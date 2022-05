Największy biały diament "The Rock" trafi pod młotek

W Genewie wystawione zostaną na licytację unikatowe diamenty. Wśród nich będzie największy biały diament, jaki kiedykolwiek oferowano na sprzedaż. "The Rock" ma 228 karatów i wyceniany jest nawet na 30 milionów dolarów. Licytowany będzie także kanarkowy diament "Czerwonego Krzyża" o wadze 205 karatów.

Największy biały diament, jaki kiedykolwiek wystawiono na aukcję, niebawem będzie licytowany w Genewie. "The Rock" ważący 228,31 jest diamentem o szlifie gruszkowym, a jego właściciel, który pochodzi z Ameryki Północnej, zamierza pozostać anonimowy. Jego wycena to 20-30 milionów dolarów.

"The Rock", którego wysokość przekracza wysokość piłki golfowej, został wydobyty na początku lat 2000 w jednej z kopalń w RPA, a następnie został sprzedany przez Dom Aukcyjny Christie's.

Na tej samej aukcji oferowany będzie także diament "Czerwonego Krzyża" w kształcie poduszki w kolorze żółto-kanarkowym. W tym przypadku wycena kamienia to 7-10 milionów franków szwajcarskich. Duża część dochodu z jego sprzedaży zostanie przekazana na rzecz Międzynarodowego Czerwonego Krzyża.

Oryginalnie klejnot został wydobyty w 1901 roku w południowej Afryce w kopalni należącej do koncernu De Beers i wówczas ważył 375 karatów. Oprócz wielkości cechą tego diamentu są jego ukośnie ścięte krawędzie w kształcie krzyża maltańskiego. W 1918 roku kamień został wystawiony na sprzedaż w Christie's przez Syndykat Diamentów na rzecz Brytyjskiego Czerwonego Krzyża i Zakonu Maltańskiego. Wówczas został sprzedany za 10 tysięcy funtów, co obecnie odpowiada kwocie 600 tysięcy funtów. Kolejny raz sprzedano go w Genewie w 1973 roku za 1,8 miliona franków.

Na sprzedaż wystawione będą także inne obiekty, w tym tiara księżnej Furstenberg, która była członkinią rodziny arystokratycznej cesarstwa habsburskiego.

Jak podała Agencja AFP, obecnie wstrzymane zostały aukcje diamentów wydobywanych w Rosji, skąd pochodziło dotychczas 40 procent wydobywanych kamieni. Kolejne sankcje nałożone na rosyjskie firmy będą w najbliższych miesiącach wpływać na światowe ceny.

