Grupie CCC w III kwartale 2023 r. udało się utrzymać przychody na zbliżonym do zeszłego roku poziomie i to mimo niesprzyjającej dla branży aury. Modowa grupa wypracowała za to wyższy zysk i poprawiła rentowność.

W trzecim kwartale 2023 r. cały rynek odzieżowy mierzył się z wyzwaniami spowodowanymi m.in. wysokimi temperaturami, które utrudniały sprzedaż kolekcji zimowych.

Dla CCC kluczowy jest obecnie kanał sprzedaży internetowej.

Modowa grupa stara się zmniejszać swoje zadłużenie.

Grupa CCC wypracowała w trzecim kwartale 2023 r. (sierpień-październik) 2,4 mld zł przychodów oraz zanotowała wzrost rentowności EBITDA (przed opodatkowaniem, potrąceniem odsetek i amortyzacją), określającej stopień opłacalności funkcjonowania firmy, o 1,8 punktu procentowego w porównaniu do tego samego okresu roku poprzedniego.

Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 1,2 mld zł, zysk operacyjny wzrósł o 150 proc. do 60 mln zł a zysk EBITDA o 25 proc. do 213 mln zł.

Wyniki te udało się wypracować pomimo zaburzenia sprzedaży we wszystkich liniach biznesowych, wynikającymi z anomalii pogodowych. Ciepła jesień spowodowała, że klienci przesunęli zakupy odzieży i obuwia zimowego na później, co mocno odbiło się na wynikach wrześniowej sprzedaży.

Grupa CCC w trzecim kwartale 2023 roku (sierpień-październik) osiągnęła przychody na zbliżonym w ujęciu rocznym poziomie, tj. 2,4 mld zł. Najwyższe wzrosty sprzedaży odnotował segment HalfPrice (+53 proc.).

Ciepła jesień odbiła się na sprzedaży w branży handlowej

Firma zwraca uwagę, że taki poziom sprzedaży udało się wypracować w niekorzystnych dla handlu okolicznościach. W trzecim kwartale 2023 r. cały rynek mierzył się z wyzwaniami spowodowanymi m.in. wciąż odbudowującym się sentymentem konsumenta oraz skrajnymi anomaliami pogodowymi, w tym głównie wysokimi temperaturami września, które wpłynęły na pogorszenie sprzedaży.

Kanał sprzedaży internetowej wciąż pozostaje kluczowy dla CCC i w III kwartale 2023 r. odpowiadał za 51 proc. sprzedaży całej grupy.

- Naszym priorytetem nieustannie pozostaje budowanie rentownej i odpornej na turbulencje organizacji, dlatego wzmacniamy nasz omnikanałowy model biznesowy - mówi cytowany w komunikacie Karol Półtorak, wiceprezes Grupy CCC.

- Już dzisiaj aplikacja mobilna odpowiada za ok. 40 proc. przychodów w ccc.eu. Podwoiliśmy również w ciągu roku sprzedaż poprzez aplikację mobilną MODIVO i eobuwie.pl. Widzimy dalszy potencjał do ich rozwoju - dodaje.

W trzecim kwartale marża brutto grupy, czyli stosunek zysku brutto ze sprzedaży do przychodów ze sprzedaży, umocniła się o 0,2 p.p. w stosunku rocznym do poziomu 48,2 proc., głównie obuwniczemu szyldowi CCC, w którym marża wzrosła do 59 proc., czyli o 5,2 punktu procentowego.

- Atrakcyjna i jakościowa oferta, zoptymalizowany poziom zapasów oraz aktywne zarządzanie cenami i konserwatywne podejście do polityki rabatowej, pozwoliło na znaczący wzrost marży w szyldzie CCC pomimo niesprzyjającej sprzedaży kolekcji, ciepłej jesieni i większego udziału odsprzedaży kolekcji letniej - powiedział Łukasz Stelmach, dyrektor zarządzający ds. finansów grupy CCC.

CCC pilnuje kosztów i zmniejsza zadłużenie grupy

Zgodnie z planem CCC wciąż pilnuje kosztów. W trzecim kwartale koszty sprzedaży i administracji w całej grupie były niższe o 4 proc. rok do roku, przy wzroście powierzchni handlowej o 11 proc. Tylko w samym szyldzie CCC koszty sprzedaży i administracji były niższe o 17 proc. i to piąty kwartał z rzędu poprawy tego wskaźnika. Firma konsekwentnie obniża też zadłużenie, które wyniosło na koniec października 1,11 mld zł. Rok wcześniej było prawie dwa razy wyższe.

- Przed nami najważniejszy okres sprzedażowy roku – maksymalizujemy nasze wysiłki we wszystkich szyldach, aby w pełni wykorzystać ten moment. Jesteśmy do niego dobrze przygotowani – przewidujemy, że w kolejnych okresach w pełni widoczny będzie efekt wprowadzonej optymalizacji kosztowej. Mamy modowy i atrakcyjny cenowo produkt, a stopniowo odbudowujący się sentyment konsumencki oraz wyhamowująca inflacja, nastrajają nas pozytywnie na kolejne kwartały - dodał Karol Półtorak, wiceprezes Grupy CCC.

W III kwartale grupa CCC uzyskała wynik EBITDA (przed opodatkowaniem, potrąceniem odsetek i amortyzacją) na poziomie 213 mln zł, osiągając rentowność 8,8 proc., o 1,8 p.p. wyższą niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Jak informuje modowa grupa, najbardziej rentownym segmentem w jej biznesie pozostaje CCC (20-procentowa marża EBITDA) – kolejny z rzędu kwartał poprawy wyniku w ujęciu rocznym. Rentowność Grupy Modivo pozostaje pod wpływem realizowanego zgodnie z planem programu redukcji zapasu.

CCC jest jedną z największych europejskich spółek w segmencie obuwia, a od maja 2021 r. poprzez sieć sklepów HalfPrice rozwija także sprzedaż również w segmencie off-price. Grupa posiada ok. 90 platform e-commerce i ok. 1 000 sklepów w 28 krajach, które działają pod markami CCC, HalfPrice, eobuwie.pl, Modivo i DeeZee. CCC S.A. jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2004 roku.

Obecnie głównymi udziałowcami spółki CCC są: ULTRO S.à r.l. (podmiot zależny od Dariusza Miłka - założyciela CCC) – (33,33 proc. ogólnej liczby akcji), Allianz Polska OFE (7,26 proc.) i Nationale-Nederlanden OFE (6,20 proc.).