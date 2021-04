Odzież i obuwie apelują o pomoc. 40 tys. wykluczonych ze wsparcia

Branże obuwnicza i odzieżowa mają za sobą najgorszy rok w historii. Mocno ucierpiał sektor produkcyjny, czyli ok. 40 tys. polskich firm tekstylnych, odzieżowych i skórzanych, zatrudniających ponad 200 tys. osób. Branża apeluje do rządu o wsparcie, bo do tej pory była wyłączona z branżowych tarcz antykryzysowych.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Branża poza nawiasem

Apel o wsparcie

Największym ciosem dla branży było zamknięcie galerii handlowych, gdzie sprzedawana jest większość produkcji. Odcięło to krajowych producentów obuwia praktycznie całkowicie od dochodów.Zamknięcie granic zahamowało z kolei eksport, a polskie buty i wyroby skórzane trafiały m.in. do Niemiec, Czech, Rumunii, na Węgry, do Słowacji, Rosji i Włoch. Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego, wartość eksportu tylko za zachodnią granicę przed pandemią sięgała ponad 3,4 mld zł (dane za 2019 r.).- Pandemia i związane z nią wyzwania postawiły setki firm z branży skórzanej w obliczu utraty płynności finansowej. Brak zamówień oznacza dla nich brak środków na pokrycie kosztów produkcji, do firm nie wpłynie marża, następuje kolosalny wzrost zapasów, praktycznie niezbywalnych. W związku z zamrożeniem sprzedaży, a także znikomym popytem, narastają zatory płatnicze, praktycznie nie do odblokowania - wylicza Marek Górecki i dodaje, że do tego dochodzą rosnące zobowiązania wynikające z kosztów stałych i zobowiązań pracowniczych.- Konsekwencją społeczno-gospodarczą utraty płynności przez sektor modowy będzie rozchwianie rynku pracy. Szacuje się, że około 50 proc. pracowników sektora może być dotkniętych redukcją wynagrodzeń, a nawet utratą miejsc pracy. Drastycznie spadną wpływy do budżetu z tytułu VAT, CIT, ceł, składek ZUS i PIT - dodaje prezes Polskiej Izby Przemysłu Skórzanego.Tymczasem branża producentów pozostaje poza nawiasem rządowej pomocy. Jak wskazuje Bogusław Słaby, prezes Związku Przedsiębiorców Przemysłu Mody Lewiatan, producenci odzieży i obuwia, którzy produkują zarówno dla krajowych, jak i zagranicznych firm, nie otrzymali z Tarcz 6.0, 7.0, 8.0 i Tarczy finansowej PFR 2.0 żadnego wsparcia, a nie mają w ogóle zamówień albo tylko kilkanaście procent tego, co otrzymywali wcześniej. Wysokie i wciąż rosnące koszty powodują, że polskie firmy stają się niekonkurencyjne na rynku zarówno krajowym, jak i eksportowym.- Jeśli w ciągu 7 lat płaca minimalna wzrosła o 74 proc., do tego rosną podatki od nieruchomości, koszty utrzymania, wynikające z podwyżek chociażby cen energii, a kurs euro wzrósł tylko o około 8 proc., to jak możemy być konkurencyjni. Największe firmy odzieżowe szyją w Azji, bo w Polsce jest po prostu za drogo - mówi Bogusław Słaby.Jego zdaniem pandemia tylko przyspieszyła pewne procesy.- Obawiamy się przełomu II i III kwartału. Już docierają do nas informacje z firm, że będą musiały nie tylko zwalniać ludzi, ale wiele z nich zostanie zmuszonych do zamykania działalności, ponieważ także polscy zleceniodawcy szukają tańszej produkcji za granicą - dodaje Bogusław Słaby.Polscy producenci apelują do rządu o wsparcie i rozszerzenie listy branż objętych pomocą również o nich. W tej sprawie odbyło się już spotkanie z przedstawicielami Ministerstwa Rozwoju.- Mieliśmy spotkanie w Pałacu Prezydenckim, w którym wzięła udział pani wiceminister Olga Semeniuk, ale jedynym efektem była reaktywacja wstrzymanych w 2016 r. spotkań Zespołu Trójstronnego ds. Przemysłu Lekkiego, podczas których przez 15 lat rozwiązywaliśmy najważniejsze problemy naszej branży - mówi Bogusław Słaby. - Zwróciliśmy się również do prezesa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych z zapytaniem, dlaczego polscy producenci odzieży, którzy zainwestowali w maszyny i urządzenia do produkcji medycznej odzieży ochronnej, od kilku miesięcy nie otrzymują zamówień, a podobna odzież jest w tym samym czasie importowana z Azji. Czekamy na odpowiedź - dodaje prezes Związku Przedsiębiorców Przemysłu Mody Lewiatan.Również Polska Izba Przemysłu Skórzanego wielokrotnie apelowała do rządzących o uchwalenie stosownej pomocy dla swojego sektora, w szczególny sposób dotkniętego kryzysem związanym z pandemią.- Dotychczasowe działania były bezskuteczne. Ostatnie pisma wnioskujące o pomoc zostały wysłane natychmiast po ukazaniu się w ubiegłym tygodniu informacji o kolejnym rozszerzeniu listy kodów PKD uprawnionych do objęcia pomocą, na której jednak w dalszym ciągu nie znalazła się produkcja obuwia i inne rodzaje działalności, sektorowo powiązane łańcuchem dostaw - podsumowuje Marek Górecki, prezes PIPS.