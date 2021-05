Od zera i z pasją. Autorski pomysł na polski biznes z górnej półki znów się sprawdzi?

Przez wiele lat pracował na rynku skandynawskim, zajmując się konserwami rybnymi. Po powrocie do kraju od zera zbudował jeden z popularniejszych polskich brandów zegarków premium - markę Balticus. Teraz planuje ekspansję zagraniczną i wejście w zupełnie nowy biznes. Znów będzie luksusowo i… wysokoprocentowo, bo Bartosz Knop, o którym mowa, jeszcze w tym roku chce wejść w segment alkoholi z wyższej półki, o czym opowiada WNP.PL w rozmowie.

- Stałem w rozkroku pomiędzy dwoma moimi największymi pasjami. Z jednej strony jestem wielkim fanem motoryzacji i dlatego jednym z pomysłów na życie była inwestycja w handel, serwis i sprzedaż samochodów typu youngtimer. Drugą pasją są właśnie zegarki. Tym, co mnie zainspirowało do ostatecznego wyboru, była mała islandzka marka JS Watch z Rejkiawiku. Mieszkając jeszcze na Islandii, obserwowałem ich biznes, który reklamowali jako prawdopodobnie najmniejszą manufakturę czasomierzy na świecie. To był przeważający impuls, że skoro im się udaje, to ja też mogę spróbować.- Wybór nazwy dla tworzonej marki był oczywisty. Pochodzę z Władysławowa i chciałem, żeby moja marka była związana z tym rejonem. Tak zrodziła się nazwa Balticus.Za projektami naszych zegarków stoi Mateusz Przystał, utalentowany, młody polski projektant. Składane one są z kolei w salonie zegarmistrzowskim w Gdyni – Ogrodowicz i Syn. Rodzina Ogrodowiczów od trzech pokoleń zajmuje się zegarmistrzostwem.- Mówię o tym otwarcie. My nie produkujemy zegarków. Jesteśmy polską marką, projektujemy, częściowo składamy, serwisujemy, przeprowadzamy kontrolę jakości w Polsce. I co najważniejsze, tutaj płacimy podatki. Moim zdaniem dla świadomego przedsiębiorcy to powinno być punktem odniesienia i determinować pochodzenie towaru.W dobie globalizacji wiele branż, także zegarmistrzowska, korzysta z części produkowanych w Azji. Niektóre szwajcarskie marki zegarków już w latach 90. ubiegłego wieku przeniosły swoje centra produkcyjne do Chin. To spowodowało przeskok technologiczny w tamtejszych fabrykach, dzięki któremu azjatycka produkcja jest w stanie sprostać rosnącemu popytowi.Każdego roku na świecie sprzedawane są miliony zegarków. Przecież sama Szwajcaria, mały kraj z drogą siłą roboczą, nie jest w stanie wyprodukować takiej liczby czasomierzy.- Dziś trudno to już oszacować, bo kosztów było i wciąż jest wiele. Jeśli chodzi o sam start i pierwsze 2-3 lata funkcjonowania firmy, to zainwestowałem absolutnie wszystkie pieniądze, które jako rodzina zaoszczędziliśmy, pracując w Skandynawii i po sprzedaży udziałów we wspomnianej wcześniej spółce. To były spore pieniądze, dlatego teraz, z perspektywy czasu, nie dziwi mnie sceptycyzm ludzi z branży, który towarzyszył mi na początku.Piotr Ogrodowicz, którego pracownia zegarmistrzowska zapewnia nam wsparcie techniczne, zdradził mi po latach, że on sam, choć jest już trzecim pokoleniem zegarmistrzów, w życiu by się na taki projekt nie zdecydował.Od innego człowieka z branży usłyszałem nawet, że mój pomysł to supersposób na szybką utratę całego zgromadzonego kapitału. Dzisiaj po prawie 6 latach funkcjonowania na rynku ten sam człowiek przyznaje, że patrząc na to, gdzie dziś jest Balticus, musi przeprosić, bo wtedy się pomylił.- Pamiętam, że gdy zaczynaliśmy, żona zapytała mnie, ile chciałbym sprzedawać zegarków. Wówczas nasza sprzedaż sięgała ok. 7 sztuk miesięcznie i marzeniem było sprzedawanie 20 czasomierzy miesięcznie. Wkrótce okazało się, że to marzenie udało się bardzo szybko spełnić.W 2016 r., który traktujemy jako pierwszy pełny rok obrotowy, sprzedaliśmy już ok. 300 czasomierzy, co wygenerowało przychody mniej więcej na poziomie 250 tys. zł. W 2017 r. było to już 600 sztuk, co przyniosło 750 tys. zł przychodu. Pierwszy milion złotych przychodu osiągnęliśmy rok później, w 2018 r., gdy sprzedaż sięgnęła 850 sztuk. Kolejne lata to kolejne wzrosty. W ubiegłym roku sprzedaliśmy 1200 zegarków, co dało 1,46 mln zł przychodu.- Kryzys wywołany koronawirusem boleśnie odbił się na branży, która skurczyła się w tym czasie o 20 do nawet 50 proc. Dlatego znów wprawiliśmy niejednego w zdziwienie naszymi działaniami, które podejmowaliśmy w tym kryzysowym czasie.Pandemia zaskoczyła nas w trakcie przygotowywania pierwszej emisji akcji. W lutym przekształciliśmy się z jednoosobowej działalności w spółkę akcyjną. O tym co wydarzyło się w kolejnych miesiącach, nie trzeba przypominać.Trzy dni po starcie naszej kampanii crowdfundingowej ogłoszono pierwszy lockdown. Przez prawie dwa tygodnie zastanawiałem się, czy nie wycofać oferty i nie zatrzymać emisji. Zdecydowałem jednak inaczej, co z perspektywy czasu oceniam jako strzał w dziesiątkę.Emisję, z której planowaliśmy pozyskać 2 mln zł, zamknęliśmy z wynikiem 1,65 mln zł. W czasie, gdy cały świat borykał się z problemami, my nie tylko pozyskaliśmy kapitał na dalszy rozwój, ale też nowych inwestorów, klientów, bo należy pamiętać, że emisja to nie tylko sprzedaż akcji, ale również wielka akcja marketingowa.