Niedawna gwiazda giełdy ponownie skupuje własne akcje

Mercator Medical po raz trzeci ogłosił zamiar skupu akcji własnych, tym razem za pośrednictwem spółki zależnej. Cena skupu jest najniższą z oferowanych do tej pory przez spółkę.

Mercator Medical to producent rękawic jednorazowych i dystrybutor materiałów medycznych jednorazowego użytku. Posiada m.in. dwie fabryki w Tajlandii.

Jest to spółka, która zasłynęła w czasie pandemii sinymi wzrostami zysków i wyceny giełdowej, która w szczytowym momencie osiągnęła 700 zł za akcję, a gigantyczne obroty na walorach spółki zaprowadziły ją do indeksu WIG20.

Mercator szybko jednak opuścił grono 20 najcenniejszych spółek na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Obecnie jedna akcja wyceniana jest na około 45 zł co daje kapitalizację rzędu 480 mln zł, po piątkowym wzrośnie o ponad 8 proc., w reakcji na zaproponowaną cenę skupu (48 zł za akcję).

Trzy skupy akcji, trzy diametralnie różne ceny

Mercator na przestrzeni ostatnich trzech lat trzy razy skupował akcje z rynku, za każdym razem transakcje miały zupełnie inne parametry.

Pierwszy skup rozbity był na dwie tury. Najpierw spółka skupiła w czerwcu 2020 roku 196,6 tys. walorów za 10,6 mln zł po cenie średniej 54 zł. Następnie, jako kontynuacja odbył się skup 56,3 tys. akcji po średniej cenie 355,97 zł, w styczniu 2021 roku.

Łącznie spółka nabyła wówczas 252,9 tys. akcji własnych w celu umorzenia po średniej cenie 121,21 zł za sztukę, wydając na to nieco ponad 30 mln zł.

Przedstawiciele spółki wskazywali, że skup był uzupełnieniem wypłaconej dywidendy za rok 2019, której wielkość z przyczyn formalnych była znacznie ograniczona.

Drugi skup - o charakterze stricte dywidendowym - objął 623,8 tys. akcji po cenie 500 zł za akcję (łącznie wydano 312 mln zł). Cena skupu dywidendowego okazała się najniższą możliwą ceną z uchwalonego przedziału 500-770 zł.

Trzeci skup realizowany pośrednio przez spółkę zależną

Trzeci skup ogłoszony został w piątek, 10 lutego. Z informacji wynika, że holenderska spółka zależna - LeaderMed - zamierza nabyć do 1,25 mln akcji Mercatora, po 48 zł za sztukę, co oznacza łącznie kwotę do 60 mln zł. Inwestorzy mogą odpowiedzieć na ofertę do końca lutego bieżącego roku.

- Realizujemy zapowiedź kolejnego skupu akcji w ramach stosownej uchwały Walnego Zgromadzenia, umożliwiającej – w związku z formalną sytuacją finansową spółki-matki – przeprowadzenie skupu przez wybraną spółkę zależną. Chciałbym przypomnieć, że właśnie dlatego cena oferowana inwestorom musi być relatywnie bliska cenie rynkowej. Wraz z zaangażowanym w proces domem maklerskim położyliśmy nacisk na proste i przyjazne rozwiązania, zapewniające inwestorom możliwość łatwego i szybkiego odpowiedzenia na zaproszenie - wskazuje Wiesław Żyznowski, prezes Mercator Medical.

Obecnie kapitał zakładowy Mercator Medical dzieli się na niecałe 10,65 mln akcji. Spółka skupiła dotychczas w dwóch procesach buy-back 876,7 tys. akcji własnych, stanowiących 8,2 proc. walorów. Spółka podała, że docelowo chce skupić z rynku w sumie około 2,1 mln akcji (zapowiadane 1,25 mln plus 877 tys. już skupionych), co stanowi około 20 proc. akcji spółki. Jak dowiedziała się redakcja WNP, powyższe parametry uregulowane są przepisami prawa.

