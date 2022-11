Obrazy z kolekcji założyciela Microsoftu sprzedane za 1 miliard USD

Podczas zorganizowanej w Nowym Jorku przez Dom Aukcyjny Christie's nadzwyczajnej licytacji odbyła się licytacja dzieł sztuki z kolekcji zmarłego w 2018 roku współzałożyciela Microsoftu Paula Allena.

Nawet jak na Nowy Jork było to wydarzenie bez precedensu. Dom Aukcyjny Christie's zaoferował najbogatszym klientom z całego świata dzieła sztuki pochodzące z kolekcji zmarłego w 2018 roku współzałożyciela firmy Microsoft Paula Allena.

Zgodnie z deklaracją złożoną przez kolekcjonera za życia wszystkie obiekty miały zostać po zakończeniu spraw spadkowych przeznaczone na sprzedaż, a uzyskane pieniądze trafić na cele charytatywne.

Licytacja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem prywatnych klientów oraz licznych funduszy inwestujących w dzieła sztuki, ale także banków i firm ubezpieczeniowych. Łącznie wszystkie obiekty zostały sprzedane za ponad 1 miliard dolarów. Przy czym pięć obrazów osiągnęło cenę przekraczającą 100 milionów dolarów co oznacza, że weszły one do wyjątkowego klubu.

Najdroższe okazały się "Modelki w różnych pozach" dzieło francuskiego malarza Georgesa Seurata, które osiągnęło 149,24 miliona dolarów. Obraz Paula Cezanne'a wyceniono na 137,9 miliona dolarów, a "Sad z cyprysami" Vincenta van Gogha znalazł kupca za 117,1 milionów dolarów. Obraz z okresu tahitańskiego Paula Gauguina sprzedano za 105,73 miliony dolarów.

Prawdziwą perełką okazał się "Brzozowy las" pędzla austriackiego malarza Gustawa Klimta. Obrazy tego artysty bardzo rzadko są obiektem transakcji, dlatego w tym przypadku zainteresowanie było ogromne. Przełożyło się to najwyższą w historii cenę za obraz tego artysty: 104,5 milionów dolarów.

Pomimo kryzysu światowego, wysokich stóp procentowych rok 2022 okazuje się najlepszy w historii handlu dziełami sztuki oraz obiektami jubilerskimi. Padają kolejne granice i wyceny pną się w górę.

W maju tego roku padł historyczny rekord kiedy, to za portret Marylin Monroe " Shot Sage Blue Marylin" Andy'ego Warhola nieznany kolekcjoner zapłacił aż 195 milionów dolarów.

