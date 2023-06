Odzieżowy potentat z Polski wdraża mocną dekarbonizację

Zmiany wprowadzają stopniowo. Zielona energia, recykling opakowań, czy redukcja plastiku - firma LPP wyznaczyła kierunek ku neutralności klimatycznej, ale to daleka droga. Pisze o niej Piotr Stefaniak w magazynie "Nowy Przemysł".

Kolejne okresy objęte rozszerzonym zakresem raportowania przez Grupę LPP emisji gazów cieplarnianych (rok 2021 i 2022), wykazały odpowiedni wzrost, a następnie - mimo wzrostu produkcji i sprzedaży - nich znaczny (8 proc.) spadek.

W 2021 r. LPP podpisała jeden z największych w kraju kontraktów PPA (bezpośredni zakup energii od wytwórcy OZE), dzięki czemu krajowe centra dystrybucji korzystają z prądu z wiatru. Na dachu centrum dystrybucyjnego LPP w Brześciu Kujawskim funkcjonuje instalacja fotowoltaiczna o mocy 1,5 MW.

Spółka odzieżowa realizuje działania z zakresu gospodarki cyrkularnej. Rozszerzyła na wszystkie salony marek LPP w Polsce projekt zbiórki używanej odzieży, w ub.r. ponownie wykorzystał ponad 2 mln kartonów, zmniejszyła zużycie plastiku o 567 ton, szuka efektywnych metod recyklingu tkanin.

Od kilku lat wyzwania klimatyczne są obszarem inicjatyw strategicznych LPP, informuje zarząd w "Sprawozdaniu zrównoważonego rozwoju za rok 2022/2023". Głównym celem jest to, by produkcja odzieży powodowała coraz mniejszy ślad węglowy.

Mniej zasobów, mniej energii, mniej emisji. Zapraszają klientów i partnerów do współpracy

Zadanie to jest skomplikowane o tyle, że grupa kapitałowa LPP (31 spółek) współpracuje z ponad 1100 dostawcami, szycie odzieży zleca w krajach azjatyckich, a sprzedaje ją (pod pięcioma markami modowymi) poprzez sieci ponad 1850 salonów i w e-handlu.

Co istotne, ze swoim przekazem dotyczących odpowiedzialności wobec środowiska naturalnego stara się także trafiać do swoich klientów. Chodzi o takie kształtowanie postaw kupujących odzież, aby także oni włączali się we wspólny cel – zmniejszania śladu węglowego.

W kolekcjach tej grupy coraz częściej pojawiają się certyfikowane i bardziej zrównoważone materiały. Z udziałem technologów i inżynierów zewnętrznych LPP intensywnie pracuje się nad rozwiązaniami, które pozwolą w przyszłości przekształcać odpady tekstylne w zasoby.

"Nasze działania bazują na badaniach naukowych, bo tylko wtedy mamy pewność, że dzięki naszym rozwiązaniom zyskamy realny wpływ na wdrażanie pozytywnych zmian w środowisku" - stwierdza zarząd.

Rozwiązania są wielokierunkowe, tak jak złożona jest działalność Grupy. Chodzi przy tym nie tylko o bezpośredni wpływ na klimat (emisje), lecz także o zmniejszanie zużycia zasobów (surowce, woda, nośniki energii) w całym cyklu produkcji i handlu odzieżą. „Sukcesywnie zwiększamy portfolio tych dostawców, którzy wykorzystują takie rozwiązania" - zapewnia zarząd LPP.

Emisje gazów cieplarnianych weszły na ścieżkę spadkową

Grupa LPP mierzy emisje gazów cieplarnianych (GHG) od 2018 r. W 2020 r. zmieniła okres obrachunkowy (rozpoczyna się od lutego i kończy w styczniu kolejnego roku), co zmieniło bazę do porównań.

Ponadto od 2021 roku, zgodnie z wytycznymi GHG Protocol (najpopularniejszy standard liczenia emisji), samodzielnie oblicza ślad węglowy we wszystkich trzech zakresach tj. od momentu pozyskania materiału, przez produkcję odzieży, transport, aż po użytkowanie jej przez klientów. Do zakresu 3 - tzw. emisji pośrednich - wlicza nie tylko produkcję ubrań oraz materiałów, ale także etap użytkowania produktów.

- Taki sposób pozwala jednoznacznie ustalić procesy o największej emisyjności gazów cieplarnianych i określić obszary wymagające najpilniejszych zmian - mówi Dorota Jankowska-Tomków, dyrektor ds. zakupów i ESG w LPP.

W roku obrotowym 02.2020 - 01.2021 grupa LPP przyczyniła się do łącznej emisji 1 295,34 tys. ton CO2e, który był mniejszy niż w 2019 r. (1 505,3 tys. ton) m.in. z powodu zamknięcia salonów sprzedaży w okresie pandemii.

Rozszerzony zakres raportowania za okres 02.2021 - 01.2022 (a także wzrost produkcji i sprzedaży) wykazał większe emisje GHG - 2 880,6 tys. ton CO2e. Najnowsze dane z okresu 02.2022 - 01.2023 wskazują na emisje 2 653,2 tys. ton CO2e, tj. ich spadek o 7,9 proc. w porównaniach rok/roku.

Zaledwie 0,5 proc. łącznych emisji GHG grupy przypadało na emisje bezpośrednie zakresu 1. Najwięcej, bo w prawie 99,2 proc., przyczyniły się emisje pośrednie zakresu 3, czyli w łańcuchu wartości.

Większe wykorzystanie energii odnawialnej - głównym sposobem zmniejszania śladu węglowego

- Działania zmierzające do ograniczenia wpływu na środowisko na stałe są wpisane w naszą strategię biznesową, dlatego ani kryzys geopolityczny czy gospodarczy, ani międzynarodowe trudności energetyczne nie przeszkodziły nam w realizowaniu celów zrównoważonego rozwoju - zapewnia Jankowska-Tomków. - Nie tylko utrzymaliśmy nasze plany w tym zakresie, ale konsekwentnie realizujemy kolejne zobowiązania.

Jednym z głównych sposobów dekarbonizacji działalności jest sięganie po odnawialne źródła energii. Jeszcze w 2021 r. LPP podpisała jeden z największych w kraju kontraktów PPA (Power Purchase Agreement) z firmą Figene, która na potrzeby jego realizacji wybudowała dodatkową farmę wiatrową.

Dzięki temu od 2023 r. krajowe biura LPP oraz Centra Dystrybucyjne w Pruszczu Gdańskim i Brześciu Kujawskim są zaopatrywane w energię pochodzącą z wiatru. Umowa z Figene będzie obowiązywała przez kolejne 10 lat, co zabezpiecza też zapotrzebowanie Grupy na tańszy prąd.

Zwiększając udział OZE w swoim portfelu energetycznym LPP stawia też na samodzielną produkcję zielonej energii. Firma zamontowała na dachu Centrum Dystrybucyjnego w Brześciu Kujawskim instalację fotowoltaiczną składającą się z 4000 paneli słonecznych o mocy 1,5 MW.

Zarząd podjął także działania ograniczające zapotrzebowania na zasilanie w sieci sprzedaży stacjonarnej. A poprzez instalację rozwiązań optymalizujących zarządzanie urządzeniami elektrycznymi w ub.r. Grupa zredukowała zużycie energii w salonach o 10 proc. Do końca 2022 r. monitoringiem zużycia mediów objęto ok. 830 salonów w 12 krajach, a do końca br. planowane jest objęcie nim kolejnych 700.

Nowy trend w produkcji i sprzedaży, czyli idziemy w kierunku gospodarki cyrkularnej

W 2022 r. LPP - jako pierwsza polska firma odzieżowa - zgłosiła się do światowej inicjatywy Science Based Targets. Wspiera ona sektor prywatny w działaniach na rzecz walki z globalnym ociepleniem. LPP opracowała szczegółowe cele dekarbonizacyjne, które poddała profesjonalnej ocenie naukowej według metodyki SBTi. „Rezultaty uzyskanej oceny pozwolą nam opracować rzetelną strategię dekarbonizacji” - stwierdza zarząd.

- Patrząc na kwestie dekarbonizacji przez pryzmat całego łańcucha wartości branży odzieżowej mamy świadomość, że zmiany jedynie w obszarze własnej działalności nie wystarczą - podkreśla dyrektor Jankowska-Tomków. - Opierając się na wytycznych GHG Protocol, zidentyfikowaliśmy najbardziej emisyjne elementy naszego łańcucha wartości.

Należą do nich m.in. procesy pozyskiwania materiału, produkcji odzieży, emisje powstające podczas transportu i dystrybucji, ale także w trakcie użytkowania odzieży przez klientów. - Dlatego tak ważna jest zmiana nawyków konsumentów w zakresie użytkowania ubrań - dodaje dyrektor.

LPP zainicjowało w ub.r. kampanię edukacyjną "Dbaj o ubranie". Zakłada ona, że klienci poszerzą swoją wiedzę na temat zasad odpowiedniej pielęgnacji odzieży - tak, by przedłużyć jej żywotność, oszczędzić pieniądze, ale i ograniczyć ślad węglowy.

Plany są jednak znacznie szersze - obejmują działania z zakresu gospodarki cyrkularnej. Skupiając się na korzyściach środowiskowych zamkniętego obiegu, firma rozszerzyła na wszystkie salony marek LPP w Polsce projekt zbiórki używanej odzieży.

Już w 2022 r. gdańska spółka ograniczyła wolumen odpadów opakowaniowych, bowiem wykorzystała ponownie ponad 2 mln kartonów. Zmniejszyła także zużycie plastiku o kolejne 567 ton, co przekłada się na redukcję 1600 ton tworzyw sztucznych w ciągu 6 lat.

LPP rozpoczęło również współpracę w poszukiwaniu efektywnych metod recyklingu tkanin poliestrowych oraz wielogatunkowych ze start-upem Use Waste oraz Sustainable Fashion Institute.

