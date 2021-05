Największy producent biżuterii na świecie rezygnuje z kopalnianych diamentów

Pandora zadeklarowała odejście od sprzedaży wydobywanych diamentów. Teraz największy światowy producent biżuterii skupi się na bardziej przystępnych cenowo, zrównoważonych, wyprodukowanych w laboratorium kamieniach.

Założona w 1982 r. firma Pandora projektuje, produkuje i sprzedaje ręcznie wykańczaną biżuterię, która sprzedawana jest w ponad 100 krajach w ponad 7 000 punktów sprzedaży, w tym w około 2700 sklepach koncepcyjnych.Firma od początku ma swoją siedzibę w Kopenhadze w Danii i zatrudnia obecnie ok. 26 000 osób na całym świecie. Swoją biżuterię wytwarza w dwóch zakładach posiadających certyfikat LEED w Tajlandii, wykorzystując głównie srebro i złoto pochodzące z recyklingu.Firma planuje osiągnąć neutralność pod względem emisji dwutlenku węgla do 2025 r. I dołączyła do inicjatywy Science Based Targets w celu zmniejszenia emisji w całym łańcuchu wartości.Pandora jest notowana na giełdzie Nasdaq w Kopenhadze i osiągnęła sprzedaż w wysokości 19,0 mld DKK (2,5 mld EUR) w 2020 r.