Odbicie CCC - sprzedaż wyższa niż przed epidemią

Mimo kolejnego lockdownu, wprowadzonego nie tylko w Polsce, ale i na zagranicznych rynkach, Grupa CCC poprawiła przychody o 85 proc. w I kwartale roku obrotowego 2021/22, głównie dzięki kanałowi e-commerce. Największa firma obuwnicza Europy Środkowej wypracowała również sprzedaż powyżej poziomów z I kw. 2019 r.

– Początek pierwszego kwartału roku obrotowego 2021/22 był dla nas pomyślny. Odmrożenie gospodarki w lutym uwolniło skumulowany popyt i pozwoliło na sprzedaż dodatkowych kilkuset tys. par obuwia z kolekcji jesienno-zimowej. Wraz z początkiem kwartału zaproponowaliśmy klientom nową kolekcję SS21, która spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem - mówi Marcin Czyczerski, prezes Grupy CCC.

- Wprowadzony pod koniec marca lockdown, który ponownie objął galerie handlowe, na ponad miesiąc ograniczył naszą działalność w kanale stacjonarnym. Pomimo niesprzyjającego otoczenia biznesowego osiągnęliśmy dobre wyniki sprzedażowe, które mamy nadzieję wzmacniać w kolejnych kwartałach. Realizacja tego celu będzie możliwa także za sprawą uruchomienia nowego konceptu sklepów off-price w wersji stacjonarnej, który jesienią zadebiutuje również w kanale online – podkreśla Marcin Czyczerski.



Ze względu na wprowadzony pod koniec marca lockdown, Grupa koncentrowała swoje działania sprzedażowe na e-commerce. W I kwartale 2021 r. udział tego kanału w łącznej sprzedaży wyniósł 62 proc.

W tym okresie bardzo wysokie wzrosty rdr odnotowała każda platforma sprzedaży internetowej, a w przypadku grupy eobuwie.pl, która na koniec marca pozyskało dwóch nowych inwestorów mniejszościowych, wyniki były o 79 proc. wyższe niż w ubiegłym roku.

Start nowego konceptu

Czytaj także: CCC skusiło Zygmunta Solorza i Rafała Brzoskę Sprzedaż generowana przez tę spółkę od lutego do kwietnia wyniosła 768 mln zł, przy marży EBITDA na poziomie 10,5 proc. (+4,4 p.p. rdr). Grupa eobuwie.pl dynamicznie rozwija także sklep online z modą premium Modivo. Udział tej platformy w sprzedaży eobuwie.pl wyniósł na koniec I kwartału 13 proc..– Od wielu miesięcy głównym kanałem sprzedaży pozostaje e-commerce, dla którego istotna jest sprawność wysyłkowa centrum dystrybucyjnego. Dlatego nieodzownym elementem naszego dalszego rozwoju jest inwestycja w infrastrukturę logistyczną. Ze względu na obecność Grupy CCC na wielu zagranicznych rynkach i rosnącą tam sprzedaż, zdecydowaliśmy się w ramach działalności eobuwie.pl otworzyć nowe centrum dystrybucyjne w Bukareszcie. Wesprze ono obsługę kluczowych dla spółki obszarów – Rumunii, Bułgarii i Grecji. Zgodnie z naszymi założeniami, pierwsze paczki z centrum, w którym miejsce znajdzie 1,5 mln par butów, dotrą do klientów już w czerwcu. Liczymy, że w wyniku poczynionej inwestycji, uda nam się systematycznie zwiększać skalę działania – mówi Marcin Czyczerski, prezes Grupy CCC.Spore wzrosty sprzedaży w I kwartale 2021 r. osiągnęły pozostałe platformy online Grupy, mające 17 proc. udziału w sprzedaży segmentu e-commerce. Sklep ccc.eu uzyskał przychód na poziomie 128 mln zł, zaś marka DeeZee wypracowała 24 mln zł, co oznacza wzrosty o odpowiednio 146 proc. i 71 proc.. CCC uruchomiło także kolejny, 7 rynek, na którym funkcjonuje ccc.eu – Słowenię. Wysyłki zamówień do klientów z tego kraju realizowane są przez nowo uruchomione centrum logistyczne e-commerce w Polkowicach. W II kwartale br. ccc.eu zadebiutuje także w Bułgarii i Chorwacji.Wraz z ponownym odmrożeniem gospodarki, Grupa CCC uruchomiła swój nowy koncept sklepu typu off-price. Pierwsze sklepy zupełnie nowego brandu HalfPrice z ofertą produktów premium w okazyjnych cenach zadebiutowały w pięciu miastach w Polsce.- Nasze plany są ambitne, ale jesteśmy przekonani, że uda się nam je zrealizować także dzięki atrakcyjnym lokalizacjom, które wybraliśmy wspólnie z partnerami po stronie centrów handlowych. Sklepy HalfPrice to interesujący nowoczesny koncept, który jeszcze bardziej uatrakcyjni ofertę galerii handlowych - powiedział Karol Semik, dyrektor ekspansji Grupy CCC.Do końca roku na terenie Polski ma działać około 60 sklepów stacjonarnych, a jesienią zostanie uruchomiona sprzedaż internetowa.O koncepcie czytaj więcej: Dariusz Miłek uruchamia nową sieć sklepów