mogę powiedzieć, że tylko w II kwartale tego roku przyrost powierzchni handlowej w sklepach stacjonarnych wyniósł 15 proc. W kolejnym roku ma to być 12 proc., a w 2025 r. ok. 7 proc. Jak widać wciąż jest jeszcze potencjał w polskim rynku – podkreśla nasz rozmówca.

Inwestycje w logistykę pozwalają na zagraniczną ekspansję LPP

Rozwój sieci sprzedaży, reorientacja kierunku ekspansji na Europę Zachodnią i Południową, to także dla LPP rewolucja w logistyce. Firma wydzieliła ze swoich struktur wyspecjalizowaną w operacjach logistycznych spółkę LPP Logistics, postawiła też na decentralizację i rozbudowę sieci logistycznej bliżej rynków, na których sprzedają się ubrania LPP. Ponad 2 lata temu powstało Fulfillment Center na Słowacji, obecnie trwa rozbudowa istniejących obiektów o nowe przestrzenie magazynowe. Kluczowa dla LPP jest inwestycja w Rumunii, która pozwoli na zaopatrywanie rynków Europy Południowej, gdzie firma planuje ekspansję.

- Już za moment w IV kwartale bieżącego roku uruchomimy Centrum Dystrybucyjne w Rumunii – mówi Przemysław Mitraszewski. Pytany o kolejne inwestycje w logistyce odpowiada, że na razie jest jeszcze za wcześnie, by o tym mówić.

- Jeśli będzie taka potrzeba, to będziemy budować kolejne magazyny – dodał dyrektor ds. relacji zewnętrznych, pełnomocnik zarządu LPP.