Polski gigant odzieżowy LPP zamierza otworzyć trzy nowe sklepy swojej flagowej marki Reserved w Wielkiej Brytanii. Sklepy polskiej marki odzieżowej będą zlokalizowanych w trzech punktach Londynu.

W trzecim kwartale 2023 r. LPP zamierza uruchomić trzy nowe salony flagowej marki Reserved w Wielkiej Brytanii – pierwszy właśnie rozpoczął działalność w jednym z najpopularniejszych centrów handlowych w kraju – Westfield Stratford City we wschodnim Londynie. W najbliższych miesiącach Reserved pojawi się także w nowej odsłonie na słynnej Oxford Street w Londynie oraz w centrum handlowym Brent Cross. Dzięki planowanym lokalizacjom polska oferta modowa dotrze do klientów z różnych części Londynu, a powierzchnia sprzedażowa LPP na rynku brytyjskim zwiększy się łącznie o blisko 6 tys. mkw.

Marka Reserved znana jest już brytyjskim konsumentom od 2016 roku, kiedy to powstał pierwszy sklep przy Oxford Street 252. Oprócz sklepu stacjonarnego produkty firmy były dostępne również przez internet dla klientów z Wielkiej Brytanii.

Rynki zachodnie są obecnie obszarem zainteresowania LPP w rozwijaniu marki Reserved

– W ostatnich miesiącach przekierowaliśmy uwagę na rynki zachodnie i wykorzystujemy fakt, że nasze marki cieszą się coraz większym uznaniem wśród Europejczyków. Wielka Brytania jest jedną z ważniejszych lokalizacji zarówno pod względem budowania rozpoznawalności brandów, jak i potencjału sprzedażowego, dlatego zdecydowaliśmy się na otwarcie w Londynie aż trzech nowych salonów w odstępie zaledwie kilku tygodni – stwierdził Przemysław Lutkiewicz, wiceprezes zarządu LPP.

Pierwszy z nowych salonów Reserved uruchomiono z końcem sierpnia 2023 r. w salonie o powierzchni blisko 2 tys. mkw. w Westfield Stratford City we wschodnim Londynie. Jest to najpopularniejsze centrum handlowe w Wielkiej Brytanii, które przyciąga rocznie ok. 50 mln kupujących.

Reserved stawia na polski design oraz dogodne rozwiązania z zakresu sprzedaży wielokanałowej

Nowy koncept salonów Reserved czerpie inspirację z polskich krajobrazów i tradycyjnych materiałów. Projektowaniem wnętrz zajmuje się pracownia Studio 1:1. Salony polskiej firmy odzieżowej są tak zaprojektowane, żeby sprostać wymogom sprzedaży wielokanałowej. E-klienci mogą otrzymywać swoje zamówienie wprost z magazynu zlokalizowanego w sklepie – podają przedstawiciele firmy Reserved.

LPP to polskie przedsiębiorstwo zajmujące się projektowaniem, produkcją i dystrybucją odzieży. Właściciel pięciu rozpoznawalnych marek modowych: Reserved, House, Cropp, Mohito i Sinsay, których oferta dostępna jest dziś w sprzedaży stacjonarnej i online na blisko 40 rynkach na świecie.

Spółka jest jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od maja 2001 roku (wówczas pierwszy kurs akcji spółki wynosił 48 zł).

Największym udziałowcem jest Semper Simul Fundation związana z rodziną Marka Piechockiego, która posiada 31,2 proc udziałów (dają one 60,8 proc. głosów na WZA).

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl