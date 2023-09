Nike z gorszym wynikiem, ale i tak miło zaskoczył

Amerykański koncern Nike, czołowy na świecie producent obuwia i odzieży sportowej, podał wyniki finansowe za pierwszy kwartał roku finansowego 2024. Pozytywnie zaskoczyły one analityków.

Jak poinformował gigant, dochód netto za pierwszy kwartał roku fiskalnego 2024 (zakończony 31 sierpnia 2023 roku) spadł do 1,45 miliarda dolarów w porównaniu z 1,47 miliarda dolarów w tym samym okresie rok wcześniej.

Jednak zysk na akcję wzrósł do 94 centów z 93 centów. Analitycy spodziewali się wyniku średnio 76 centów na akcję.

Kwartalne przychody Nike wzrosły o 2 proc., do 12,94 miliarda dolarów w porównaniu do 12,69 miliarda dolarów rok wcześniej, przy konsensusie ekspertów wynoszącym 13 miliardów dolarów.

Marża brutto w ostatnim kwartale spadła o 10 punktów bazowych do 44,2 proc. Tymczasem niesprzedane zapasy spadły o 10 proc.

Przychody Nike w Ameryce Północnej spadły o 2 proc. i wyniosły 5,42 miliarda dolarów, w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki liczba ta wzrosła o 8 proc., do 3,61 miliarda dolarów. W Chinach (łącznie z Hongkongiem, Makau i Tajwanem) – o 5 proc. do 1,74 mld dolarów, w regionie Azji i Pacyfiku oraz Ameryki Łacińskiej – o 2 proc., do 1,57 mld dolarów.

