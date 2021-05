Nowa polska marka obuwnicza rusza na podbój Europy / WRZUT

Akardo - polski e-commerce z rzemieślniczym obuwiem - wystartował na krajowym i unijnym rynku z nową marką męskiego obuwia z górnej – Haka Shoes.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Nowa kampania, nowe cele

- Haka Shoes powstało z poszanowania do tradycji, lokalnego rękodzieła oraz pasji do butów. Nasze buty tworzymy w samym sercu obuwniczego rzemiosła – w zakładach szewskich prowadzonych od pokoleń przez mistrzów w swoim fachu. Teraz nasze unikatowe produkty są dostępne nie tylko dla wymagających klientów z Polski, ale całej Unii Europejskiej. Mamy ambitne plany rozwoju działalności eksportowej. Zakładamy, że docelowo Haka Shoes będzie dostępne globalnie, natomiast jeszcze w tym roku planujemy uruchomienie sprzedaży online w Czechach i na Słowacji naszego obuwia pod marką Akardo - mówi Adam Kubarski, prezes Akardo.7 kwietnia Akardo ruszyło z drugą już kampanią crowdfundingową, którą realizuje na platformie Crowdway. Wśród jej celów znalazły się ekspansja zagraniczna wraz ze zmianą platformy e-commerce dla sklepu internetowego orz z dostosowaniem modelu biznesowego do sprzedaży eksportowej. Ponadto ze środków zebranych z publicznej emisji firma chce sfinansować nowe działania marketingowe, w tym budowę od podstaw wewnętrznego działu marketingu, który będzie pracował nad zwiększaniem świadomości oraz sprzedaży obu marek.Niezmiennie celem pozostaje także poszerzenie asortymentu oraz nawiązanie współpracy z kolejnymi zakładami szewskimi, a także zwiększenie środków obrotowych i dalsze zatowarowanie magazynu.Obecnie Akardo oferuje 650 modeli butów ręcznie wykonanych przez lokalnych rzemieślników z okolic Wadowic. Spółka obsłużyła w ostatnim roku 13 000 zamówień na łączną kwotę ponad 4 400 000 zł, a od powstania marki Akardo współpracujący z nią szewcy wyprodukowali ręcznie 55 000 par butów.