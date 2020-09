Nike przenosi zyski do internetu

Firma Nike odnotowała od czerwca do sierpnia 2020 r. wzrost sprzedaży cyfrowej o 82 proc., co zrównoważyło spadek sprzedaży w sklepach. Odzieżowy gigant poinformował jednocześnie o osiągnięciu przychodów wysokości 10,6 mld dol., co przewyższa szacunki o 1,5 miliarda dolarów.