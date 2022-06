Obuwniczy potentat wypowiada wojnę kosztom

Grupa CCC zwiększa przychody i poprawia marże. Prezes obuwniczego giganta w rozmowie z WNP.PL zapewnia jednak, że już w II kwartale roku obrotowego wskaźnik kosztów będzie istotnie niższy. Pomóc ma optymalizacja kluczowych procesów i aktywne zarządzanie ceną. Czy to oznacza koniec wyprzedaży w salonach CCC? - Proszę się nie obawiać, wyprzedaże będą, ale lepiej zaplanowane i zarządzone - uspokaja Marcin Czyczerski.

- Widzimy dużo przestrzeni do optymalizacji kosztów. Nie są to może spektakularne działania, ale krok po kroku będziemy eliminować różnego rodzaju drobne marnotrawstwa, które dostrzegamy w różnych miejscach - mówi WNP.PL Marcin Czyczerski.

Firma sprzedała właśnie swój biznes w Rosji. Nie może ujawnić komu, ani za ile. Jednak w rozmowie z WNP.PL prezes CCC zdradza, jakie będą teraz kierunki ekspansji zagranicznej.

Grupa CCC była mocno związana z kolarstwem. Dziś skupia się na biznesie i myśli o powrocie do sponsoringu.

Pochwaliliście się mocnymi wzrostami w I kwartale 2022 r. Grupa CCC zwiększyła przychody, skokowo wzrosła marża… Jednak te wyniki mają swoją cenę – koszty rosną szybciej niż przychody. Kiedy uda się wziąć je pod kontrolę, tak by osiągnąć deklarowany cel, by dynamika przychodów była wyższa niż kosztów?

- Przewidujemy, że już w II kwartale naszego roku obrotowego, który się właśnie zaczyna, wskaźnik kosztów będzie istotnie niższy niż w ostatnich dwóch kwartałach.

Po pierwsze, spodziewamy się w tym czasie lepszego przychodu z dobrymi marżami – jako że widzimy dzisiaj stabilizację popytu. Po drugie, już dziś możemy mówić o wyższej dyscyplinie kosztowej. Mamy dziś lepsze niż wcześniej narzędzia do utrzymania tej dyscypliny w kilku ważnych obszarach biznesu, które są kosztotwórcze, takich jak chociażby logistyka.

Pandemia wymusiła na wszystkich cięcia kosztów. Czy da się jeszcze bardziej wycisnąć tę cytrynę?

- W pandemii tę "cytrynę" poszatkowaliśmy geograficznie i funkcjonalnie. Geograficznie poprzez odcięcie kosztochłonnych i nierentownych rynków, takich jak Niemcy, Szwajcaria i Austria. Od strony funkcjonalnej pożegnaliśmy się przede wszystkim ze sponsoringiem sportu, który miał bardzo duży udział w kosztach.

Czytaj także: Grupa CCC ma swoją odpowiedź na zaburzenia w łańcuchach dostaw

Obecnie miejscami, w których widzimy przestrzeń do dalszej poprawy parametrów kosztowych względem przychodów, są wspomniane kluczowe procesy, których odpowiednie opomiarowanie i zmapowanie pozwala na znajdowanie oszczędności.

Działania w tym kierunku realizowaliśmy mocno w zeszłym roku. Teraz pracujemy nad ich dalszym uproszczeniem, co czyni je mniej kosztowymi, ale także bardziej przystępnymi dla klienta.

Przykładem może być proces zwrotu towaru w sklepie. Z naszej perspektywy mógłby trwać co najmniej 10 razy krócej. Wiemy, jak to osiągnąć i – biorąc pod uwagę liczbę tego typu operacji – po wprowadzeniu usprawnień, siłą rzeczy pojawią się oszczędności, a co więcej, zadowolenie klienta będzie rosło.

Tak więc widzimy dużo przestrzeni do optymalizacji kosztów. Nie są to może spektakularne działania, ale krok po kroku będziemy eliminować różnego rodzaju drobne marnotrawstwa, które widzimy w różnych miejscach.

