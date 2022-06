Nike ma zaskakujący zysk, choć popyt przewyższa zapasy

Nike wypracował zysk przewyższający oczekiwania analityków na giełdzie z Wall Street pomimo inflacji w USA i pandemicznej blokady w Chinach – poinformował producent obuwia, odzieży i akcesoriów sportowych. Popyt konsumencki przewyższa dostępne zapasy, ale sytuacja ma się znormalizować.

Nike podał, że popyt na obuwie i odzież sportową utrzymał się w czwartym kwartale fiskalnym, pomimo blokady w Chinach i trudniejszego otoczenia konsumenckiego w Stanach Zjednoczonych.

W Ameryce Północnej, największym rynku firmy, całkowita sprzedaż zmniejszyła się w czwartym kwartale o 5 proc., do 5,11 mld dol.

W Chinach sprzedaż znacznie ucierpiała z powodu blokad - zmalała o 19 proc., do 1,56 mld dol., w porównaniu z 1,93 mld dol. rok wcześniej.

Nike podał, że popyt na obuwie i odzież sportową utrzymał się w czwartym kwartale fiskalnym, pomimo blokady w Chinach i trudniejszego otoczenia konsumenckiego w USA. Jednak firma twierdzi, że nadal istnieją wyzwania, jak wyższe koszty transportu i dłuższe terminy wysyłki.

Firma z siedzibą w Oregon w Stanach Zjednoczonych zarobiła w czwartym kwartale fiskalnym 1,44 mld dol., czyli 90 centów na akcję, w porównaniu z 1,51 mld dol., czyli 93 centów na akcję w analogicznym okresie rok wcześniej. Przychody zmalały o 1 proc., z 12,34 mld dol. do 12,23 mld dol.

Producent przewiduje, że przychody w pierwszym kwartale pozostaną na stałym poziomie lub nieznacznie wzrosną w porównaniu z poprzednim rokiem, ponieważ firma radzi sobie z zakłóceniami spowodowanymi COVID-19 w Chinach.

Dyrektor finansowy Matthew Friend zaznaczył, że w prognozach uwzględniono wyższe koszty frachtu morskiego, wyższe koszty produktów, inwestycje w łańcuch dostaw i wyższe poziomy przecen.

Nowa strategia

Nike jest w trakcie zmiany strategii. Firma sprzedaje więcej towarów bezpośrednio kupującym i zmniejsza ilość sprzedawaną przez partnerów hurtowych. Sprzedaż bezpośrednia wzrosła o 7 proc., do 4,8 mld dol. w kwartale, w stosunku do porównywalnego okresu poprzedniego roku. Hurtowy trend był odwrotny. Sprzedaż w tym dziale spadła o 7 proc., do 6,8 mld dol.

Jak podkreśla Matthew Friend, spadki mają związek z ulotnymi czynnikami, a nie lojalnością kupujących i chęcią kupowania produktów Nike.

- Przez trzy kwartały popyt konsumencki przewyższał dostępne zapasy, ale podaż wreszcie się znormalizuje – zapowiada dyrektor finansowy.

Nieco innego zdania są analitycy rynku. W miarę wzrostu cen gazu, artykułów spożywczych i innych produktów, niektórzy konsumenci mogą pomijać artykuły, które nie są towarami pierwszej potrzeby lub zamieniać je na tańsze marki.

Ponadto firma płaci około pięć razy więcej niż przed pandemią za transport, a czasy tranzytu są o około dwa tygodnie dłuższe niż w 2019 roku – donosi CNBC.

