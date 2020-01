Nowa strategia CCC zapowiada ważne zmiany w spółce

Grupa CCC opublikowała strategię na lata 2020-2022. Planuje opierać swój rozwój na budowaniu i umacnianiu wielokanałowej sprzedaży (tzw. omnichannel), dalszej cyfryzacji procesów i rozbudowywaniu oferty produktowej. W latach 2020-2022 grupa stawia także na rozwój organiczny, który wspierać mają nowe technologie i rozbudowana analityka danych - czytamy w komunikacie CCC.

- Rozwój komplementarnych kanałów sprzedaży online pozwala na pokrycie wszystkich segmentów cenowych, pogłębianie synergii pomiędzy online oraz offline i innymi platformami kontaktu z klientem. W centrum wszystkich tych działań jest klient, co ma na celu budowanie pozytywnych doświadczeń konsumenckich tzw. consumer experience. Jestem przekonany, że w ramach realizacji strategii wdrożymy efektywny i skalowalny model omnichannel - analizuje Marcin Czyczerski.W komunikacie spółki czytamy, że niekwestionowanym liderem w sprzedaży online w Europie Środkowo-Wschodniej (CEE) jest platforma eobuwie.pl (ok. 17-proc. udział w rynku obuwia online CEE), która pozostanie głównym silnikiem e-commerce w Grupie CCC. Nowe centrum logistyczne eobuwie.pl, o powierzchni blisko 40 tys. mkw. i 3 poziomach składowania, silnie zrobotyzowane, docelowo z możliwością pomieszczenia do 5,5 mln produktów na magazynie, znacznie zwiększyło zdolności procesowania zamówień.Eobuwie skutecznie weszło także w sektor odzieży premium, uruchamiając w 2019 r. platformę Modivo na 11 rynkach. Do końca 2020 roku ma być obecna w 14 krajach.- Efektywny model biznesowy eobuwie.pl ma potencjał do dalszej szybkiej ekspansji. Wyrośliśmy ze świata cyfrowego, potrafimy elastycznie dopasowywać się do aktualnych potrzeb klienta. Uruchamiając nowe centrum logistyczne, uwalniamy nowy potencjał do dalszego wzrostu – mówi Marcin Grzymkowski, prezes eobuwie.pl.Jak podkreśla spółka, otwarta kilka miesięcy temu nowa platforma Modivo również rozwija się lepiej od oczekiwań. Jej przychody w ostatnim czasie rosną o ponad 50 proc. w skali miesiąca. Dzięki uruchomieniu skanerów esize.me w ponad 170 największych sklepach stacjonarnych CCC znacznie zwiększyła się skala dotarcia z tym rozwiązaniem do klientów.- W 2019 klienci dysponujący skanem stopy esize.me złożyli zamówienia o wartości ponad 70 mln zł. To pokazuje, że przyjęty przez nas model działania ma ogromne perspektywy rozwoju. W ramach strategii GO.22 stawiamy sobie za cel wypracowanie ok. 3 mld zł przychodów Grupy eobuwie w 2022 - dodaje Marcin Grzymkowski.