Wspomniał pan o sponsoringu sportu, z którym Grupa CCC pożegnała się w 2020 r., w trakcie pandemii. Dla wielu miłośników kolarstwa był to duży zawód. Czy są szanse na powrót CCC Team?

- Grupa CCC kiedyś była bardzo mocno związana z kolarstwem. Dziś przede wszystkim skupiamy się jednak na biznesie i myślę, że w perspektywie kilku najbliższych lat na pewno nie będziemy myśleć o takim powrocie.

Porozmawiajmy o strategii… Poprzednią – GO.22 – zaburzyła pandemia, a nad aktualną – GO.25 – zawisło widmo wojny. Czy obecne otoczenie makroekonomiczne wpływa na jej realizację?

- W poprzedniej strategii GO.22 znalazło się kilka bardzo ważnych dla Grupy celów, takich jak odbudowa sprzedaży i marży.

Na rok 2022, do którego referowała ta strategia, zakładaliśmy wypracowanie 8,5-9 mld zł przychodów. Aktualnie nasze założenia na ten rok mówią o 9-10 mld zł przychodów, tym samym ten cel zostanie osiągnięty.

Mówiliśmy, że odbudujemy marże i one już wróciły w CCC do historycznych poziomów z najlepszych lat. Mówiliśmy o odbudowie sprzedaży z metra i jest ona już na poziomie pierwszego półrocza przedpandemicznego 2018 r., więc i tu zrealizowaliśmy cele. Tak samo stało się w zakresie podniesienia jakości produktu, poprawy komunikacji marketingowej czy wprowadzenia nowych kategorii produktowych.

Niestety, realizacja tych celów ze strategii GO.22 została przykryta problemem bilansowym, związanym z finansowaniem wspomnianych wzrostów, które odbyło się w głównej mierze z kredytu. I to jest pewne wyzwanie, które pojawiło się w ostatnich latach, a które adresujemy w nowej strategii GO.25.

I teraz jeszcze wojna, która przecież też ciąży nad jej realizacją…

- Formułując cele strategiczne GO.25, wśród których znalazło się m.in. potrojenie biznesu, zachowaliśmy konserwatywny optymizm. To pozwala nam teraz podtrzymać nasze założenia, zarówno w odniesieniu do przychodów, jak i rentowności.

Dlatego aktualna sytuacja wpływa bardziej na trajektorię niż na same cele strategii. Zmienia się jedynie sposób dojścia do nich. Jeszcze bardziej będziemy bazować na cyfryzacji, omnikanałowości, modowym segmencie i jeszcze większej penetracji naszego podstawowego rynku Europy Środkowo-Wschodniej, przy rezygnacji z rynku rosyjskiego.

Dla nas największym wyzwaniem tej wojny - oczywiście poza ludzkim dramatem - jest sentyment klienta, który znalazł się pod mocną presją inflacji i wysokich stóp procentowych. To wpływa na decyzje zakupowe.

Jednak w każdym wyzwaniu kryje się też szansa i dla nas przede wszystkim jest to okazja do poprawy zarządzania ceną, promocjami i kategoriami produktowymi.

Aktualna sytuacja wymaga od nas lepszego gospodarowania zapasami, które oceniamy jako za duże do skali naszego biznesu. Chcemy zmniejszyć kapitał obrotowy w relacji do przychodów. Na szczęście dziś mamy w organizacji zespół, który zarówno po stronie produktu, zakupu, planowania, logistyki, łańcucha dostaw, jak i finansów sukcesywnie, efektywnie odpowiada na tę potrzebę.

Wspomniał pan o rezygnacji z rosyjskiego rynku. Grupa sprzedała właśnie swoje sklepy w tym kraju. Komu i za ile?

- Jesteśmy zobowiązani zapisami umowy do dochowania poufności. Mogę powiedzieć, że sprzedaliśmy ten biznes lokalnej firmie.

Już wcześniej, nie nagłaśniając tego, wyłączaliśmy dostawy do Rosji, wygaszaliśmy też nasze sklepy online oraz salony stacjonarne. Teraz, chcąc zamknąć temat Rosji, sprzedaliśmy cały biznes.