- Największą ich część pochłonęło poszerzanie oferty, bo na tym opieramy nasz rozwój. W naszych kolekcjach znajduje się średnio 30-40 modeli zegarków, niektóre z nich w mocno limitowanych seriach, co pozwala nam napędzać popyt. W tym samym czasie duże marki mają średnio na półce 100-200 produktów. Dlatego musimy inwestować w nowe produkty, poszerzać ofertę tak, by klient, do którego uda nam się dotrzeć, znalazł w niej to, czego szuka.Oczywiście część pozyskanego kapitału została przeznaczona również właśnie na dotarcie, czyli marketing, który pozwala nam rozbudowywać bazę klientów.Z końcem 2019 roku rozpoczęliśmy współpracę z W.Kruk. Balticus jest chyba pierwszą tak małą marką, która pojawiła się w sprzedaży tej najstarszej sieci jubilerskiej w Polsce. Na początku pojawiliśmy się w ofercie online, a dzisiaj mogę już powiedzieć, że gdy tylko zostaną otwarte galerie handlowe, we Wrocławiu w Galerii Dominikańskiej pierwszy punkt stacjonarny W.Kruka zaoferuje również zegarki Balticus.- Tak, chcemy kontynuować ten rozwój i po to jest druga emisja, z którą niebawem ruszamy. Tym razem będzie ona promowana przez platformę Crowdway, poprzez którą chcemy zwrócić się do inwestorów społecznościowych po 2,2 mln zł.Środki znów zostaną przeznaczone na rozbudowę portfolio produktów, zbudowanie rozpoznawalności w sektorze marek premium, a także na zwiększenie mocy produkcyjnych.Jeśli emisja się powiedzie, chcemy też razem z naszym dystrybutorem, firmą Hashtag, zacząć atakować znacznie mocniej rynek europejski, zwłaszcza czeski, słowacki i niemiecki.- Pandemia wstrzymała prace nad prototypem transparentnej ceramiki, która mogłaby być wykorzystywana jako szkło zegarkowe. Jest ona niemal tak twarda jak szkło szafirowe. To byłby ewenement w branży, bo do tej pory taka ceramika wykorzystywana była praktycznie wyłącznie w przemyśle zbrojeniowym.Rozpoczęliśmy już rozmowy z naukowcami z Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, ale pandemia pokrzyżowała nasze plany. Z pewnością będziemy chcieli wrócić do tego projektu.- W naszych działaniach skupiamy się na marketingu bezpośrednim, który opieramy przede wszystkim na pasji. Kamilowi Grosickiemu z pewnością nie można jej odmówić.Jeśli chodzi o nadchodzący sezon, to związaliśmy się z amatorską ligą golfa, która w tym roku organizuje eliminacje do mistrzostw świata w Meksyku. Rozmowy o współpracy prowadzimy również z innymi, pełnymi pasji sportowcami. Jeden z nich planuje wyprawę na biegun, inny chce opłynąć ziemię niewielką łodzią bez zawijania do portu.Balticus tworzą ludzie z pasją, dlatego naszym wręcz obowiązkiem jest wspieranie pasji innych.- Mamy obecnie w ofercie małą serię biżuterii wykonaną przez naszego partnera - jubilera Goldmark z Wejherowa, jednak ten rynek w Polsce jest bardzo trudny i zdominowany przez takie firmy jak Apart czy innych międzynarodowych graczy. Dlatego traktujemy biżuterię jedynie jako uzupełnienie naszej podstawowej oferty skierowanej głównie do mężczyzn.Teraz naszym celem jest wykorzystanie razem z akcjonariuszami potencjału Balticusa, który przez lata zbudowaliśmy, także na trochę innym gruncie.- Nie sam Balticus, ale nowy podmiot, który będzie związany osobowo z Balticusem. Planujemy wejść w sprzedaż alkoholu premium - whisky i wódki. Pracujemy właśnie nad założeniem drugiej spółki, powiązanej biznesowo z Balticusem. Ona świetnie dopełni podstawową ofertę i będziemy mieć możliwość crossowania działalności.Ten plan kiełkuje we mnie od dłuższego czasu. Chcielibyśmy, aby docelowo luksusowa whisky, przynajmniej 30-letnia, pojawiła się w zestawie z zegarkami. Zbuduje to z jednej strony prestiż Balticusa, z drugiej strony wypromuje alkohol na rynku.- Jesteśmy zdania, że nie należy wyważać otwartych drzwi. Produkcja zarówno wódki, jak i whisky będzie zlecana uznanym destylarniom.- Jeszcze w tym roku. Jesteśmy po intensywnych rozmowach z akcjonariuszami, ale plan jest jasny, bo alkohole premium doskonale się uzupełniają z czasomierzami.- Ogranicza nas praktycznie wyłącznie kapitał i wyobraźnia (śmiech). Jako właścicielowi i prezesowi marzy mi się też - choć to na razie długoterminowe marzenie - uruchomienie w Gdyni punktu, gdzie będzie można przyjść i nie tylko obejrzeć nasze zegarki, ale także zamówić spersonalizowany czasomierz, który będziemy mogli wyprodukować w stosunkowo krótkim czasie na miejscu. To jest spora inwestycja, dlatego na razie to raczej bardziej marzenie niż projekt.