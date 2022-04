Oficjalny krawiec reprezentacji Polski szykuje się na mundial

Po rekordowym roku modowa grupa VRG szykuje się na więcej. Nowe sklepy, aplikacje czy wirtualne przymierzalnie to tylko niektóre z projektów, które mają pozwolić wypracować dwucyfrowe wzrosty w 2022 r. VRG niebawem zmierzy się też z innym wyzwaniem. Polscy piłkarze awansowali właśnie do mistrzostw świata w piłce nożnej. Vistula jest oficjalnym krawcem PZPN. Właśnie ruszają rozmowy na temat współpracy przy katarskim mundialu.

Dobry kwartał zapowiada dobry rok

Wojna i inflacja czynnikami ryzyka

Szykuje się dobry rok

Dwucyfrowe wzrosty w online

Oficjalny krawiec reprezentacji szykuje się na mundial

Dobre oceny analityków

Zgodnie z zasadami korporacyjnymi VRG nie publikuje prognoz finansowych. Firma jednak podzieliła się z rynkiem wstępnymi wynikami za pierwsze trzy miesiące 2022 roku i oczekiwaniami zarządu co do całego 2022 r.Od stycznia do marca 2022 VRG zanotowała sprzedaż na poziomie 243,5 mln zł, o 41,5 proc. więcej w porównaniu do roku 2021. Szczególnie mocny pierwszy kwartał ma za sobą segment jubilerski grupy, który osiągnął w tym czasie sprzedaż o wartości 128,3 mln zł (ponad 49 proc. więcej w porównaniu do poprzedniego roku). Dwucyfrowe tempo wzrostu zachował również bardziej wrażliwy na nastroje konsumentów segment odzieżowy (115,2 mln zł przychodu, o 33,8 proc. więcej niż w 2021 r.).- To, co nas szczególnie cieszy, to fakt, że każdy z naszych segmentów kwartał do kwartału notował wzrosty zarówno sprzedaży, jak i marży procentowej. Trzeba przy tym pamiętać, że pierwszy kwartał to tradycyjnie czas wyprzedaży, a udało nam się mimo to wypracować o ponad 3 p.p. wyższą marżę. Dlatego rok do roku spodziewamy się lepszych wyników - ocenia wiceprezes VRG.Wyzwaniem w kolejnych miesiącach będzie także wojna, która wybuchła za naszą wschodnią granicą. Co prawda VRG nie prowadzi sprzedaży ani stacjonarnej, ani internetowej w Rosji i w Ukrainie, jednak konflikt nie pozostanie bez wpływu na nastroje konsumenckie.- Widzieliśmy to już pod koniec lutego i w marcu. Ta sytuacja, poza czysto ludzkim wydźwiękiem, powoduje też poważne zawirowania w obszarze makroekonomii. Od kilku miesięcy obserwujemy rozpędzającą się spiralę inflacyjną. To, co dzieje się za wschodnią granicą, niewątpliwie wzmaga ten czynnik. Wydaje się, że właśnie wzrastająca inflacja i idąca za nią niższa siła nabywcza społeczeństwa mogą być czynnikami ryzyka, jeżeli chodzi o realizację celów sprzedażowych - mówi Michał Zimnicki.Mimo tych ryzyk modowa grupa patrzy z optymizmem na 2022 r., w którym nie powinno być już lockdownów i nastąpić powinien powrót do imprez okolicznościowych. To pociągnie za sobą powrót do zakupów bardziej formalnych kolekcji, które są podstawowym asortymentem marek VRG, takich jak Vistula czy Bytom.- Nieustannie pracujemy nad tym, żeby dostosować naszą ofertę do potrzeb klienta. Z jednej strony liczymy, że formalne kolekcje, z których jesteśmy znani, będą rozkwitały i wracały do znanych nam wcześniej udziałów sprzedażowych. Z drugiej strony rozwijamy nowe grupy asortymentowe, budujemy ofertę codzienną, tzw. smart casualową, po to, aby otwierać się na nowego klienta i budować nowy potencjał sprzedażowy - tłumaczy Marta Fryzowska, wiceprezeska VRG odpowiedzialna za segment fashion.Grupa musi się także liczyć ze wzrostem kosztów, który może być wyzwaniem w walce o wyższe marże. Z jednej strony otwarte przez wszystkie dni handlowe sklepy będą generowały wyższe koszty operacyjne. Z drugiej liczyć trzeba się również ze wzrostem np. kosztów płac i energii.- Baza kosztowa będzie rosnąć, ale zakładamy, że będzie rosła wolniej niż przychody. Tym samym liczymy, że wyniki operacyjne grupy będą lepsze - i dotyczy to zarówno segmentu fashion, jak i jubilerskiego - co pozwoli nam na utrzymywanie mocnej płynności finansowej - ocenia Michał Zimnicki.Swoją rolę do odegrania ma tu także dalsza optymalizacja sieci salonów. W ubiegłym roku powierzchnia handlowa sklepów marek VRG spadła o 2,6 proc. Na ten rok grupa zapowiada wzrost powierzchni o 3 proc. Będą za nim stać głównie nowo otwierane salony jubilerskie oraz zwiększana powierzchnia wybranych lokalizacji salonów marek Vistula i Wólczanka, dla których grupa rozwija nowy koncept sklepu (większa powierzchnia, możliwość prezentacji szerszego asortymentu).Ten rok VRG chce zamknąć z liczbą 556 sklepów stacjonarnych, których uzupełnieniem będzie sprzedaż online.- Naszym celem jest, by na koniec 2022 r. osiągnąć dwucyfrowe wzrosty w internecie. Myślimy o inwestycjach, które będą zwiększać użyteczność dla klienta wszystkich narzędzi, które oferujemy w ramach modelu obsługi omnichannel. Przede wszystkim są to aplikacje sprzedażowe, które każda marka VRG (Vistula, Bytom, Wólczanka) udostępni jeszcze w pierwszej połowie roku, ale także inne narzędzia, które będą wspierały klientów w intuicyjnych zakupach. Równie ważna jest logistyka i zapewnienie wygodnej realizacji odbioru i zwrotów zakupionych online towarów. Będziemy też poszerzać współpracę z partnerami zewnętrznymi - mówi Marta Fryzowska.W odpowiedzi na pytanie, z jakimi zewnętrznymi partnerami będzie współpracować VRG, Fryzowska wymienia przede wszystkim platformę Zalando, z którą od ubiegłego roku trwa współpraca. Grupa jest otwarta również na innych partnerów, którzy mogą pomóc firmie w rozbudowie szybszej, łatwiejszej i bardziej dostępnej sieci odbiorów i zwrotów. Szczegółów jeszcze zdradzać nie może, poznać je mamy do końca roku.Jedną z nowości, o których już Grupa VRG mówi, są za to wirtualne przymierzalnie, które już pod koniec czerwca powinni poznać użytkownicy aplikacji jej marek.- To bardzo przyjazne narzędzie dla klienta, które będzie podpowiadać mu najlepszy dla niego rozmiar. Raz wpisane dane dotyczące sylwetki klienta zostaną zapamiętane w aplikacjach naszych marek i będą dzięki temu pomagać w doborze odpowiedniego rozmiaru przy kolejnym zakupie. Wiemy, że taka funkcjonalność może być szczególnie przydatna dla mężczyzn borykających się z doborem garniturów i marynarek - wyjaśnia Marta Fryzowska.VRG niebawem zmierzy się jeszcze z kolejnym wyzwaniem. Polscy piłkarze awansowali właśnie do mistrzostw świata w piłce nożnej, które w tym roku zostaną rozegrane w Katarze. Vistula jest oficjalnym krawcem Polskiego Związku Piłki Nożnej. Czy znów będzie ubierała polskich piłkarzy?- Bardzo się cieszymy z sukcesów polskich piłkarzy. O awansie dowiedzieliśmy się niedawno, bo zaledwie kilkanaście dni temu. Teraz wracamy do rozmów z PZPN, który jest naszym partnerem od 2016 roku, aby jak najlepiej kontynuować naszą współpracę - odpowiada dyplomatycznie Marta Fryzowska.Analitycy oceniają, że plany VRG w zakresie przyszłych wyników finansowych za rok 2022 są ambitne.- O ile plany zwiększenia przychodów oceniamy jako realne, o tyle wyzwaniem będzie poprawa przede wszystkim marży brutto na sprzedaży z uwagi na rosnące koszty materiałów, wynagrodzeń oraz niski kurs złotówki, co do którego (mając na względzie wysoką i wciąż rosnącą inflację) brakuje obecnie przesłanek do aprecjacji - wskazuje Łukasz Bryl z Domu Maklerskiego Banku BPS.- Z drugiej strony VRG pokazała, że po kryzysie branży odzieżowej w 2020 r. możliwa jest odbudowa rentowności - dodaje.Czytaj więcej: VRG ma zyskiwać na wartości. Jest nowa rekomendacja