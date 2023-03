Nie tylko diabeł ubiera się u Prady. Rosną obroty modowej spółki

Włoska luksusowa marka odzieżowa Prada odnotowała w 2022 roku wzrost obrotów o 25 procent, do ponad 4 miliardów euro. Zysk netto wyniósł 465 milionów euro i był wyższy o 58 procent w stosunku do roku ubiegłego.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Włoska grupa Prada oferująca luksusową odzież zanotowała w 2022 roku historycznie wysokie wyniki finansowe. Sprzedaż netto wzrosła o 25 procent, do 4,2 miliarda euro w stosunku do roku wcześniejszego. Natomiast o 58 procent był wyższy wynik netto dzięki większej sprzedaży w Europie i Stanach Zjednoczonych.

- Osiągnęliśmy bardzo dobre wyniki we wszystkich kategoriach produktów i we wszystkich regionach świata poza Chinami, co pozwoliło jednak zrekompensować skutki zamknięcia sklepów z powodu ograniczeń pandemicznych - powiedział cytowany w komunikacie dyrektor wykonawczy Prady Patrizio Bertelli.

Sprzedaż detaliczna wzrosła do 3,73 miliarda euro, natomiast sprzedaż hurtowa utrzymała się na poziomie 388 milionów euro.

Największy przyrost odnotowano w Europie aż o 59 procent. Dużą zasługę w tym mają salony zlokalizowane na lotniskach. Turystyka przyczynia się także do zwiększenia obrotów w Azji, na Bliskim Wschodzie i w Stanach Zjednoczonych.

Perspektywy w tym roku wydają się dla tak ekskluzywnej marki wyjątkowo dobre, bowiem w Chinach kontynentalnych, a także w Hongkongu i Makau zniesiono ograniczenia w podróżowaniu i można się spodziewać odbudowy popytu na tych rynkach.

Czy Orlen zmieni nazwę, co dalej z rosyjskim kontraktem na ropę? Rozmawiamy z Danielem Obajtkiem

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl