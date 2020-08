Niższa sprzedaż towarów Top Secret

Sprzedaż towarów Top Secret w lipcu 2020 roku wyniosła łącznie ok. 17 mln zł i była niższa o 18 proc. porównując do lipca poprzedniego roku. W ujęciu narastającym sprzedaż Top Secret wyniosła ok. 76 mln zł i była niższa o 42 proc. niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.