Skoro wschodnie rynki są zamknięte, czy zerkacie znów na zachód jako na miejsce do ekspansji? Już tam byliście, ale sparzyliście się na rynkach DACH (Niemcy, Austria, Szwajcaria), z których ostatecznie się wycofaliście w ubiegłym roku.

- To była bardzo dobra, ale droga lekcja dla naszego szyldu CCC. Pokazała wagę różnic rynkowych, kulturowych i produktowych. Jeśli podeszlibyśmy do tego dzisiaj, z pewnością zrobilibyśmy to inaczej. Ale nie planujemy powrotu CCC na te rynki w takiej formule. Należy jednak pamiętać, że Grupa CCC jest na nich obecna. W Niemczech z dużym sukcesem działa eobuwie.pl i Modivo. Jest to perspektywiczny rynek, wzrostowy. Podobnie Austria i Szwajcaria, która dla eobuwie.pl jest jednym z bardziej rentownych rynków. Rozwija się tam też HalfPrice.

Zatrzymajmy się na chwilę przy tym najmłodszym szyldzie Grupy CCC. Skąd pomysł, by wejść w format off-price, który na polskim rynku był mało znany?

- Pomysł wyszedł całkowicie od głównego akcjonariusza i przewodniczącego Rady Nadzorczej CCC Dariusza Miłka, który doskonale połączył biznesowe elementy tej układanki - naszych stoków magazynowych i za dużych na potrzeby CCC sklepów. Pomysł był genialny, bo nie było na polskim rynku takiego konceptu, jak HalfPrice. Jednak musieliśmy przejść tu długą drogę, by przekonać chociażby banki do finansowania takiego projektu.

Zarząd podjął to wyzwanie i wykorzystując nasz potencjał, zbudowaliśmy HalfPrice.

Format off-price, który zakłada sprzedaż wielu marek w niższych od regularnych cenach, dobrze wpisuje się w obecne preferencje klientów, którzy przy galopującej inflacji szukają przede wszystkim okazji. Czy cena jest dziś najważniejszym czynnikiem decydującym o wyborach konsumenckich?

- Z jednej strony musimy dawać dobry, modowy produkt, który przekona klienta, odpowiednie doświadczenie zakupowe, serwis, a z drugiej strony oferować uczciwą cenę.

Cały czas dbamy o odpowiednią strategię asortymentową. Nie zmieniamy przy tym tego, co jest dla nas najważniejsze, czyli ceny. Przypuszczam, że dla klienta będzie ona teraz coraz ważniejsza.

Zaczęliśmy rozmowę od potrzeby ograniczania kosztów. Wspomniał pan o podejmowanych działaniach w celu poprawy zarządzania zapasami i promocjami. Czy to oznacza koniec wyprzedaży dla klientów?

- Tu idziemy dwutorowo. Przede wszystkim dzięki poprawie jakości planowania zakupów, dążymy do tego, by nie budować zbyt dużych zapasów, które wymagają wyprzedaży.

Staramy się jednak także odpowiadać na rosnącą wrażliwość cenową klienta. Z jednej strony dodajemy do naszej oferty wyższe progi cenowe, chociażby w markach Badura, Gino Rossi, Quazi czy Togoshi, a z drugiej – nie zapominamy o tych niższych półkach cenowych. Nazywamy to aktywnym zarządzaniem ceną. Dbamy przy tym bardzo mocno, by ta atrakcyjność cenowa nigdy nie była osiągana kosztem jakości i szerokości oferty.

Wciąż jednak nie usłyszałam odpowiedzi na pytanie, czy to aktywne zarządzanie ceną oznacza koniec wyprzedaży w salonach CCC?

- Sprzedawcy mają swoje okienka wyprzedażowe w każdym sezonie. Wtedy jest szansa, by zaoferować klientom, którzy kochają wyprzedaże, produkty w niższych cenach. Do tej pory jednak w CCC naszą bolączką były zapasy i wymagające usprawnień procesy zakupowe, które powodowały, że byliśmy praktycznie w trwałej wyprzedaży.

Proszę się jednak nie obawiać, wyprzedaże będą, natomiast będą one lepiej zaplanowane i zarządzone.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl