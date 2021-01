Nie chcemy już rosnąć - mówi nowy szef marki Patagonia

Marka outdoorowa Patagonia nie chce już rosnąć. Ryan Gellert, jej nowy szef, w wywiadzie dla NZZ Neue Zürcher Zeitung mówi: „Klienci powinni nam odsprzedawać nasze produkty”. Tłumaczy też, jak zamierza wyhamować rozwój firmy.

"Chcemy, by klienci sprzedawali nam z powrotem nasze produkty"

Kapitalizm musi się zmieniać

W Europie marka jest obecna na platformie Zalando, gdzie prowadzi kampanię nt. zrównoważonej uprawy bawełny. To, jak podkreśla szef Patagonii, jest ważne dla obecności marki w kanałach sprzedaży: "Niektóre platformy nawet ograniczyliśmy. Idziemy do przedstawicieli sklepów – sklepów internetowych lub stacjonarnych – i mówimy: Tak wygląda nasza firma, a tak wyobrażamy sobie naszą współpracę. Firma Zalando była na to otwarta, a nawet aktywnie się zaangażowała. Inni byli mniej entuzjastyczni, więc zakończyliśmy naszą współpracę z nimi. Nie chcę wymieniać tutaj nazw, jednak należał do nich również jeden z naszych największych kanałów sprzedaży w Wielkiej Brytanii".Czytaj też: Martyna Sztaba, Syntoil: Zero waste w przemyśle Patagonia wprowadza na dużą skalę sprzedaż produktów z drugiej ręki."Chcemy, by klienci sprzedawali nam z powrotem nasze produkty. Czyścimy i naprawiamy te produkty, przy użyciu najnowszych technologii, a potem odsprzedajemy je ponownie po o wiele niższej cenie. W przyszłości również chcemy zacząć wynajmować odzież. Te programy są tak zaprojektowane, że będzie je można łatwo skalować na cały świat i wkrótce staną się istotną częścią naszego biznesu." mówi prezes Patagonii i dodaje:"W przyszłości powinno być równie łatwo kupić nowy produkt Patagonii, jak naprawić stary produkt, odesłać go nam lub wypożyczyć od nas. W Ameryce Północnej zaczyna nam już iść całkiem nieźle. Prowadzimy 35 centrów napraw na całym świecie, włączając w to centrum w Reno w Nevadzie, które jest jednym z największych w USA".Pytany, czy liczy tu na sukces finansowy, Gellert odpowiada:"Pragniemy stworzyć nową definicję sukcesu. Na przykład chcemy z niej wyeliminować wszelkie odniesienia do wzrostów w naszych wynikach sprzedaży. W tym celu musimy brać pod uwagę nowe czynniki, takie jak kompatybilność ze środowiskiem naturalnym. Jednak równocześnie chciałbym podkreślić, że musimy pozostać dochodowi. Bez zysków nie będziemy mogli realizować naszej misji. A ile pieniędzy powinniśmy zarabiać? Powiedziałbym, że musi być to ilość akceptowalna i konkurencyjna. Ale nie większa".Patagonia zarabia około miliarda dolarów każdego roku na sprzedaży. 1 proc. ze sprzedaży – a nie z zysków – przekazuje oddolnym ekologicznym ruchom społecznym na całym świecie. Poprzez projekt „Ratujmy błękitne serce Europy” Patagonia jest mocno zaangażowana w ochronę dzikich rzek na Bałkanach. Firma walczy nie tylko o środowisko naturalne. Angażuje się również, na przykład, w ruch Black Lives Matter lub bierze udział w bojkocie reklamowym Facebooka.Jej celem jest stać się firmą „klimatycznie pozytywną”, która nie tylko nie produkuje żadnych emisji, lecz również usuwa je z atmosfery.Gellert przyznaje, że problem stanowi tu łańcuch dostaw: "Przez ostatnie lata bardzo dokładnie przyjrzeliśmy się naszej firmie z perspektywy śladu środowiskowego. 85 proc. naszych emisji CO2 pochodzi bezpośrednio z materiałów, które wykorzystujemy. 12 proc. emisji to przetwarzanie oraz transport produktów"Zaznacza, że obecnie 80 proc. materiałów, wykorzystywanych przez firmę jest albo zdatnych do recyklingu albo odnawialnych. "Jednak oczywiście to wciąż jest za mało. Musimy osiągnąć 100 proc., a nawet pójść dalej" - mówi.Czytaj też: Bogate kraje muszą mocniej wesprzeć biedniejsze w walce ze zmianami klimatu Na pytanie co jest dla firmy tak naprawdę ważniejsze – projekty ekologiczne czy produkty, szef Patagonii odpowiada:"To trochę jak pytanie w stylu: które ze swoich dzieci bardziej kochasz? Pracuję dla firm outdoorowych od 20 lat i kocham bycie w outdoorze. Dlatego kocham też odzież outdoorową. Oczywiście nasza misja jest dla nas najważniejsza. Jednak nie oznacza to, że nie traktujemy kluczowego elementu naszego biznesu bardzo, bardzo poważnie. Bardzo dużo inwestujemy w nasze produkty i chcemy, by wzbudzały szacunek do nas".Gellert podsumowuje: "Kapitalizm to wspaniały system, jednak musi się zmieniać i rozwijać. Musi zacząć uwzględniać takie czynniki jak czyste powietrze, woda i jakość gleby. To są podstawowe warunki życia, a teraz są one zagrożone. W zeszłym roku wielu liderów biznesu uznało, że społeczeństwo jest równie ważne jak udziałowcy. To było bardzo widoczne, jednak teraz muszą pójść za tym czyny".