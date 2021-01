Obuwniczy potentat "doleje paliwa" do e-commerce. W planach testy nowego konceptu

Nowy koncept sklepów "off-price" i "dolanie paliwa do silnika e-commerce - to plany Grupy CCC na nadchodzący rok.

200-250 mln zł nakładów inwestycyjnych

W ubiegłym roku powierzchnia sklepów CCC urosła o 14 tys. m2 (pierwotny plan zakładał 60 tys. m2). Teraz CCC skupia się na kanałach cyfrowych.- Chcemy koncentrować się na Europie Środkowo-Wschodniej. Tu jesteśmy niekwestionowanym liderem i chcemy tę sytuację umacniać. W związku z tym ograniczamy też działalność detaliczną w Europie Zachodniej. Wycofaliśmy się z Niemiec - to już rozdział zamknięty. Jesteśmy w trakcie procesów restrukturyzacyjnych związanych z działalnością w Szwajcarii i planowaną sprzedażą tej części działalności - mówił.Pytany podczas wideokonferencji dla inwestorów o planowane wydatki inwestycyjne w 2021 roku, prezes odpowiedział, że trwają prace nad budżetem Grupy na 2021 rok.- Zakładamy, że będzie to - szacunkowo - między 200 a 250 mln zł, z czego ok. 70-80 mln zł to CAPEX odtworzeniowy. Reszta w dużej mierze związana będzie z rozwojem e-commerce - poinformował Marcin Czyczerski. I podsumował: - Mamy za sobą trudny i bardzo wymagający rok 2020 - trudny dla nas, dla branży i całej gospodarki. Jesteśmy przekonani, że wychodzimy z tego roku silniejsi.Grupa CCC wypracowała w IV kwartale przychody na poziomie 1,62 mld zł (wyższe o 26 mln rok do roku). W całym 2020 roku było to 5,26 mld zł (-2,5 proc. w ujęciu rocznym), w tym 2,46 mld zł z e-commerce (+71 proc. w stosunku rocznym).Udział e-commerce w łącznych przychodach wyniósł w 2020 roku 47 proc., co oznacza znacznie wcześniejsze zrealizowanie strategicznego celu wyznaczonego na 2022 rok (35 proc.-40 proc.).Czytaj więcej: Grupa CCC uzbroiła się na kolejny lockdown. E-commerce znacznie wyprzedził strategię