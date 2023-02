Odzieżowy e-commerce przejmie dwie marki z segmentu premium

Notowany na warszawskiej giełdzie Answear.com zamierza kupić dwie marki należące do Fashion Trends Group. Transakcja będzie miała charakter bezgotówkowy, zostanie sfinansowana akcjami pochodzącymi z nowej emisji.

Answear.com, odzieżowy e-commerce notowany na GPW, podpisał warunkową umowę kupna dwóch marek należących do firmy Fashion Trends Group: Sneakerstudio i PRM. Fashion Trends Group oprócz samych marek Sneakerstudio oraz PRM posiada również dwa butiki stacjonarne w Krakowie i Warszawie.

Bezgotówkowa transakcja finansowana akcjami z nowej emisji

Transakcja zostanie sfinansowana akcjami pochodzącymi z nowej emisji. Zgodnie z warunkami umowy, Fashion Trends Group obejmie łącznie do 650 tys. akcji Answear.com, po cenie emisyjnej 29 zł. Daje to w przybliżeniu wartość transakcji na poziomie prawie 19 mln zł. Uchwała o emisji akcji ma zapaść na najbliższych Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które planowane jest na marzec lub kwiecień tego roku.

Spółka FTG w 2021 roku osiągnęła 173 mln zł przychodów ze sprzedaży, co oznacza 33 proc. wzrostu względem sprzedaży z poprzedniego roku, zanotowała jednak stratę netto w wysokości ok. 3 mln zł. Przychody za rok 2022 ukształtowały się na podobnym poziomie, spółka ponownie zanotowała stratę.

Na pogorszenie wyników wpływ miały przede wszystkim zawirowania rynkowe oraz braki technologiczne i zbyt mała skala działalności na coraz bardziej konkurencyjnym rynku. Zwłaszcza te dwa ostatnie aspekty mają zostać naprawione dzięki przejęciu przez Answear.com.

Dla Answear.com kluczowe jest szybkie przywrócenie rentowności przejmowego biznesu

Z perspektywy Answear.com, kluczowe są przychody ze sprzedaży. Forma przeprowadzonej transakcji, czyli przejęcie oraz planowana pełna integracja Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa odpowiadającej za działalność e-commerce w zoptymalizowane struktury operacyjne oraz systemowe Answear.com wraz z poprawą płynności, która przełoży się na poprawę zatowarowania, i wykorzystaniem efektów synergii pomiędzy firmami, zdaniem zarządu spółki, powinny zapewnić szybkie urentownienie sprzedaży prowadzonej pod markami SneakerStudio oraz PRM.

Prezes Answear.com, Krzysztof Bajołek zwraca uwagę na będące przedmiotem przejęcia marki, które wyróżniają się unikalną ofertą premium w kategorii "streetwear i sneakers".

- Dzięki temu połączeniu poszerzamy obszar naszej działalności i możliwość dotarcia do nowych grup klientów z dedykowanymi liniami produktowymi, w tym Gen Z czy klientów zainteresowanych produktami z półki premium i produktów luksusowych. Wszelkie prognozy zakładają dynamiczny wzrost rynku produktów premium, w co my również wierzymy i uważamy, że ta transakcja pozwoli nam jeszcze szybciej wejść w ten segment i skutecznie się w nim rozwijać - mówi prezes spółki.

Answear.com jest wyceniany na warszawskiej giełdzie na 520 mln zł. Przychody ze sprzedaży za 12 miesięcy 2022 roku wyniosły 969 mln zł i wzrosły rok do roku o 42 proc. Sprzedaż on-line w tym okresie wyniosła 982 mln zł i wzrosła o 36 proc. w ujęciu rocznym.

