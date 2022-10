Nie odcinajmy metek z ubrań. To szkodzi klimatowi

Przemysł modowy ma gigantyczny wpływ na środowisko. Czy branża zdaje sobie z tego sprawę i czy realna jest prawdziwa zmiana w tym obszarze? Ewa Janczukowicz-Cichosz, ekspertka ds. zrównoważonego rozwoju z LPP, zapewnia, że to już się dzieje. I podaje przykłady.

W 2025 roku w Europie zacznie obowiązywać obowiązek selektywnej zbiórki tekstyliów. Obecnie zbieranych jest na całym kontynencie około 2 mln ton odzieży rocznie, czyli tylko około 30 proc. tego, co trafia na rynek.

LPP wprowadziło linię Eco Aware. To produkty przyjazne środowisku, których udział jest z roku na rok zwiększany. W roku obrotowym 2020/2021 modele Eco Aware stanowiły 18,6 proc. odzieży wszystkich marek LPP, a w 2021/2022 już 26 proc. Do 2025 roku ma to być 50 proc.

Firma wprowadza do produkcji takie materiały jak bawełna organiczna, poliester z recyklingu (z butelek PET) czy recyklingowane resztki poprodukcyjne z bawełny i wełny. Rozpoczęła też współpracę ze start-upem Use Waste, która ma na celu ponowne wykorzystanie ubrań z poliestru.

Przemysł tekstylny w skali świata ma gigantyczny wpływ na środowisko. Jest odpowiedzialny za 10 proc. emisji gazów cieplarnianych, 31,6 proc. rocznych odpadów mikroplastików i 20 proc. globalnych zanieczyszczeń wody. Dodatkowo system fast-fashion generuje setki ton odpadów. W samej tylko Europie zaledwie co trzecia sztuka zbieranej selektywnie odzieży trafia do wtórnego obiegu. Reszta w najlepszym razie kończy w spalarniach z odzyskiem energii.

Czy branża ma tego świadomość i czy realna jest prawdziwa zmiana w tym obszarze? Ewa Janczukowicz-Cichosz, ekspertka ds. zrównoważonego rozwoju z LPP, zapewnia, że świadomość jest. - W LPP mierzymy ją już od kilku lat. Największy wpływ na środowisko mamy w momencie pozyskiwania materiału i na etapie produkcji - wyjaśnia.

LPP wprowadziło linię Eco Aware. To produkty przyjazne środowisku, których udział jest z roku na rok zwiększany. W roku obrotowym 2020/2021 modele Eco Aware stanowiły 18,6 proc. odzieży wszystkich marek LPP, a w 2021/2022 już 26 proc. Do 2025 roku ma to być 50 proc.

- Wprowadzamy do produkcji takie materiały, jak bawełna organiczna, poliester z recyklingu (z butelek PET) czy recyklingowane resztki poprodukcyjne z bawełny i wełny oraz całą gamę produktów wiskozowych, które są bardziej przyjazne środowisku - wymienia ekspertka LPP.

Za trwałość produktów odpowiada producent i klient

Co jednak z trwałością produktów? To ona przecież sprawia, że ubrania użytkujemy dłużej, a nie lądują one w koszu na śmieci.

- Mamy wytyczne dla dostawców, które określają jakość naszych produktów. Ale co istotne, do każdego produktu dołączamy metki, które informują, w jaki sposób należy o niego dbać. Przeprowadziliśmy badanie, z którego wynika, że 3/4 Polaków wycina te metki i zaczyna się "pranie na oko" - w zbyt wysokiej temperaturze, na zbyt dużej prędkości wirowania - a to ma niebagatelny wpływ na nasze ubrania. Kampania LPP "Dbaj o ubranie" pokazuje, jak to zrobić. 20 proc. emisji CO2 w branży jest bowiem związanych z użytkowaniem odzieży przez klientów - podkreśla Ewa Janczukowicz-Cichosz.

Nowe regulacje już od 2025 roku. Będziemy selektywnie zbierać tekstylia

W 2025 roku w Europie zacznie obowiązywać obowiązek selektywnej zbiórki tekstyliów. Obecnie zbieranych jest w Europie około 2 mln ton odzieży rocznie, czyli tylko około 30 proc. tego, co trafia na rynek. Europejczycy kupują co roku prawie 26 kg tekstyliów, a wyrzucają ich około 11 kg.

- My zbieramy już w naszych sklepach używaną odzież. Przeznaczamy ją w pierwszej kolejności na cele charytatywne. Ale idziemy krok dalej, bo we wrześniu rozpoczęliśmy współpracę ze start-upem Use Waste. Ubrania poliestrowe będziemy dzięki temu poddawać recyklingowi. Chcemy je traktować jako zasób, a nie śmieci i wykorzystywać je ponownie do produkcji - mówi Ewa Janczukowicz-Cichosz.

Materiał powstał podczas konferencji PRECOP27. Zapisy naszych debat znajdziecie tutaj. Transformacja i niezależność energetyczna oraz zrównoważona gospodarka będą także głównymi tematami #EEC2023 (Europejski Kongres Gospodarczy odbędzie się 24-26 kwietnia).

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl